Новый Land Cruiser задерживается. Он будет в 2021 году

Новая внешность, новая платформа, новые двигатели... но все это пока откладывается.

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Вопреки прогнозам, внедорожник новой генерации не появится летом 2020 года, сообщает Best Сar со ссылкой на источники в японской дилерской сети бренда. Более того, вероятно, что новый Land Cruiser 300 вообще не увидит свет в этом году, а дебютирует лишь в середине 2021 года. Данные неофициальные, но долгое молчание представителей марки, а также тот факт, что фотошпионам ещё ни разу не удалось поймать внедорожник на тестах, как раз говорят о том, что информация может оказаться верной.

Известно, что следующее поколение Land Cruiser сохранит раму, однако это будет совершенно иная конструкция, использующая решения новой модульной архитектуры Toyota New Global Architecture (TNGA), что позволит снизить массу автомобиля. Кроме того, произойдет отказ от двигателя V8, являющегося своеобразной визитной карточкой модели, в пользу гибридной силовой установки с 6-цилиндровым двигателем.

Нынешнее поколение внедорожника, Land Cruiser 200 (на фото) продается в России по цене от 4 875 000 рублей за версию с 4,6-литровым V8, развивающим 309 л.с., а машины с 4,5-литровыми 249-сильными дизелями стоят от 5 040 000 рублей.

Land Cruiser 200 с небольшими изменениями находится на рынке с 2007 года. Последнее обновление внедорожник пережил в сентябре 2019 года.

Фото: Toyota