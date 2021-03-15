Toyota прекратила прием заказов на Land Cruiser 200 — журнал За рулем

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Toyota прекратила прием заказов на Land Cruiser 200

В Японии больше нельзя заказать внедорожник Land Cruiser 200, так как его новое поколение покажут в мае.

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Продажи Toyota Land Cruiser 200 закончились в Японии. Заказы на него больше не принимаются, пишет японское издание Best Car, и распродаются последние выпущенные экземпляры. Судя по всему, конвейер завода разгружают для модернизации под производство внедорожника нового поколения.

В PR—службе Toyota изданию заявили следующее:

«Заказы уже закрыты, и идет производство ранее заказанных автомобилей».

Рендер Toyota Land Cruiser 300, bestcarweb.jp
Рендер Toyota Land Cruiser 300, bestcarweb.jp

Новое поколение ставшего легендарным, в том числе в нашей стране, внедорожника Toyota Land Cruiser будет показано в мае 2021 года. Есть информация, что новинка построена на модульной платформе TNGA, но при этом модель останется полноценным внедорожником. Автомобиль станет немного длиннее и шире, но ниже, что несколько изменит его пропорции. Двигатели V8 будут заменены на более экологичные V6.

Фото: bestcarweb.jp, Toyota

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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

Toyota 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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