Skoda Octavia, Kia K5, Mazda 6: проверка на жесткость — журнал За рулем

Skoda Octavia, Kia K5, Mazda 6: проверка на жесткость

Эксперты «За рулем» испытали соперников на «лежачих полицейских» и подготовили подробный технический справочник по ним.

Как проходил и что показал сравнительный тест Шкоды Октавии, Киа К5 и Мазды 6, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.

Испытание «лежачим полицейским»

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Skoda Octavia, Kia K5, Mazda 6 — большой тест

Подавляющее большинство Октавий имеют колеса диаметром 16 или 17 дюймов. Поэтому наш проезд через «лежачего полицейского» на 18‑дюймовых колесах не должен вас слишком пугать. Но — очень жестко! С ростом скорости становится мягче, однако задняя подвеска с простенькой балкой грохочет на любых скоростях. А если подобные неровности попадаются в повороте, корму переставляет наружу.

Соперники с задней многорычажкой подобного себе не позволяют. Kia на 18‑дюймовых колесах мягче Шкоды, и с ростом скорости разрыв становится заметнее. Подвеска работает явно тише.

Mazda 6 на высокопрофильных шинах диаметром 17 дюймов оказалась самой мягкой. На топ-версии ставят «девятнадцатые» колеса — такие машины гораздо жестче.

Безопасность

Возраст Мазды не скроешь. Адаптивного круиз-контроля нет. Из ассистентов водителя в пакете с несколькими другими опциями есть только системы контроля рядности и слепых зон, функции автоторможения при движении вперед и назад. Цена кусается: от 111 тысяч рублей для машин с мотором 2.5 турбо до 200 тысяч для базовой версии 2.0.

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На Kia K5 в комплектации Prestige (1,89–2,02 млн рублей) стоят сканер мертвых зон и ассистент выезда с парковки. В GT Line (2,2 млн, только для мотора 2.5) при перестроениях на панель приборов выводится изображение с боковых камер, добавляется функция безопасного выхода из машины. И только в самом дорогом исполнении GT Line+ за 2,29 млн появляются адаптивный «круиз», ассистент поворота налево (мониторит опасность столкновения со встречным транспортом), контроль рядности и автоматическое управление дальним светом.

Шкода практикует гибкий подход. Системы контроля мертвых зон и помощи при выезде с парковки задним ходом есть в Октавии в комплектации Style Plus (от 1,7 млн рублей) и стоят 20 тысяч для среднего исполнения Ambition Plus. На любую Октавию можно поставить радар контроля дистанции с автоторможением (28 тысяч рублей) и помощника движения по полосе (27 тысяч). Адаптивный круиз-контроль стоит 47 тысяч рублей и недоступен только младшей версии Active Plus, а работает он более топорно нежели на Kia, и не всегда видит перестраивающиеся машины: на К5 едешь с автоматикой спокойнее.

Такси EDITION

А можно подешевле? Можно! Но кое-чем придется поступиться.

Только Октавию можно купить с механической коробкой передач — за 1 409 000 рублей. У таких машин простые штампованные колеса, обычный кондиционер, подушек безопасности всего четыре. Но при этом — LED-фары, электропакет, обогрев передних сидений, мультимедиа с интерфейсом Bluetooth и 8‑дюймовым экраном, круиз-контроль. Система старт-стоп ставится на все версии, а отключается только через меню. Окраска «металлик» обойдется в 20 тысяч рублей.

Kia K5 за 1 579 900 имеет шесть подушек безопасности, светодиодные фары, «круиз», датчик света, систему выбора ездовых режимов и литые колеса диаметром 16 дюймов. Обогре­ваются передние сиденья и форсунки стеклоомывателя (за последнюю опцию Skoda жадно просит 1000 рублей сверху). Но нужно смириться с простым кондиционером, монохромным дисплеем аудиосистемы (всего 3,8 дюйма) и упрощенными задними фонарями. Доплата за металлик — 15 тысяч рублей.

Самая скромная Mazda 6 стоимостью 1 635 000 рублей оснащена двухзонным «климатом», обогревом передних сидений, шестью надувными подушками, LED-фарами, литыми колесами на 17 дюймов, электропакетом. Аудиосистема — с маленьким экраном, Bluetooth отсутствует, ходовые огни имеют лампы накаливания, «круиза» нет. В зависимости от «крутости» цвета кузова надбавка за него составит 19, 25 или 33 тысячи рублей. Самый дорогой — фирменный красный.

Все модели — с историей

Skoda Octavia появилась в 1959 году и в виде двухдверного седана и трехдверного универсала выпускалась до 1971‑го.

Возрождение имени случилось в 1996 году с пятидверными лифтбеком и универсалом. Они с первых лет производства завоевали популярность в России за соотношение цены и качества.

Семейство делали до начала 2010‑х, то есть почти до конца жизненного цикла Октавии второй генерации.

Mazda 6 (в Японии — Atenza) вышла в 2002 году. Первые два поколения продавались в России полной гаммой из седана, лифтбека и универсала и запомнились короткими жизненными циклами по 5–6 лет. В третьем лифтбека не стало, а к нам перестали возить и универсал.

Интересный факт: в Китае до 2016 года делали все три генерации «шестерки» одновременно.

Предшественник Мазды 6 — семейство Capella/616/626, известное с 1970 года.

Если заглянуть в историю Kia K5, седан окажется дальним родственником Мазды!

Предок Kia Concord 1987 года был лицензионной копией Мазды 626 третьего поколения, вышедшей в 1982‑м. Kia Clarus (1995) взяла за основу «японку» уже пятой генерации.

