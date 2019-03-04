Назван европейский автомобиль года

Жюри конкурса Car of the Year огласило итоги конкурса этого года.

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Женева только готовится распахнуть двери выставочного комплекса Palexpo, где завтра открывается автосалон, а жюри конкурса Car of the Year огласило итоги этого года.

Члены жюри не пошли против тенденций: премию в абсолютном зачете забрал электромобиль и кроссовер, то есть Jaguar I-Pace. В довольно ожесточенной борьбе (126 баллов против 124) он обошел совсем неизвестное в России купе Alpine A110.

На третьем месте оказался Kia Ceed (118 баллов), следом идут четвертое поколение Ford Focus (114 баллов), Citroen C3 Aircross (111 баллов), Peugeot 508 (95 баллов), а в арьергарде — Mercedes-Benz A-класса (62 балла).

Кстати, Jaguar впервые получает престижную премию, а вот электромобиль в конкурсе уже побеждал. В 2011-м главный приз взял Nissan Leaf.

Жюри состоит из 60 журналистов, представляющих 23 страны. К конкурсу допускаются только новые или серьезно модернизированные автомобили. В ходе финального голосования каждый журналист распределял между моделями 25 баллов. Причем ни один из финалистов не мог получить более 10 баллов, а 25 надо было распределить между пятью моделями.

Ранее мы провели голосование среди наших читателей «Кто должен победить в конкурсе». Jaguar I-Pace был в нем отнюдь не на первом месте.

Узнать о том, кто стал победителем конкурса в прошлом году, можно в этом материале «За рулем».

Фото: Car of the Year