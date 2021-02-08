Новая Октавия с мотором 1.4 TSI на 150 «лошадей» и 8-ступенчатым автоматом (2,21 миллиона рублей) подтянулась по цене к большим седанам.

Выставляем против Октавии топовый 194‑сильный Kia К5 за 2,3 миллиона и Мазду 6 с базовым мотором 2.0 (150 л.с.) и в средней комплектации по цене 1,9 миллиона рублей. Уже интересно!

Mazda 6 Премьера — на Московском автосалоне 2012 года. Прошло уже два рестайлинга. Текущая версия продается с осени 2018-го. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

2.0 (150 л.с.) — от 1 635 000 ₽

2.5 (194 л.с.) — от 1 838 000 ₽

2.5 турбо (231 л.с.) — от 2 449 000 ₽ Kia K5 Минувшей осенью заменил на российском рынке седан Kia Optima. Сборка в Калининграде. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

2.0 (150 л.с.) — от 1 579 900 ₽

2.5 (194 л.с.) — от 1 929 900 ₽ Skoda Octavia Премьера в 2020 году. Выпускается в Нижнем Новгороде — пока с одним двигателем. Ждем версии 1.6 MPI (с механикой и автоматом) и 2.0 TSI с DSG. Универсалов, версий Scout и RS не предвидится. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.4 турбо (150 л.с.) — от 1 409 000 ₽

Динамика и расход

Наддувные 150 «лошадей» Шкоды даже в сочетании с гидромеханическим автоматом (он работает медленнее DSG) всё равно шустрее 150 атмосферных лошадок Мазды: до 100 км/ч за 9 секунды против 10,8.

Kia K5 не отстает от Октавии, но он на полсотни сил мощнее. И остается ощущение, что К5 тяжелее на подъем. А переплата по транспортному налогу и аппетит до бензина — вовсе не ощущение, а конкретный факт.

Несмотря на низкий профиль шин, Kia K5 дает в вираже наименьшее чувство машины. В Kia тихо, но на крупных неровностях жестко. Рулится адекватно, однако гурманам захочется чего-то большего.

Фары с автоматикой дальнего света светят хорошо, но не поворачиваются. Корректор ручной, омывателей нет. Со 194‑сильным мотором Kia может тягаться по разгону со 150‑сильной Шкодой.

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В городе Kia требует 11 л/100 км, Skoda — на два литра меньше. У Мазды с её волшебным Скайэктивом тот же результат, что и у Октавии: с учетом габаритов, отсутствия турбины и 6‑ступенчатой коробки — отменно.

Платформе MQB пошел восьмой год, однако она не сдает позиции. Skoda не хуже Мазды проходит скользкие повороты. Kia так не может: пустоват руль, в быстрых поворотах чувствуешь себя не очень уверенно. И хотя системы стабилизации всех машин вмешиваются в дело аккуратно и ненавязчиво, вывод очевиден: если хочется не просто ездить, а получать удовольствие от управления автомобилем, надо брать Мазду или Шкоду.

Mazda 6 классно рулится даже на высокопрофильных шинах! Японцы улучшили шумоизоляцию при последнем рестайлинге, но Mazda всё равно оказалась самой громкой.

Светодиодные фары отлично светят. Пучки поворачиваются вслед за движением руля. Противотуманок и статической подсветки поворотов нет. Двухлитровый атмосферник Skyactiv ест не больше, чем турбомотор у Шкоды, но угнаться за ним по динамике не может.

Правда, Шкода заставит мириться с жесткой подвеской. А если на повороте кривой асфальт, заднюю часть слегка переставляет наружу виража. Неспортивное поведение. Ничего другого простая балка задней подвески не может. А если к полумерам вы не привыкли, брать надо двухлитровую Октавию — у неё сзади многорычажка. Но по цене такую машину придется сравнивать с недорогими BMW.

Подвеска Шкоды для семейной машины жестковата. Впрочем, это не помешает ей быть популярной и в таком статусе, и в такси. Самая точная рулежка — у Октавии. Платформа MQB по-прежнему на высоте.

Умный и эффективный матричный свет — вершина развития автомобильных фар. Они доступны для топ-версии Style Plus — за доплату в 75 тысяч рублей. Мотор 1.4 TSI от замены робота на автомат прыти почти не растерял. Его 150 «лошадей» откормлены лучше, чем у атмосферников.

Эргономика

Как только Шкода попала в фольксвагеновскую семью, для многих она стала образцом эргономики — причем именно с появлением Октавии первого поколения. Но грамотным расположением органов управления теперь никого не удивишь — хотя есть машины с кнопкой звукового сигнала в торце подрулевого рычажка, с нелепым расположением кнопок включения обогрева сидений и прочими экзерсисами.

