Toyota Land Cruiser уходит в 2021-м. Но не из России

Флагманский внедорожник Land Cruiser 200 может вскоре покинуть модельный ряд Toyota. Lexus LX останется, но с другим двигателем.

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Такая информация начала распространяться в западных автомобильных СМИ. Так, издание Motor1 цитирует источник среди дилеров бренда в США, утверждающий, что нет никаких предпосылок к тому, что модель продолжит существование после 2021 года. При этом люкс-вариант Lexus LX сохранит свое место — правда, сменив нынешний 5,7-литровый V8 на турбированный V6.

Если это действительно будет так, то последним изданием Ленд Крузера может стать версия Heritage Edition, уже предлагавшаяся на североамериканском рынке в пятиместном исполнении, но в 2021 году, по слухам, могущая получить 7-местный салон. Информация о скором прекращении производства Land Cruiser 200 пока не подтверждается ни представительством бренда в США, ни российской пресс-службой, которая в ответ на запрос «За рулем» назвала эти данные ничем не обоснованным слухом и отказалась от комментариев.

Однако свидетельство, подтверждающее эти слухи, пусть и косвенно — в едва ли не рекордном для флагманских внедорожников сроке пребывания на конвейере (нынешнее поколение, с несколькими фейслифтами, производится с 2007 года) при полном отсутствии какой-либо внятной информации о преемнике.

Считалось, что Land Cruiser 300 появится летом 2020 года, однако тот факт, что прототипы ни разу не засветились на испытаниях, заставил говорить о возможном старте в 2021-м, но и эта информация пока ничем не подтверждается.

Фото: Toyota