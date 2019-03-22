Новая Mazda 6: как она на самом деле едет

Второй рестайлинг принес Мазде 6 заводной турбомотор и существенную прибавку в массе. «За рулем» сравнил самую мощную турбоверсию и народный вариант с атмосферником 2.0.

Mazda 6
Mazda 6

Mazda > 6

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 - Это наши. Тормозим!

На обочине изрядно разбитой трассы где-то под Партизанском притулилась новенькая Mazda 6 на аварийке. Стартовавшие чуть раньше нас парни ставят докатку, а в багажнике валяется убитое 19‑дюймовое колесо. Шина на вид даже не пробита, а кусок обода отколот начисто.

Российскую презентацию претерпевшей второй рестайлинг «шестерки» устроили в Приморье: нужно прохватить от Владивостока до Находки и обратно. Я хорошо знаю ездовые повадки седана — недавно в семье появилась именно такая машина (уже пятая по счету «шестерка» с 2005 года!), - так что сразу же засомневался в правильности идеи. Жесткая подвеска и низкопрофильные шины на плохих дорогах — это сплошной негатив. Вплоть до конкретного убытка.

Умею, практикую

На этих дорогах чуть зазеваешься — и спишешь даже резину «жирного» профиля. Обутая в шины 225/45 R19 Mazda не утаивает от водителя ни один камешек на дороге. Но именно на таком асфальте раскрылась истинная степень проработки ходовой части.

Дорога черт-те какая, а колеса словно прилипли и не отрываются от нее. Даже по скопищу заплаток и поперечных швов «шестерка» пишет идеальный поворот, не сбиваясь с траектории. На хорошем-то асфальте многие машины держатся бодрячком, а вот таких, как Mazda, - единицы.

Передняя панель щедро отделана кожей, но лучше бы японцы добавили опций. В «шестерке» нет ограничителя скорости, беспроводной зарядки смартфона и удобной клавиши блокировки дверных замков, капот опирается на «кочергу», а не на амортизатор.
Передняя панель щедро отделана кожей, но лучше бы японцы добавили опций. В «шестерке» нет ограничителя скорости, беспроводной зарядки смартфона и удобной клавиши блокировки дверных замков, капот опирается на «кочергу», а не на амортизатор.

В версии Executive — приборы с 7-дюймовым ЖК-дисплеем по центру (верхнее фото) и «рисованным» спидометром. Ирония в том, что вариант попроще (нижнее фото) ничуть не хуже и выдает столько же информации.
В версии Executive — приборы с 7-дюймовым ЖК-дисплеем по центру (верхнее фото) и «рисованным» спидометром. Ирония в том, что вариант попроще (нижнее фото) ничуть не хуже и выдает столько же информации.

Новый турбомотор 2.5 (231 л.с.) не нов — знакóм по кроссоверу CX‑9. Оснащенная им Mazda 6 едет бесподобно!

Тяги вволю всегда, даже на запретных скоростях, когда под полным газом пассажиров вдавливает в сиденья. Конечно, былого атмосферника 2.5 хватало за глаза, но теперь нащупан идеальный баланс между возможностями турбомотора и шасси.

А вот цена не хочет «балансировать». Mazda 6 с мотором 2.5 стоит как минимум 2,25 млн рублей. Kia Optima о 245 силах почти на 200 тысяч дешевле и практически неугоняема.

А за 2,58 млн можно купить новый BMW 320d: упакован он победнее Мазды, но ведь это BMW, «правильный» и налоговыгодный (190 л.с.).

На заднем сиденье умеренно просторно. Клавиши обогрева и два USB-порта спрятаны в подлокотнике. Едете сзади втроем — останетесь без дополнительных удобств.
На заднем сиденье умеренно просторно. Клавиши обогрева и два USB-порта спрятаны в подлокотнике. Едете сзади втроем — останетесь без дополнительных удобств.

Будь проще

Вернувшись в Москву, беру самую массовую модификацию 2.0 (150 л.с.). Двигатель не подзуживает ехать «без головы», но слабосильным его не назовешь.