Нынче автомобили покупают, что называется, глазами. А эргономику взглядом не заметишь. Глаз покупателя цепляется за «фишки, приколы, приблуды» (терминология не наша — продавцов). И Шкода бросилась догонять корейцев. Что там у них? Экраны? Кнопочное управление коробкой? Айн момент!

Kia K5

Аляпистое оформление приборов сомнительно. Можно выбрать и более классический вариант. В кругах спидометра и тахометра при включении поворотников появляется картинка с боковой камеры. Проекционный дисплей красочнее и информативнее, чем у Мазды.

Интерьер с большими дисплеями производит впечатление самого современного. Кожаный салон с электрорегулировками сиденья водителя (включая поясничный упор) ставят на пять комплектаций из семи. Память и вентиляция есть в двух верхних. Правое пассажирское можно двигать с заднего дивана.

Из тестовых машин только Kia обладает круговым обзором. Качество картинки приличное. Центральный дисплей разделен на три зоны, которые можно конфигурировать по своему желанию. Удобно! Поворотный кругляш выбора ездовых режимов есть на всех К5. Толку от их смены — почти ноль.

Сзади в Kia просторнее всего. Набор удобств — как в Мазде.

Вместо рычага коробки — маленькая «пипка». Да, это сразу заметно — люди поработали! Но почему бы не сдвинуть этот микроджойстик в сторону и не придумать какую-нибудь нишу для мелочей? Да потому что привод остался старым. Давишь на джойстик — а внутри тоннеля что-то жужжит! Это актуатор перемещает протянутый к коробке обычный трос селектора. Круто, дорого и, скорее всего, не очень надежно, если думать о том, что машины у нас живут по 15–20 лет, а то и больше.

Расположенная под 10‑дюймовым дисплеем сенсорная линейка регулировки громкости работает четко, но это пока машина новая — а как оно будет с годами? Хорошо, что на всех Октавиях мультируль с удобными барабанчиками настроек — водителю не придется мучиться. У пассажира времени больше: если приспичит, пусть с сенсором упражняется. И вообще, все эти сложности — для людей с деньгами. Если брать простые машины (комплектация Active), то почти все муки исчезнут: будет простой рычаг механической коробки, 8‑дюймовый экран с обычными кнопками и вращающей ручкой регулировки громкости.

Mazda 6

У этой машины основные приборы — аналоговые. Цифровой только правый дисплей, но попадание в стиль циферблатов полное. Данные считываются отменно. При обилии камер на дорогах и отсутствии в Мазде ограничителя скорости проекционный дисплей — ценная вещь. Камера заднего вида — с худшей картинкой в нашем трио.

В салоне возраст не чувствуется: уютно и богато. На панели и боковинах тоннеля — вставки из мягкой кожи. На Мазде автоматический режим есть у всех стекол. Отдельной клавиши блокировки дверей нет, нужно дергать за флажок возле ручки открывания. Сиденье со скромным набором регулировок, но удобное. Если обычная кожа, есть электрорегулировки и память, а у сидений с наппой — ещё и вентиляция. А у нас простая, но уютная ткань: с такой обогрев сиденья можно не включать. Регулировки поясничного упора нет.

Восьмидюймовый дисплей не блещет графикой. Офлайн-навигация за 47 тысяч рублей cтавится как аксессуар. Есть Android Auto и Apple CarPlay. Все медиаразъемы спрятались в подлокотнике. Если слушаете музыку с флешки, подбирайте её не слишком большой по высоте, чтобы закрылась крышка. Джойстик управления медиасистемой успел стать архаикой. А без него никак: алгоритм безопасности блокирует сенсорный экран в движении.

Сзади теснее, чем в Kia, но просторнее, чем в Шкоде. Дефлекторов в самой дешевой комплектации не будет. Зарядные разъемы и кнопки обогрева — в центральном подлокотнике.

От чего не уйти даже за маленькие деньги — так это от настройки микроклимата через меню. Даже на простых машинах сначала нужно нажать кнопку вызова климатического меню (расположена она почему-то ближе к пассажиру, а не к водителю), а уж потом тыкать в экран, настраивая температуру или скорость потока. Да, есть климат-контроль: настроил — и забыл. Но всё равно неудобно.

Боковые зеркала останутся маленькими. А бокс под центральным подлокотником — мелким. На дешевых машинах нет регулировки поясничного подпора и кармашков в спинках сидений. На дорогих машинах есть и подпор, и кармашки, но уже хочется не только обогрев сидений, но и вентиляцию (за такие-то деньги!).

В Мазде и Kia всё как-то логичней. Или просто привычней?

