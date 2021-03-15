Toyota прекратила прием заказов на Land Cruiser 200

Продажи Toyota Land Cruiser 200 закончились в Японии. Заказы на него больше не принимаются, пишет японское издание Best Car, и распродаются последние выпущенные экземпляры. Судя по всему, конвейер завода разгружают для модернизации под производство внедорожника нового поколения.
В PR—службе Toyota изданию заявили следующее:
«Заказы уже закрыты, и идет производство ранее заказанных автомобилей».
Новое поколение ставшего легендарным, в том числе в нашей стране, внедорожника Toyota Land Cruiser будет показано в мае 2021 года. Есть информация, что новинка построена на модульной платформе TNGA, но при этом модель останется полноценным внедорожником. Автомобиль станет немного длиннее и шире, но ниже, что несколько изменит его пропорции. Двигатели V8 будут заменены на более экологичные V6.
- В августе 2021 года у Land Cruiser юбилей — 70 лет. Возможно, к нему приурочат начало продаж нового поколения внедорожника.
Фото: bestcarweb.jp, Toyota