Toyota зарегистрировала новую торговую марку

Toyota подала заявку на регистрацию товарного знака «Trailhunter». Можно предположить, что в модельном ряду компании появится выносливый автомобиль для активного отдыха и путешествий.
Либо это будет особая версия уже выпускаемых кроссоверов и внедорожников, о чем говорит категория, в которой зарегистрирован товарный знак: «автомобили и их конструктивные элементы». Возможно и то, и другое.
Например, в прошлом году компания представила версии Trail таких моделей, как Tacoma, Tundra и 4Runner. Все они были подготовлены для бездорожья. Trailhunter может заменить название Trail, а внедорожного оборудования может стать еще больше.
Однако возможны и другие варианты. У Тойоты на подходе новый Land Cruiser. Название Trailhunter может понадобиться для особой версии внедорожника.
- Узнать больше о новом Toyota Land Cruiser можно здесь.
Фото: Toyota