Skoda Octavia

Джойстик занимает много места, а в ответ на манипуляции в глубине тоннеля жужжит актуатор, перемещающий протянутый к коробке обычный трос селектора. Система явно более дорогая, но менее надежная, чем механический селектор. Цифровая приборка дает больше возможностей персонализации, чем у Kia. Базовых стилей четыре, и в каждом можно настроить тип выводимых данных Громкость в топовой медиасистеме регулируется сенсорной полоской-канавкой у основания экрана. Крутилка была бы удобнее. Физические клавиши доступа к основным разделам ещё этажом ниже.

Стиль поменялся, но всё равно узнаваем: современно и довольно скучно. Сиденья — с классным профилем и обивкой цепкой замшей. За доплату ставят более спортивные.

По запасу места для ног задних пассажиров Skoda не может поспорить с Маздой и Kia. Если раскошелиться, второй ряд можно оборудовать не хуже, чем в машинах бизнес-класса.

Удобства

Сзади в Шкоде чего только нет: шторки по бокам и сзади, полноценная третья зона микроклимата, бытовая розетка, по два крючка на каждую сторону и даже держатель для авторучки в подлокотнике. А еще обогрев сиденья и зарядные порты. И, если вы помните, Octavia всегда была просторной. Она таковой и осталась, хотя всё познается в сравнении.

Kia и Mazda сзади вместительнее: они на 20 см длиннее Шкоды. Однако на этом превосходство заканчивается. Никаких особых привилегий задним пассажирам эти машины не предоставляют. Джентльменский набор — обогрев и USB-разъемы. Причем в Мазде то и другое не слишком удобно упрятано в откидной подлокотник.

Более того: у «шестерки» даже дефлекторы вентиляции стоят не во всех комплектациях. А в Kia сэкономили на автоматическом режиме задних стеклоподъемников.

Итого

Взгляните на таблицу экспертных оценок — она, а также важная информация о героях нашего теста тут.. Skoda и Kia набрали равное количество баллов. Mazda отстала, и это было вполне предсказуемо: даже два рестайлинга не в состоянии вытянуть наверх машину 2012 года рождения. Хотя надо признать, что внешне Mazda 6 — по-прежнему огонь.

По баллам у Шкоды и Kia паритет. Octavia станет привлекательнее для покупателей, когда появятся доступные версии с мотором 1.6 MPI

Даже по меркам седанов проем багажника Kia очень узкий. Под полом органайзеров нет, зато колесо полноразмерное, на литом диске.

Прогноз «За рулем»

Много ли будет продано Октавий за 2,2 миллиона? Посмотрим. Но очевидно, что покупатели с претензиями наверняка предпочтут взять за эти деньги Kia К5: как ни крути, машина классом выше. Плавность хода, простор сзади. И, опять же, атмосферный мотор. Живая классика ­корпоративных парков.

Слова излишни, объем говорит сам за себя. Плюс крючки, сетки, фонарик, органайзер под полом и огромный проем. При заказе аудиосистемы с сабвуфером полноразмерную запаску сменяет докатка.

Таксопарки и небогатые частники будут ждать дешевые Октавии — со 110‑сильным атмосферником 1.6 MPI калужской сборки и механической коробкой. Дешевизна, конечно, относительная. По сравнению с машиной прошлого поколения новая Octavia в сравнимых комплектациях подорожала примерно на 200 тысяч рублей, а это полугодовая зарплата большинства рабочих и служащих.

Mazda возить вещи не любит. Багажник минимальный по высоте и объему. Под полом — докатка.

Печаль. С другой стороны, что мы взъелись на чехов? Когда курс доллара равнялся 30 рублям, хорошую Октавию можно было взять за 900 тысяч. А при нынешнем курсе 30 000 долларов это как раз 2,2 миллиона рублей. Жаль, что у нас зарплаты не в долларах.

Информацию о комплектациях и системах безопасности, итоги испытаний «лежачими полицейскими», данные производителей, экспертную оценку Шкоды Октавии, Киа К5 и и Mazda 6 вы найдете тут.

Skoda Octavia Огромный багажник, огромный выбор опций, отличная динамика, в салоне тихо Жесткая подвеска, промахи в эргономике, маленький топливный бак Kia K5 Интересный дизайн, адекватная цена, долгая гарантия Системы активной безопасности только в топ-комплектации, недостаточно продвинутые фары Mazda6 Азартная управляемость, подвеска умеренной жесткости, экономичный атмосферный двигатель Небольшой багажник, недостаток «теплых» опций, самая шумная в тесте

Номинанты Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2021 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2020 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Skoda Octavia и Kia K5 — новинки. А насколько они хороши? Давайте ответим на этот вопрос вместе!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Напоминаем, что в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2020 года, три автомобиля Lada Niva Travel.

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2021 — компания Cordiant.

Правила Гран-при «За рулем» 2021 — тут.

О победителях Гран-при «За рулем» 2020 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.