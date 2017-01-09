Обновленная Kia Optima: все небольшие изменения и цены

Пока все ждали новый Kia Ceed, на российском рынке начались продажи рестайлингового седана Kia Optima. Ему было уже два с половиной года — пора обновляться.

Kia Optima

Самую мощную версию GT нетрудно узнать по решетке ­радиатора.

Изменения коснулись, главным образом, внешности и наполнения комплектаций, потому как техника покупателей Оптимы и так устраивала. «Спортивным» модификациям GT Line и GT положена решетка радиатора с ячеистой структурой, остальным — «гриль» со множеством вогнутых вертикальных ребер.

Подретушировали передний бампер, по бокам которого разместили клыки противотуманок. Сзади — фонари c другим рисунком, а бампер теперь с псевдодиффузором, который прежде был прерогативой спортверсий, а ныне вошел в базовое оснащение.

Ксенона у Оптимы больше не будет, вся оптика полностью светодиодная. Исключение составляют лишь базовые версии Classic и Comfort — им положены обычные галогенки. Наконец, покупателям предложат колеса на 16, 17 и 18 дюймов трех новых дизайнов.

Железо прежнее. Двухлитровый мотор развивает 150 л.с., атмосферник объемом 2,4 литра — 188 л.с., а отдача 2-литрового турбомотора — 245 л.с. Всем прописан исключительно 6-скоростной автомат, лишь версию с базовым двигателем можно приобрести с 6-ступенчатой механикой.

Благодаря измененному дизайну бамперов седан стал выглядеть агрессивнее. Это должно понравиться молодым покупателям.

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Тем, кому пришелся по душе дизайн мощной (и дорогой) версии GT, предлагают комплектацию Premium. Это 150‑сильный седан с обвесом и 18‑дюймовыми колесами от спортивной версии, адаптивным головным светом и панорамной крышей.

Нужно быть фанатом Оптимы, чтобы выловить изменения в панели приборов и дизайне руля, а также хромированную окантовку кнопки пуска двигателя. Но в темное время суток каждый заметит контурную подсветку интерьера. Светодиоды разместили на передней панели и под подлокотниками дверей. Можно выбрать один из шести цветов подсветки. Изображение стало четче благодаря более высокому разрешению экрана.

Салон может быть отделан темно-коричневой кожей, а машинам с шильдиками GT и GT Line положена комбинированная отделка из красной и черной кожи.

Наконец, у системы выбора режимов движения Drive Mode Select появился четвертый, «интеллектуальный» режим — Smart. Он меняет настройки электроники в зависимости от того, как водитель ведет машину. Если медленно, то переключит в Eco или Comfort, а если агрессивно, то в Sport.

Цены изменились несущественно. Самая дорогая модификация не перевалила за два миллиона рублей, так что Optima остается одним из лакомых предложений в сегменте.

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