В отличие от версии 2.5, здесь клавиша Sport действительно меняет характер машины — она становится заметно живее. В городе такая настройка, пожалуй, не нужна (динамики хватает), а вот обгоны на трассе даются намного легче.

После рестайлинга Mazda 6 поправилась более чем на 100 кг! Говорят, во многом виновата развитая шумоизоляция. Не верю! В салоне явно слышен и двигатель, и ветер, и «пескоструйка» по колесным аркам. Отдельные противотуманные фары ушли в прошлое. Туда им и дорога: давно уже не видел противотуманок, способных что-нибудь осветить. Для пасмурной погоды предусмотрен особый режим работы основных фар. Это одна из самых дешевых машин с активной заслонкой за передним бампером. У непрогретого двигателя она закрыта и преграждает путь холодному воздуху, затем приоткрывается и пропускает поток по мере необходимости.
После рестайлинга Mazda 6 поправилась более чем на 100 кг! Говорят, во многом виновата развитая шумоизоляция. Не верю! В салоне явно слышен и двигатель, и ветер, и «пескоструйка» по колесным аркам. Отдельные противотуманные фары ушли в прошлое. Туда им и дорога: давно уже не видел противотуманок, способных что-нибудь осветить. Для пасмурной погоды предусмотрен особый режим работы основных фар. Это одна из самых дешевых машин с активной заслонкой за передним бампером. У непрогретого двигателя она закрыта и преграждает путь холодному воздуху, затем приоткрывается и пропускает поток по мере необходимости.

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Наша семейная Mazda 2.0 на зиму сменила штатные «девятнадцатые» колеса на 17‑дюймовые. Прибавка в высоте профиля привела к мизерному улучшению мягкости хода. Самый наглядный пример — «лежачие полицейские» быстрее обозначенных 20–30 км/ч не проедешь.

Оценивать на снежной каше управляемость — дело неблагодарное. Зато нестабильное покрытие наконец-то позволило раскрыть суть системы динамического контроля тяги G‑Vectoring Control. Она каждые пять миллисекунд корректирует подачу крутящего момента, сверяясь с углом и интенсивностью поворота руля, скоростью и действующими на автомобиль ускорениями. Способность машины ввинчиваться в вираж при заведомом переборе скорости удивила. Отлично работает электроника!


***

За 150‑сильную Мазду 6 без особых излишеств в оснащении нужно отдать 1,6–1,7 млн рублей. Не самое доступное предложение в классе, но смею предположить, что найдется немало покупателей (вроде нашей семьи), кто оценит бодрое шасси. Среди машин непремиальных брендов это, пожалуй, единственный сладкий вариант для искушенного водителя.

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Mazda 6

2.0

2.5

2.5 Turbo

Длина / ширина / высота / база

4870 / 1840 / 1450 / 2830 мм

Объем багажника (VDA)

429 л

Снаряженная / полная масса

1501 / 2028 кг

1515 / 2028 кг

1578 / 2084 кг

Двигатель

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин; 213 Н·м при 4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2488 см³; 143 кВт / 194 л.с. при 6000 об/мин; 258 Н·м при 4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2488 см³; 170 кВт / 231 л.с. при 5000 об/мин; 420 Н·м при 2000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

10,8 с

8,2 с

7,0 с

Максимальная скорость

207 км/ч

223 км/ч

239 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-95 / 62 л

АИ-95 / 62 л

АИ-95 / 62 л

Расход топлива: смешанный цикл

6,5 л/100 км

7,2 л/100 км

7,7 л/100 км

Трансмиссия

передний привод; А6

передний привод; А6

передний привод; А6

Новая Mazda 6: как она на самом деле едет

Фото: Константин Якубов и Mazda

Новая Mazda 6: как она на самом деле едет
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Отзывы о Mazda 6 (1)

Mazda 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.

Недостатки:

Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)

Комментарий:

Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.

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