Дилеры Тойоты уже начали прием заказов на обновленный седан Camry.

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Теперь модель оснащается бензиновыми атмосферниками Dynamic Force, которые отличаются увеличенной степенью сжатия. Также они получили системы изменения фаз газораспределения VVT-iE и комбинированного впрыска топлива D-4S. В результате двигатели стали прогреваться быстрее, а расход бензина снизился.

Мотор объемом 2 литра получил дополнительные 14 Нм (итого 206 Нм), из-за чего стал динамичнее на 1,5 секунды и на 1,1 литра экономичнее. Количество «лошадей» осталось неизменным. Работает двигатель в паре с вариатором Direct Shift CVT, у которого есть механическая первая и задняя передачи, делающие начало движения динамичнее.

Двигатель объемом 2,5 литра стал мощнее на 19 л.с. (итого 200 л.с. ровно). Крутящий момент увеличился до 243 Нм (на 12 Нм). Теперь до 100 км/ч седан с этим мотором разгоняется за 8,7 секунд (на 1,2 секунды быстрее), а расход топлива снизился на 1,2 литра. В паре с данным агрегатом работает 8-ступенчатый автомат, диапазон блокировки гидротрансформатора которого был расширен.

Двигатель V6 объемом 3,5 литра не изменился. Он по-прежнему имеет мощность 249 л.с.

Обновленная Toyota Camry предлагается в 8 комплектациях (Стандарт, Стандарт Плюс, Классик, Элеганс, Престиж Safety, Люкс Safety, GR Sport 3.5 и Executive Safety, а также в новой версии GR Sport 2.5) по цене от 1 846 000 рублей.

Toyota Camry GR Sport 2.5

Ранее дилеры Тойоты прекратили прием заказов на внедорожник Land Cruiser 200.

Фото: Toyota