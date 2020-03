Назван лучший автомобиль Европы 2020 года

Подведены итоги конкурса European Car of the Year 2020 — Европейский автомобиль года. Лучшим признан городской хэтчбек Peugeot 208.

Победителя премии European Car of the Year 2020 должны были объявить на открытии 90-го Женевского автосалона в преддверии первого пресс-дня выставки. Однако автосалон был отменен после того, как власти Швейцарии запретили мероприятия численностью более 1000 человек из-за опасения вспышки эпидемии, вызванной коронавирусом. Запрет продлится минимум до 15 марта. Тем не менее церемония награждения премии European Car of the Year 2020 состоялась и транслировалась в прямом эфире.

«Peugeot 208, который имеет полностью электрическую версию, набрал 281 балл и 17 индивидуальных топ-голосов. С 242 баллами и таким же количеством топ-голосов на втором месте оказался электромобиль Tesla Model 3, тогда как третье место на подиуме занял электромобиль Porsche Taycan, получивший 222 балла. Остальные финалисты премии — Renault Clio (211 баллов), Ford Puma (209 баллов), Toyota Corolla (152 балла) и BMW 1-й серии (133 балла)», — говорится в релизе премии.

Изначально список претендентов на звание, опубликованный в октябре 2019 года, включал в себя 35 кандидатов: Audi E-Tron, BMW 1-й серии, BMW Z4, BMW X6, BMW X7, DS 3 Crossback, Ford Puma, Kia e—Soul, Mazda 3, Mazda CX—30, Mercedes—Benz CLA, Mercedes—Benz EQC, Nissan Juke, Opel Corsa, Peugeot 208, Porsche 911, Porsche Taycan, Range Rover Evoque, Renault Captur, Renault Clio, Renault Zoe, Skoda Kamiq, Skoda Scala, Subaru Forester, Tesla Model 3, Toyota Camry, Toyota Corolla, Toyota RAV4, Toyota GR Supra и Volkswagen T—Cross.

25 ноября 2019 года был составлен список финалистов, в который вошли семь моделей: BMW 1-й серии, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 и Toyota Corolla.

Чтобы претендовать на звание Европейского автомобиля года, модели должны быть новинками, которые поступят в продажу до конца года как минимум в пяти европейских странах. Жюри конкурса состоит из 60 журналистов из 23 европейских стран.

В 2019 году Европейским автомобилем года 2019 был выбран электрокроссовер Jaguar I-Pace.

Фото, видео: Youtube