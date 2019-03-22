Новая Mazda 6: как она на самом деле едет

На обочине изрядно разбитой трассы где-то под Партизанском притулилась новенькая Mazda 6 на аварийке. Стартовавшие чуть раньше нас парни ставят докатку, а в багажнике валяется убитое 19‑дюймовое колесо. Шина на вид даже не пробита, а кусок обода отколот начисто.
Российскую презентацию претерпевшей второй рестайлинг «шестерки» устроили в Приморье: нужно прохватить от Владивостока до Находки и обратно. Я хорошо знаю ездовые повадки седана — недавно в семье появилась именно такая машина (уже пятая по счету «шестерка» с 2005 года!), - так что сразу же засомневался в правильности идеи. Жесткая подвеска и низкопрофильные шины на плохих дорогах — это сплошной негатив. Вплоть до конкретного убытка.
Умею, практикую
На этих дорогах чуть зазеваешься — и спишешь даже резину «жирного» профиля. Обутая в шины 225/45 R19 Mazda не утаивает от водителя ни один камешек на дороге. Но именно на таком асфальте раскрылась истинная степень проработки ходовой части.
Дорога черт-те какая, а колеса словно прилипли и не отрываются от нее. Даже по скопищу заплаток и поперечных швов «шестерка» пишет идеальный поворот, не сбиваясь с траектории. На хорошем-то асфальте многие машины держатся бодрячком, а вот таких, как Mazda, - единицы.
Новый турбомотор 2.5 (231 л.с.) не нов — знакóм по кроссоверу CX‑9. Оснащенная им Mazda 6 едет бесподобно!
Тяги вволю всегда, даже на запретных скоростях, когда под полным газом пассажиров вдавливает в сиденья. Конечно, былого атмосферника 2.5 хватало за глаза, но теперь нащупан идеальный баланс между возможностями турбомотора и шасси.
А вот цена не хочет «балансировать». Mazda 6 с мотором 2.5 стоит как минимум 2,25 млн рублей. Kia Optima о 245 силах почти на 200 тысяч дешевле и практически неугоняема.
А за 2,58 млн можно купить новый BMW 320d: упакован он победнее Мазды, но ведь это BMW, «правильный» и налоговыгодный (190 л.с.).
Будь прощеВернувшись в Москву, беру самую массовую модификацию 2.0 (150 л.с.). Двигатель не подзуживает ехать «без головы», но слабосильным его не назовешь.
В отличие от версии 2.5, здесь клавиша Sport действительно меняет характер машины — она становится заметно живее. В городе такая настройка, пожалуй, не нужна (динамики хватает), а вот обгоны на трассе даются намного легче.
Оценивать на снежной каше управляемость — дело неблагодарное. Зато нестабильное покрытие наконец-то позволило раскрыть суть системы динамического контроля тяги G‑Vectoring Control. Она каждые пять миллисекунд корректирует подачу крутящего момента, сверяясь с углом и интенсивностью поворота руля, скоростью и действующими на автомобиль ускорениями. Способность машины ввинчиваться в вираж при заведомом переборе скорости удивила. Отлично работает электроника!
***
За 150‑сильную Мазду 6 без особых излишеств в оснащении нужно отдать 1,6–1,7 млн рублей. Не самое доступное предложение в классе, но смею предположить, что найдется немало покупателей (вроде нашей семьи), кто оценит бодрое шасси. Среди машин непремиальных брендов это, пожалуй, единственный сладкий вариант для искушенного водителя.
|Да это «японский BMW»!
|Подвеска годится не для всех дорог
Mazda 6
2.0
2.5
2.5 Turbo
Длина / ширина / высота / база
4870 / 1840 / 1450 / 2830 мм
Объем багажника (VDA)
429 л
Снаряженная / полная масса
1501 / 2028 кг
1515 / 2028 кг
1578 / 2084 кг
Двигатель
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин; 213 Н·м при 4000 об/мин
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2488 см³; 143 кВт / 194 л.с. при 6000 об/мин; 258 Н·м при 4000 об/мин
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2488 см³; 170 кВт / 231 л.с. при 5000 об/мин; 420 Н·м при 2000 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч
10,8 с
8,2 с
7,0 с
Максимальная скорость
207 км/ч
223 км/ч
239 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-95 / 62 л
АИ-95 / 62 л
АИ-95 / 62 л
Расход топлива: смешанный цикл
6,5 л/100 км
7,2 л/100 км
7,7 л/100 км
Трансмиссия
передний привод; А6
передний привод; А6
передний привод; А6
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Фото: Константин Якубов и Mazda
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