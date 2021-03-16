Toyota зарегистрировала новую торговую марку

Название Trailhunter (охотник за следами, следопыт) идеально подойдет для особо прочного и выносливого внедорожника.

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Toyota подала заявку на регистрацию товарного знака «Trailhunter». Можно предположить, что в модельном ряду компании появится выносливый автомобиль для активного отдыха и путешествий.

Либо это будет особая версия уже выпускаемых кроссоверов и внедорожников, о чем говорит категория, в которой зарегистрирован товарный знак: «автомобили и их конструктивные элементы». Возможно и то, и другое.

Например, в прошлом году компания представила версии Trail таких моделей, как Tacoma, Tundra и 4Runner. Все они были подготовлены для бездорожья. Trailhunter может заменить название Trail, а внедорожного оборудования может стать еще больше.

Однако возможны и другие варианты. У Тойоты на подходе новый Land Cruiser. Название Trailhunter может понадобиться для особой версии внедорожника.

Узнать больше о новом Toyota Land Cruiser можно здесь.

Фото: Toyota