Новый компакт-кроссовер Toyota — первые официальные фото — журнал За рулем

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Новый компакт-кроссовер Toyota — первые официальные фото

Его появление говорит о том, что маленькие автомобили скоро могут стать совсем другими.

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Toyota показала относящийся к субкомпактному классу паркетник, созданный на базе европейской модели А-класса Aygo. Концепт получил название Aygo X prologue. Он призван показать, что модель, являющаяся так называемой «точкой входа», то есть наиболее доступной машиной в модельном ряду бренда, вполне может обладать выдающимся дизайном.

Чтобы наделить кроссовер особым характером, к веселому облику Aygo добавили «щепотку специй», говорят дизайнеры. Увеличенные колеса дали чуть лучший обзор и более высокий клиренс. Двухцветное исполнение кузова подарило машине уникальную графику профиля, привлекающую внимание. Линии крыши обрели клиновидность, что подчеркнуло динамику силуэта.

Решетка радиатора развилась до нижней границы бампера, где разместились оригинальные противотуманные фары шестигранной формы. На заднем бампере появилось крепление для велосипедов, а на крыше — рейлинги. И еще одна интересная деталь: в корпусе внешнего зеркала заднего вида разместили экшн-камеру, чтобы можно было снимать свои приключения. Для модели, если она пойдет в серию, разработана собственная палитра перламутровых расцветок.

О внедрении в серию, впрочем, пока умалчивается, в Toyota лишь говорят, что Aygo X prologue показывает, как может в будущем развиваться сегмент автомобилей А-класса.

Фото: Toyota

Новый компакт-кроссовер Toyota — первые официальные фото

Его появление говорит о том, что маленькие автомобили скоро могут стать совсем другими.

Новый компакт-кроссовер Toyota — первые официальные фото — фото 1232074Новый компакт-кроссовер Toyota — первые официальные фото — фото 1232075Новый компакт-кроссовер Toyota — первые официальные фото — фото 1232076Новый компакт-кроссовер Toyota — первые официальные фото — фото 1232077Новый компакт-кроссовер Toyota — первые официальные фото
Новый компакт-кроссовер Toyota — первые официальные фото

Его появление говорит о том, что маленькие автомобили скоро могут стать совсем другими.

Новый компакт-кроссовер Toyota — первые официальные фото — фото 1232075Новый компакт-кроссовер Toyota — первые официальные фото — фото 1232077Новый компакт-кроссовер Toyota — первые официальные фото — фото 1232076Новый компакт-кроссовер Toyota — первые официальные фото — фото 1232074Новый компакт-кроссовер Toyota — первые официальные фото
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