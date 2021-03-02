Назван лучший автомобиль Европы 2021

Победителем European Car of the Year (Европейский автомобиль года) в 2021 году стал Toyota Yaris нового поколения. Японский хэтчбек оказался предпочтительнее других номинантов на это звание: Fiat 500, Cupra Formentor, Volkswagen ID.3, Skoda Octavia, Land Rover Defender и Citroen C4.
Церемонию планировалось провести во время Женевского автосалона, но автошоу было отменено, и организаторам пришлось провести мероприятие онлайн.
Новый Yaris получил высокую оценку за «внешность, качество, безопасность и комфорт», а также за свои характеристики и управляемость. Однако больше всего жюри понравилась гибридная силовая установка хэтчбека.
Yaris — третий двукратный победитель премии. Неоднократно звания «Европейский автомобиль года» удостаивались Renault Clio и Volkswagen Golf.
- В прошлом году этого звания удостоился Peugeot 208.
Фото: Toyota