Назван лучший автомобиль Европы 2021 — журнал За рулем

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Назван лучший автомобиль Европы 2021

Им стал городской хэтчбек Toyota Yaris, который обошел, например, внедорожник Land Rover Defender.

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Победителем European Car of the Year (Европейский автомобиль года) в 2021 году стал Toyota Yaris нового поколения. Японский хэтчбек оказался предпочтительнее других номинантов на это звание: Fiat 500, Cupra Formentor, Volkswagen ID.3, Skoda Octavia, Land Rover Defender и Citroen C4.

Церемонию планировалось провести во время Женевского автосалона, но автошоу было отменено, и организаторам пришлось провести мероприятие онлайн.

Новый Yaris получил высокую оценку за «внешность, качество, безопасность и комфорт», а также за свои характеристики и управляемость. Однако больше всего жюри понравилась гибридная силовая установка хэтчбека.

Yaris — третий двукратный победитель премии. Неоднократно звания «Европейский автомобиль года» удостаивались Renault Clio и Volkswagen Golf.

Фото: Toyota

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