Toyota Camry: два новых мотора и одна большая утрата

C конца марта с конвейера завода Toyota в Санкт-Петербурге сходят обновленные седаны Camry. И вот краткая памятка: как отличать свежие машины.

Корейский блицкриг в классе среднеразмерных седанов проходит по простому сценарию: на первое — дизайн и на второе — тоже дизайн. Многолетнее первенство Camry по продажам сначала оказалось под угрозой футуристичной модели Hyundai Sonata, а затем — еще более техногенной Kia K5.

Результат? За первый квартал 2021 года продано 5866 Kia — и только 5028 Тойот. Самое время что-то поменять в Camry.

Вариация К120

Основные изменения рестайлинг принес… под капот. Моторов по-прежнему три, но два из них — новые, точно такие же, как у кроссовера RAV4 с того же питерского конвейера.

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Открывает гамму 150-сильный 2.0, однако прежние показатели не должны сбивать с толку — это двигатель нового поколения, с комбинированным впрыском и степенью сжатия 13,0. Сертифицированный под 92-й бензин! В дуэте с ним — впервые на Camry — работает вариатор К120, выпускаемый фирмой Aisin и отличающийся механической «первой передачей». При троганье с места крутящий момент идет мимо ремня и шкивов, что должно увеличить их долговечность.

Три четверти продаж Camry — это версия 2.5. У нее теперь 200 л.с. под капотом взамен прежних 181 л.с. И это тоже мотор новой генерации, также рассчитанный под АИ-92. Автомат здесь отныне восьмиступенчатый взамен шестиступенчатого — и за исключением передаточных чисел он унифицирован с коробкой старшей версии 3.5. Которая по сути не изменилась: те же налоговыгодные 249 л.с. и более интересный голосок мотора V6.

Трое из ларца

Едут все три версии весьма похоже. Динамика разная, но общий дух настроек схож. В плавности хода почти нет вальяжности, памятной по Camry прошлых поколений, однако любые неровности подвеска гасит тщательно. Чуть больше желаемого чувствуются средние волны асфальта, а машины на 18-дюймовых колесах грубовато проходят и «мелочовку». Брать надо Camry на «17-х» шинах — они и мягче, и тише. Впрочем, особого шума в салоне и нет: слышно всё, но понемногу.

Шасси рестайлинг не затронул, и адекватная управляемость никуда не делась. В повадках Camry есть даже некий намек на спорт: кресло плотно держит водителя за бедра, руль с расположенным на рейке мотором электроусилителя не ленив и приятен в плане обратной связи.

Сидеть сзади удобно, места много — только потолочная ручка при пользовании упирается в голову. На топ-версиях есть регулировка задних спинок по углу наклона — правда, лишающая возможности их откинуть ради перевозки крупного груза.

Порадовал новый мотор 2.0 с вариатором. По цифрам он едет даже быстрее, чем дореформенный 2.5 (заявлено 9,5 с до «сотни»). Может, это и не так, но любое перемещение педали газа вызывает адекватный разгон — даже при малых дросселях вариатор старательно изображает из себя обычный автомат и не «тянет резину». Единственный минус — чтобы поддержать запросы водителя, двигатель держит высокие обороты (2000–3000 об/мин даже при спокойной езде). Что будет с ресурсом?

Прибавка в почти 20 л.с. в 2,5-литровой Camry едва ощутима. Едет такой седан уверенно, автомат не спотыкается… Но, скорее всего, основная «прибыль» будет в расходе топлива: все-таки 8 передач — это не 6.

Ну а версия 3.5 V6 — это уверенный мягкий разгон с любой скорости, но лишенный драмы и надрыва.

Самое значимое изменение сзади: четыре (наконец-то), а не два (как прежде) парковочных датчика.

Дизайн? А что дизайн?

Что-то новое в облике Camry и не обнаружишь. Только передний бампер стал другим — решетка радиатора меньше простирается вниз, а «усы» по краям нижнего «гриля» имеют другую форму. Даже фары прежние, светодиодные, двух видов. Сохранились опционные омыватели и отдельные противотуманки: за это спасибо. Однако спереди, как и раньше, только два парковочных датчика по углам бампера — зато сзади рестайлинг принес два дополнительных сенсора в середине.

Дизайн не устарел, но что важнее — витиеватым салоном по-прежнему удобно пользоваться. Тоннель удачно поделен между подстаканниками, площадкой для смартфона с индукционной зарядкой и компактным классическим селектором автомата.

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Если не считать игры с текстурами отделочных панелей, единственная новость в салоне — вынесенный вверх дисплей медиасистемы. В топ-версиях он подрос до 9 дюймов по диагонали, но сохранил и физические кнопки по краям, и ретродизайн с шрифтами и графикой в стиле 1980-х. Между тем «железо» версии ММ19 модернизировано — отклики стали быстрее, появились интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. Но до салона Kia K5 c обилием экранов — как до Луны. И почему не закрываются центральные дефлекторы, из которых при включенном кондиционере всегда сифонит холодом?

Не царское дело

Убийственный сюрприз! Под полом багажника больше нет полноразмерной запаски на литом диске. По объему для поклажи ничего не выгадали: те же достойные 493 литра. Но что делать, когда вдалеке от цивилизации где-нибудь между Пошехоньем и Череповцом ты останешься на докатке, тойотовцы умалчивают. И заявляют, что их клиенты вообще разучились менять колеса самостоятельно. Серьезно?

В нишу запаски теперь укладывают докатку вместо полноценного колеса. Но багажник при этом вместительнее не стал.

И ладно бы машина стала дешевле на стоимость полноценного колеса. Нет, теперь базовая версия 2.0 стартует с отметки 1 880 500 рублей, а более-менее приличная — фактически от двух миллионов. Camry 2.5 стоит минимум 2 151 500 рублей, а с мотором 3.5 V6 — чувствительные 2 703 500 рублей. Правда, в последнем случае это будет новая версия GR Sport с симпатичным внешним декором и контрастной прострочкой в салоне. Хотя ничего спортивного в настройках шасси и мотора у GR Sport нет. По мне же, оптимальный вариант — Элеганс за 2,3 млн рублей: у него еще 17-дюймовые колеса, но уже мотор 2.5 и достойное оснащение.

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Обновление Camry получилось каким угодно, но не дизайнерским. Неужели консервативную тойотовскую аудиторию до сих пор устраивает медиасистема а-ля ретро или отсутствие новизны во внешности? Но всё, что в Camry изменилось по технике, вызывает одобрение. Баланс плавности хода и управляемости у Тойоты остался достойным. В салоне приятно находиться, с шумоизоляцией порядок. А готовы ли вы сказать то же самое про эпатажные Kia и Hyundai?