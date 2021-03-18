Его появление говорит о том, что маленькие автомобили скоро могут стать совсем другими.

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Toyota показала относящийся к субкомпактному классу паркетник, созданный на базе европейской модели А-класса Aygo. Концепт получил название Aygo X prologue. Он призван показать, что модель, являющаяся так называемой «точкой входа», то есть наиболее доступной машиной в модельном ряду бренда, вполне может обладать выдающимся дизайном.

Чтобы наделить кроссовер особым характером, к веселому облику Aygo добавили «щепотку специй», говорят дизайнеры. Увеличенные колеса дали чуть лучший обзор и более высокий клиренс. Двухцветное исполнение кузова подарило машине уникальную графику профиля, привлекающую внимание. Линии крыши обрели клиновидность, что подчеркнуло динамику силуэта.

Решетка радиатора развилась до нижней границы бампера, где разместились оригинальные противотуманные фары шестигранной формы. На заднем бампере появилось крепление для велосипедов, а на крыше — рейлинги. И еще одна интересная деталь: в корпусе внешнего зеркала заднего вида разместили экшн-камеру, чтобы можно было снимать свои приключения. Для модели, если она пойдет в серию, разработана собственная палитра перламутровых расцветок.

О внедрении в серию, впрочем, пока умалчивается, в Toyota лишь говорят, что Aygo X prologue показывает, как может в будущем развиваться сегмент автомобилей А-класса.

Ну а на другом полюсе новейших разработок Toyota — внедорожник Land Cruiser 300, который должны официально представить уже в мае 2021 года.

Фото: Toyota