Новая Mazda 6: как она на самом деле едет

Второй рестайлинг принес Мазде 6 заводной турбомотор и существенную прибавку в массе. «За рулем» сравнил самую мощную турбоверсию и народный вариант с атмосферником 2.0.

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- Это наши. Тормозим!

На обочине изрядно разбитой трассы где-то под Партизанском притулилась новенькая Mazda 6 на аварийке. Стартовавшие чуть раньше нас парни ставят докатку, а в багажнике валяется убитое 19‑дюймовое колесо. Шина на вид даже не пробита, а кусок обода отколот начисто.

Российскую презентацию претерпевшей второй рестайлинг «шестерки» устроили в Приморье: нужно прохватить от Владивостока до Находки и обратно. Я хорошо знаю ездовые повадки седана — недавно в семье появилась именно такая машина (уже пятая по счету «шестерка» с 2005 года!), - так что сразу же засомневался в правильности идеи. Жесткая подвеска и низкопрофильные шины на плохих дорогах — это сплошной негатив. Вплоть до конкретного убытка.

Умею, практикую

На этих дорогах чуть зазеваешься — и спишешь даже резину «жирного» профиля. Обутая в шины 225/45 R19 Mazda не утаивает от водителя ни один камешек на дороге. Но именно на таком асфальте раскрылась истинная степень проработки ходовой части.

Дорога черт-те какая, а колеса словно прилипли и не отрываются от нее. Даже по скопищу заплаток и поперечных швов «шестерка» пишет идеальный поворот, не сбиваясь с траектории. На хорошем-то асфальте многие машины держатся бодрячком, а вот таких, как Mazda, - единицы.

Передняя панель щедро отделана кожей, но лучше бы японцы добавили опций. В «шестерке» нет ограничителя скорости, беспроводной зарядки смартфона и удобной клавиши блокировки дверных замков, капот опирается на «кочергу», а не на амортизатор.

В версии Executive — приборы с 7-дюймовым ЖК-дисплеем по центру (верхнее фото) и «рисованным» спидометром. Ирония в том, что вариант попроще (нижнее фото) ничуть не хуже и выдает столько же информации.