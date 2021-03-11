Toyota опубликовала фото нового кроссовера

Новый тизер Toyota X Prologue показывает переднюю часть модели. Видна плавная дуга дневных ходовых огней и три «кристалла» светодиодных фар. От фары к фаре, под логотипом бренда проходит складка, образующая некое подобие ступеньки и делающая автомобиль визуально шире.
Данных о X Prologue не так много. Известно только, что это кроссовер среднего размера, наподобие RAV4. Но под его капотом нет двигателя внутреннего сгорания. Это первый электромобиль компании на платформе E-TGNA. В планах Тойоты продавать новую модель в Европе, а собирать ее будут в Японии, на заводе, выпускающем исключительно электромобили.
На платформе E-TGNA будет построен целый модельный ряд: компактный кроссовер, кроссовер среднего размера и полноразмерный кроссовер, а также седан и даже минивэн. Все они получат новые названия.
Машины на платформе E-TGNA могут иметь передний, задний и полный приводы, а также оснащаться аккумуляторными батареями разных размеров и электромоторами различной мощности. Все новинки получат футуристический дизайн и крошечные фары, как у X Prologue.
- Компания также ведет разработку нового доступного по цене автомобиля.
Фото: Toyota