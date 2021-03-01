Готовятся испытательные версии нового поколения «двухсотки» от Тойоты — появились снимки ее кузова и шасси с двигателем.

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Снимки кузова новинки от японского автопроизводителя были опубликованы на страничке Kurdistan Automotive Blog в Instagram.

Согласно тексту под фотографиями, эти кузова были сфотографированы в Японии и, кажется, снимки были сделаны на территории завода.

Также кому-то удалось сфотографировать шасси с установленным двигателем и двери нового Land Cruiser 200.

Ранее сообщалось, что новый Toyota Land Cruiser 200 будет построен на той же платформе, что и нынешнее поколение. Об этом писал журнал «Лучший автомобиль Японии», который также заявлял, что Toyota уже рассказала дилерам о новом внедорожнике.

Однако модель нового поколения будет существенно отличаться от нынешней. Изменения коснутся двигателей, трансмиссии и подвески.

Узнать о том, как может выглядеть новое поколение Toyota Land Cruiser, вы можете здесь.

Фото: Instagram