Зачем переименовали Оптиму? Такое красивое имя! И раскрученное. Корейцы объясняют витиевато: дескать, машина так сильно отличается от предшественницы, что решили сменить имя, а обозначение К5 давно используется на внутреннем рынке Кореи.

Агрессивный дизайн, яркий салон, вдобавок к шасси приложил руку волшебник Альберт Бирман, который прежде учил ездить быстрые BMW, а теперь полирует ездовые свойства корейских машин. Может, К5 — это и правда совсем другая история?

Kia K5 построена на новой платформе N3. Машина длиннее и ниже Оптимы, но складывается впечатление, что вся прибавка в длине ушла на капот.

Новый дизайн

Оптима была яркой, однако на фоне К5 меркнет даже она. Я никак не мог сообразить, кого же «ка-пять» напоминает… И вдруг осенило: да это же Mitsubishi Galant конца 90‑х! Тот же рельефный и слегка ниспадающий капот, обратный наклон фар и решетки радиатора. Но К5 еще агрессивнее: рельеф переднего бампера словно клыки Хищника. Ходовые огни светодиодной оптики (базовое оснащение) напоминают ди­аграмму сердцебиения.

Виртуальные приборы конфигурируешь по своему усмотрению. Можно выбрать классические шкалы или, по сути, обустроить второй мультимедийный дисплей, на котором еще и «скорость показывают».

Интерьер К5 — самый красивый из всех Kia. Особенно «зашел» плавный переход от дисплея мультимедиа к виртуальной приборке. Их обрамление — словно расплавленная виниловая пластинка.

Не забыта и характерная черта Оптимы — хромированный молдинг, подчеркивающий линию крыши. Только теперь он не заканчивается на задней стойке, а продолжается на крышке багажника, соединяя две боковины. Силуэт больше напоминает фастбек, нежели седан. Красиво! Но это аукнулось на практичности. Багажник 500‑литрового объема удивляет узким проемом.

Жертвой красоты пал и задний ряд: пассажиры даже среднего роста практически упираются головой в потолок. А если в машине есть панорамная крыша, то пиши пропало. Спереди все отлично и по простору, и по эргономике, и по дизайну. Особенно хорош салон в сумерках, когда наливается фоновой подсветкой.

Качество картинки и быстрота отклика большого «телевизора» непривычно высоки. Оптима этим похвастать не могла. Превратить блок климат-контроля в дополнительное сенсорное поле — ошибка. Пользоваться в дороге не очень удобно.

Новая платформа (и новый характер)

Не зря Бирман ест свой хлеб с маслом! Новую платформу N3 заточили классно. К5 покоряет выверенным усилием на руле и прописывает выбранную дугу с порази­тельной наглостью. На каждый поворот руля пятиметровый седан реагирует с проворством хот-хэтча. И так же легко переставляется при резких маневрах. Что тем более приятно с учетом увеличенного на 20 мм для нашего рынка дорожного просвета. Перекалибровали амортизаторы и пружины, причем плавность хода не пострадала. Машина отлично глотает поперечные швы, даже термостыки на мостах остаются почти незамеченными . Конечно, не всеядный Логан, но энергоемкость высока.

Моторы и коробки: новые и старые

Этому шасси мотор бы повеселее, но тут особо не разгуляешься. Открывает список хорошо знакомый тандем 150‑сильного 2-литрового двигателя серии Nu с 6-ступенчатым автоматом. Механической коробки на К5 нет и не будет .

Сиденье водителя отлично спрофилировано — хорошая подушка и спинка с правильным распределением нагрузки. В дорогих версиях есть вентиляция. Задний ряд покоряет гигантским пространством для ног, но над головой запас воздуха минимален. Рослые упрутся в потолок. Багажник, если верить паспортным данным, вмещает 510 литров. Но проем узковат.

Вторую строчку в негустом ассортименте занимает «непосредственный» 2,5‑литровый двигатель Theta (194 л.с.) на пару с 8-ступенчатой гидромеханикой — и это новость, ведь на предшественнике были только 6-ступенчатые автоматы. На других рынках есть полноприводная версия GT с турбомотором, но у нас ее не будет : в Kia боятся, что такой К5 не оставит места Стингеру.

Конечно, 194 «кобыл» достаточно в большинстве ситуаций. Но это не идеал. Двигателю слегка недостает тяги на низких оборотах, что неудивительно — максимальный момент достигается аж при 4000 об/мин. Новая коробка живее «шестиступки», но все же грешит небольшими задержками при уходе вниз: лечится это только переводом в режим «Спорт».

Убежден, столь прекрасное шасси требует более мощного мотора ! А может, это только мне надо? Большинство водителей волнуют другие категории — например, расход топлива. И здесь, как мне показалось, всё неплохо: при крейсерских 130 км/ч на скоростной трассе М11 я уложился в 7 л/100 км.

Не растеряв плавности хода, новый седан заметно прибавил в рулежных вопросах. Он отлично держится в поворотах и радует четкой обратной ­связью на руле.

Оптимальный седан

Подтянув слабые места, корейцы сохранили главный козырь Оптимы — адекватный прайс . Цены почти не изменились — К5 дороже, в среднем, на пару десятков тысяч рублей. Базовый седан с двухлитровым мотором, автоматом и вменяемым списком оборудования обойдется в полтора миллиона. А самый дорогой — с 2,5‑литровым мотором в версии GT Line+ — тянет на 2,2 миллиона. На сегодняшний день это самая доступная машина в классе.

Красотка с превосходным шасси Не очень практичная красотка

Kia K5 2.0 2.5 Длина / ширина / высота / база 4905 / 1860 / 1465 / 2850 мм Объем багажника (VDA) 510 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4000 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2497 см³; 143 кВт / 194 л.с. при 6100 об/мин; 246 Н·м при 4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,6 с 8,6 с Максимальная скорость 200 км/ч 210 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 60 л АИ-95 / 60 л Расход топлива: смешанный цикл 7,2 л / 100 км 7,1 л / 100 км Трансмиссия передний привод; А6 передний привод; А8

Optima — все! Первый тест Kia K5 Зачем переименовали Оптиму? Такое красивое имя! И раскрученное. Корейцы объясняют витиевато: дескать, машина так сильно отличается от предшественницы, что решили сменить имя, а обозначение К5 давно используется на внутреннем рынке Кореи. Optima — все! Первый тест Kia K5

Фото: Kia