Следующее поколение внедорожника, в угоду экологичности, лишится двигателей V8 и обзаведется гибридными силовыми установками.

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Нынешний Toyota Land Cruiser 200 появился в продаже более 12 лет назад, после чего получил множество обновлений, оставаясь конкурентоспособным и пользуясь огромным спросом, несмотря на преклонный возраст. Однако успех нынешнего поколения внедорожника не означает, что компания не готовит ему замену. Как сообщает японское издание BestCarWeb, новое поколение Toyota Land Cruiser мы увидим в августе 2020 года.

Также сообщается, что Toyota не намерена оснащать внедорожник двигателями V8. Автомобиль получит гибридные силовые установки. Согласно другой информации, внедорожник оснастят турбированными моторами V6. Скорее всего, в линейке силовых агрегатов будут и те и другие версии.

Японское издание заявляет, что гибридная силовая установка будет основываться на 3,5-литровом моторе V6, а ее мощность составит 295 л.с. и 356 Нм. Таким образом, она заменит нынешний 4,6-литровый V8. Что касается платформы, то новинка создается на основе платформы TNGA, но сохранит раму. В результате вес автомобиля уменьшится, чем и будет компенсировано снижение мощности двигателей. Не перейдет на новое поколение и 6-ступенчатый автомат. Его заменит вариатор.

Внешность нового Land Cruiser будет приведена в соответствие с дизайном других новых моделей Toyota, а салон получит 5- и 8-местные конфигурации.

Следует отметить, что Toyota не публикует никакой информации о новом поколении Land Cruiser и не дает никаких комментариев. То есть вся приведенная информация не имеет официального подтверждения.

Предыдущий прогноз даты премьеры нового поколения Toyota Land Cruiser не подтвердился.

Фото: Toyota