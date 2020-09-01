Агрессивный дизайн, яркий салон, вдобавок к шасси приложил руку волшебник Альберт Бирман, который прежде учил ездить быстрые BMW, а теперь полирует ездовые свойства корейских машин. Может, К5 — это и правда совсем другая история?
Новый дизайн
Оптима была яркой, однако на фоне К5 меркнет даже она. Я никак не мог сообразить, кого же «ка-пять» напоминает… И вдруг осенило: да это же Mitsubishi Galant конца 90‑х! Тот же рельефный и слегка ниспадающий капот, обратный наклон фар и решетки радиатора. Но К5 еще агрессивнее: рельеф переднего бампера словно клыки Хищника. Ходовые огни светодиодной оптики (базовое оснащение) напоминают диаграмму сердцебиения.
Не забыта и характерная черта Оптимы — хромированный молдинг, подчеркивающий линию крыши. Только теперь он не заканчивается на задней стойке, а продолжается на крышке багажника, соединяя две боковины. Силуэт больше напоминает фастбек, нежели седан. Красиво! Но это аукнулось на практичности. Багажник 500‑литрового объема удивляет узким проемом.
Жертвой красоты пал и задний ряд: пассажиры даже среднего роста практически упираются головой в потолок. А если в машине есть панорамная крыша, то пиши пропало. Спереди все отлично и по простору, и по эргономике, и по дизайну. Особенно хорош салон в сумерках, когда наливается фоновой подсветкой.
Новая платформа (и новый характер)
Не зря Бирман ест свой хлеб с маслом! Новую платформу N3 заточили классно. К5 покоряет выверенным усилием на руле и прописывает выбранную дугу с поразительной наглостью. На каждый поворот руля пятиметровый седан реагирует с проворством хот-хэтча. И так же легко переставляется при резких маневрах. Что тем более приятно с учетом увеличенного на 20 мм для нашего рынка дорожного просвета. Перекалибровали амортизаторы и пружины, причем плавность хода не пострадала. Машина отлично глотает поперечные швы, даже термостыки на мостах остаются почти незамеченными. Конечно, не всеядный Логан, но энергоемкость высока.
Моторы и коробки: новые и старые
Этому шасси мотор бы повеселее, но тут особо не разгуляешься. Открывает список хорошо знакомый тандем 150‑сильного 2-литрового двигателя серии Nu с 6-ступенчатым автоматом. Механической коробки на К5 нет и не будет.
Вторую строчку в негустом ассортименте занимает «непосредственный» 2,5‑литровый двигатель Theta (194 л.с.) на пару с 8-ступенчатой гидромеханикой — и это новость, ведь на предшественнике были только 6-ступенчатые автоматы. На других рынках есть полноприводная версия GT с турбомотором, но у нас ее не будет: в Kia боятся, что такой К5 не оставит места Стингеру.
Конечно, 194 «кобыл» достаточно в большинстве ситуаций. Но это не идеал. Двигателю слегка недостает тяги на низких оборотах, что неудивительно — максимальный момент достигается аж при 4000 об/мин. Новая коробка живее «шестиступки», но все же грешит небольшими задержками при уходе вниз: лечится это только переводом в режим «Спорт».
Убежден, столь прекрасное шасси требует более мощного мотора! А может, это только мне надо? Большинство водителей волнуют другие категории — например, расход топлива. И здесь, как мне показалось, всё неплохо: при крейсерских 130 км/ч на скоростной трассе М11 я уложился в 7 л/100 км.
Оптимальный седан
Подтянув слабые места, корейцы сохранили главный козырь Оптимы — адекватный прайс. Цены почти не изменились — К5 дороже, в среднем, на пару десятков тысяч рублей. Базовый седан с двухлитровым мотором, автоматом и вменяемым списком оборудования обойдется в полтора миллиона. А самый дорогой — с 2,5‑литровым мотором в версии GT Line+ — тянет на 2,2 миллиона. На сегодняшний день это самая доступная машина в классе.
|
|
Kia K5
|
2.0
|
2.5
|
Длина / ширина / высота / база
|
4905 / 1860 / 1465 / 2850 мм
|
Объем багажника (VDA)
|
510 л
|
Двигатель
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4000 об/мин
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2497 см³; 143 кВт / 194 л.с. при 6100 об/мин; 246 Н·м при 4000 об/мин
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
10,6 с
|
8,6 с
|
Максимальная скорость
|
200 км/ч
|
210 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92, АИ-95 / 60 л
|
АИ-95 / 60 л
|
Расход топлива: смешанный цикл
|
7,2 л / 100 км
|
7,1 л / 100 км
|
Трансмиссия
|
передний привод; А6
|
передний привод; А8