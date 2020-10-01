Land Cruiser 300: первое изображение

Похоже, опасения оказались напрасными: преемник нынешнего внедорожника появится в 2021 году.

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Хорошие новости для тех, кто ожидает новое поколение легендарного внедорожника: по предварительным данным, Land Cruiser 300 должен дебютировать в 2021 году, спустя 14 лет после запуска в серию «двухсотого», который пережил несколько обновлений и выпускается сейчас.

Новые инсайдерские сведения о смене поколения внедорожного флагмана Toyota публикует японское издание Best Car Web. Некоторые подробности внешности новинки — например, оригинальный U-образный элемент, функционально дополняющий решетку радиатора — позволили специалистам издания представить, каким может быть Land Cruiser 300.

Помимо сроков официальной презентации преемника и подробностей дизайна, есть и несколько фактов относительно технических характеристик автомобиля. Сообщается, что внедорожник создается на новой модульной платформе TNGA и при этом останется полноценным внедорожником.

Рендер Toyota Land Cruiser 300, bestcarweb.jp

Ожидается, что габариты автомобиля составят 4970 мм в длину, 1985 мм в ширину и 1870 мм в высоту (у нынешнего Land Cruiser — 4950 / 1980 / 1880 мм), то есть при смене поколений модель станет чуть длиннее, шире и ниже. Колесная база вырастет на 50 мм, с 2850 до 2900 мм, сообщает источник. Варианты исполнения салона — двухрядный 5-местный и трехрядный 8-местный.

Подтверждаются звучавшие ранее предположения по силовому агрегату: на некоторых рынках 4,6-литровый V8 сменит недавно разработанный 3,5-литровый турбированный гибридный V6, в альтернативу которому позже предложат новый 3,3-литровый турбодизель. Однако в ряде стран, где продается Land Cruiser, двигатель V8 будет сохранен.

Мультимедийная система будет иметь два экрана — мультимедийный 12" и навигационный 8". Кроме того, «трехсотый«» должен получить полный комплект продвинутых электронных помощников из нового комплекса Toyota Safety Sense.

«Младший брат» Land Cruiser Prado ожидается в 2022 году и разделит платформу с флагманом (в нынешнем поколении это не так), ведь он тоже будет базироваться на «тележке», но будет, само собой короче, уже и ниже: предполагаемые габариты — 4825 мм в длину, 1885 мм в ширину и 1830 мм в высоту при колесной базе 2790 мм. В трехрядном варианте салона у нового Прадо будет 7 мест. Двигатели — 2,7 бензин и 2,8 турбодизель.

Первоначально дебют Land Cruiser 300 планировался на 2020 год, но был перенесен. По крайней мере, не подтверждается пессимистичный прогноз о полном отказе компании от модели Land Cruiser, высказанный ранее в североамериканских СМИ.

Фото: Best Car Web