Снимки кузова новинки от японского автопроизводителя были опубликованы на страничке Kurdistan Automotive Blog в Instagram.
Согласно тексту под фотографиями, эти кузова были сфотографированы в Японии и, кажется, снимки были сделаны на территории завода.
Также кому-то удалось сфотографировать шасси с установленным двигателем и двери нового Land Cruiser 200.
Ранее сообщалось, что новый Toyota Land Cruiser 200 будет построен на той же платформе, что и нынешнее поколение. Об этом писал журнал «Лучший автомобиль Японии», который также заявлял, что Toyota уже рассказала дилерам о новом внедорожнике.
Однако модель нового поколения будет существенно отличаться от нынешней. Изменения коснутся двигателей, трансмиссии и подвески.
- Узнать о том, как может выглядеть новое поколение Toyota Land Cruiser, вы можете здесь.
Фото: Instagram