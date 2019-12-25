Новый Toyota Land Cruiser — названа новая дата премьеры — журнал За рулем

Новый Toyota Land Cruiser — названа новая дата премьеры

Следующее поколение внедорожника, в угоду экологичности, лишится двигателей V8 и обзаведется гибридными силовыми установками.

Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser

Toyota > Land Cruiser

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Обновленный Toyota Land Cruiser 200: начались продажи

Нынешний Toyota Land Cruiser 200 появился в продаже более 12 лет назад, после чего получил множество обновлений, оставаясь конкурентоспособным и пользуясь огромным спросом, несмотря на преклонный возраст. Однако успех нынешнего поколения внедорожника не означает, что компания не готовит ему замену. Как сообщает японское издание BestCarWeb, новое поколение Toyota Land Cruiser мы увидим в августе 2020 года.

Также сообщается, что Toyota не намерена оснащать внедорожник двигателями V8. Автомобиль получит гибридные силовые установки. Согласно другой информации, внедорожник оснастят турбированными моторами V6. Скорее всего, в линейке силовых агрегатов будут и те и другие версии.

Японское издание заявляет, что гибридная силовая установка будет основываться на 3,5-литровом моторе V6, а ее мощность составит 295 л.с. и 356 Нм. Таким образом, она заменит нынешний 4,6-литровый V8. Что касается платформы, то новинка создается на основе платформы TNGA, но сохранит раму. В результате вес автомобиля уменьшится, чем и будет компенсировано снижение мощности двигателей. Не перейдет на новое поколение и 6-ступенчатый автомат. Его заменит вариатор.

Внешность нового Land Cruiser будет приведена в соответствие с дизайном других новых моделей Toyota, а салон получит 5- и 8-местные конфигурации.

Следует отметить, что Toyota не публикует никакой информации о новом поколении Land Cruiser и не дает никаких комментариев. То есть вся приведенная информация не имеет официального подтверждения.

Фото: Toyota

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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

Toyota 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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