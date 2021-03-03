Toyota готовит новую доступную модель

Обещают привлекательные цены и традиционный ДВС, никакого новомодного электричества.

Материалы по теме Toyota Land Cruiser 2022 — первые фото кузова

Toyota заявила о намерении выпустить еще одну компактную модель. Она будет относиться к А-классу и в европейской линейке станет третьей, построенной на платформе GA-B после уже дебютировавшего Yaris и ожидающегося в 2021 году Yaris Cross.

В компании подчеркивают, что одним из ключевых факторов при разработке машины будет ее доступность. В сегменте компактных машин, по данным аналитиков бренда, преобладают модели с двигателями внутреннего сгорания, так что в выборе силовых агрегатов инженеры Toyota пойдут по консервативному пути.

Вместе с тем, важное конкурентное преимущество новой машине должна дать платформа: GA-B (на фото) относится к новаторской архитектуре TNGA (Toyota New Global Architecture), так что модель, по прогнозам, должна получиться выдающейся в плане управляемости и безопасности.

Кстати, построенный на GA-B хэтчбек Yaris в марте 2021 года был признан лучшим автомобилем Европы.

Фото: Toyota