Toyota Land Cruiser 2022 — первые фото кузова — журнал За рулем

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Toyota Land Cruiser 2022 — первые фото кузова

Готовятся испытательные версии нового поколения «двухсотки» от Тойоты — появились снимки ее кузова и шасси с двигателем.

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Снимки кузова новинки от японского автопроизводителя были опубликованы на страничке Kurdistan Automotive Blog в Instagram.

Согласно тексту под фотографиями, эти кузова были сфотографированы в Японии и, кажется, снимки были сделаны на территории завода.

Также кому-то удалось сфотографировать шасси с установленным двигателем и двери нового Land Cruiser 200.

Ранее сообщалось, что новый Toyota Land Cruiser 200 будет построен на той же платформе, что и нынешнее поколение. Об этом писал журнал «Лучший автомобиль Японии», который также заявлял, что Toyota уже рассказала дилерам о новом внедорожнике.

Однако модель нового поколения будет существенно отличаться от нынешней. Изменения коснутся двигателей, трансмиссии и подвески.

  • Узнать о том, как может выглядеть новое поколение Toyota Land Cruiser, вы можете здесь.

Фото: Instagram

Toyota Land Cruiser 2022 — первые фото кузова

Готовятся испытательные версии нового поколения «двухсотки» от Тойоты — появились снимки ее кузова и шасси с двигателем.

Toyota Land Cruiser 2022 — первые фото кузова — фото 1227202Toyota Land Cruiser 2022 — первые фото кузова — фото 1227203Toyota Land Cruiser 2022 — первые фото кузова — фото 1227201Toyota Land Cruiser 2022 — первые фото кузова
Toyota Land Cruiser 2022 — первые фото кузова

Готовятся испытательные версии нового поколения «двухсотки» от Тойоты — появились снимки ее кузова и шасси с двигателем.

Toyota Land Cruiser 2022 — первые фото кузова — фото 1227201Toyota Land Cruiser 2022 — первые фото кузова — фото 1227202Toyota Land Cruiser 2022 — первые фото кузова — фото 1227203Toyota Land Cruiser 2022 — первые фото кузова
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

Toyota 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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