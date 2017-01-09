Обновленная Kia Optima: все небольшие изменения и цены

Изменения коснулись, главным образом, внешности и наполнения комплектаций, потому как техника покупателей Оптимы и так устраивала. «Спортивным» модификациям GT Line и GT положена решетка радиатора с ячеистой структурой, остальным — «гриль» со множеством вогнутых вертикальных ребер.
Подретушировали передний бампер, по бокам которого разместили клыки противотуманок. Сзади — фонари c другим рисунком, а бампер теперь с псевдодиффузором, который прежде был прерогативой спортверсий, а ныне вошел в базовое оснащение.
Ксенона у Оптимы больше не будет, вся оптика полностью светодиодная. Исключение составляют лишь базовые версии Classic и Comfort — им положены обычные галогенки. Наконец, покупателям предложат колеса на 16, 17 и 18 дюймов трех новых дизайнов.
Железо прежнее. Двухлитровый мотор развивает 150 л.с., атмосферник объемом 2,4 литра — 188 л.с., а отдача 2-литрового турбомотора — 245 л.с. Всем прописан исключительно 6-скоростной автомат, лишь версию с базовым двигателем можно приобрести с 6-ступенчатой механикой.
Тем, кому пришелся по душе дизайн мощной (и дорогой) версии GT, предлагают комплектацию Premium. Это 150‑сильный седан с обвесом и 18‑дюймовыми колесами от спортивной версии, адаптивным головным светом и панорамной крышей.
Нужно быть фанатом Оптимы, чтобы выловить изменения в панели приборов и дизайне руля, а также хромированную окантовку кнопки пуска двигателя. Но в темное время суток каждый заметит контурную подсветку интерьера. Светодиоды разместили на передней панели и под подлокотниками дверей. Можно выбрать один из шести цветов подсветки. Изображение стало четче благодаря более высокому разрешению экрана.
Наконец, у системы выбора режимов движения Drive Mode Select появился четвертый, «интеллектуальный» режим — Smart. Он меняет настройки электроники в зависимости от того, как водитель ведет машину. Если медленно, то переключит в Eco или Comfort, а если агрессивно, то в Sport.
Цены изменились несущественно. Самая дорогая модификация не перевалила за два миллиона рублей, так что Optima остается одним из лакомых предложений в сегменте.
Комплектации и цены, руб.
|
|
Classic
|
Comfort
|
Luxe
|
Prestige
|
Premium
|
GT Line
|
GT
|
2,0 л
|
1 219 900
|
1 349 900
|
1 479 900
|
1 539 900
|
1 619 900
|
|
|
2,4 л
|
|
|
1 579 900
|
1 639 900
|
|
1 759 900
|
|
2,0 л
|
|
|
|
|
|
|
1 929 900
Читать комментарии (1)