Модель — чемпион по количеству имен. Помимо уже упомянутых, она в разные годы и на разных рынках была известна как Capital, Credos, Magentis, Optima, Lotze, K5.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

KIA K5

MAZDA 6

SKODA OCTAVIA

Снаряженная / полная масса

1629 / 1990 кг

1500 / 2036 кг

1341 / 1910 кг

Время разгона 0–100 км/ч

8,6 с

10,8 с

9,0 с

Максимальная скорость

210 км/ч

207 км/ч

223 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 60 л

АИ-95 / 62 л

АИ-95 / 45 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

10,1  / 5,4/ 7,1 л / 100 км

7,9 / 5,5 / 6,3 л / 100 км

7,0 / 4,7 / 5,5 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

P4 / 16

Рабочий объем

2497 см³

1998 см³

1395 см³

Степень сжатия

13,0

13,0

10,0

Мощность

143 кВт /194 л.с. при 6100 об/мин

110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин

110 кВт/150 л.с. при 5000–6000 об/мин

Крутящий момент

246 Н·м при 4000 об/мин

213 Н·м при 4000 об/мин

250 Н·м при 1500–3500 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

A8

A6

A8

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.

4,72 / 2,91 / 1,86 / 1,42 / 1,22 / 1,00 / 0,79 / 0,64 / 3,24

3,55 / 2,02 / 1,45 / 1,00 / 0,71 / 0,6 / — / — / 3,89

5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,00

Главная передача

3,2

4,33

3,23

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

McPherson / упругая балка

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

235/45 R18

225/55 R17

225/45 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Kia K5

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

198

Mazda6

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

70

Skoda Octavia

15 000 км или 12 месяцев

2 года без ограничения пробега

124

УРОВЕНЬ ШУМА на уровне головы водителя, дБ

Kia K5

Mazda6

Skoda Octavia

60 км/ч

61

62

61

80 км/ч

63

66

65

100 км/ч

66

68

67

Шины

Nokian Hakkapeliitta R2

Nordman RS2

Bridgestone Blizzak Ice

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

Kia K5

Mazda 6

Skoda Octavia

90–120

80–85 в передней части передних крыльев и по низу дверей

90–110

80–100 на крыше

130–160

Skoda щедрее всех на краску. А Mazda продолжает практиковать нанесение тонкого лакокрасочного слоя. Но, в отличие от первых двух поколений «шестерки», на третьем оно держится крепко.

Парадокс с Kia: в предыдущем тесте на другой машине такого же цвета и в той же комплектации тот же толщиномер показал 230–260 мкм, местами с повышением до 300–320 мкм. Плавает технология или это был заводской ­перекрас?

Кирилл Милешкин
Кирилл Милешкин

По баллам у Шкоды и Kia паритет. Octavia станет привлекательнее для покупателей, когда появятся доступные версии с мотором 1.6 MPI

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

Kia K5

Mazda 6

Skoda Octavia

Рабочее место водителя

У Шкоды лучшая боковая поддержка, но только обогрев за такую цену — это мало. Mazda привлекает уютной, «теплой» тканью. У неё нет регулировки поясничного упора, но профиль удачный. Сиденье Kia не идеально, зато с вентиляцией. Обзорность в К5 лучше за счет камер кругового обзора и контроля мертвых зон.

Сиденье

8

8

8

Органы управления

8

8

8

Обзор

9

8

8

Салон

Несмотря на отдельные эргономические просчеты, спереди удобно во всех машинах. Сзади Skoda теснее, но набор опций на втором ряду покоряет. Mazda обладает неприлично маленьким для своего класса багажником с докаткой. Octavia, несмотря на принадлежность к более низкому сегменту, единственная может предложить электропривод пятой двери. Хотя и без него девять баллов обеспечили бы объем и продуманность отсека.

Передняя часть

8

8

8

Задняя часть

8

8

9

Багажник

8

7

9

Ходовые качества

Двухлитровая Mazda не может посоперничать в динамике со Шкодой, но на свои 150 сил мотор везет честно. У Kia это получилось лишь за счет превосходства в мощности. Управляемость К5 не столь прозрачна, как у двух других машин. В «рулевой дисциплине» Mazda на высокопрофильных шинах не проиграла Шкоде.

Динамика

9

8

9

Тормоза

8

8

8

Управляемость

8

9

9

Комфорт

Последний рестайлинг сделал Мазду тише, но даже с двойными передними стеклами она шумнее сегодняшних соперников. По плавности хода Skoda в арьергарде: выбирайте версии на 16‑и 17‑дюймовых колесах. У Kia есть вентиляция сидений, у Шкоды — третья зона микроклимата. Mazda даже за доплату будет греть только низ ветрового стекла, но на тестовой машине нет ни этого, ни теплого руля.

Шум

8

7

8

Плавность хода

8

8

7

Климат

8

7

8

Приспособленность к России

Дорожные просветы у всех почти одинаковые. В пользу Kia K5 играет длинная гарантия, изобилие дилеров и возможность использовать бензин АИ‑92. У Шкоды представителей больше, чем у Мазды, зато короче гарантийная поддержка.

Геометрическая проходимость

8

8

8

Сервис

9

8

8

Эксплуатация

8

8

8

Общая оценка

8,20

7,90

8,20

Номинанты Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2021 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2020 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Skoda Octavia и Kia K5 — новинки. А насколько они хороши? Давайте ответим на этот вопрос вместе!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Напоминаем, что в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2020 года, три автомобиля Lada Niva Travel.
Напоминаем, что в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2020 года, три автомобиля Lada Niva Travel.

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2021 — компания Cordiant.
  • Правила Гран-при «За рулем» 2021 — тут.
  • О победителях Гран-при «За рулем» 2020 можно узнать здесь.
  • О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

Skoda Octavia, Kia K5, Mazda 6: проверка на жесткость

Эксперты «За рулем» испытали соперников на «лежачих полицейских» и подготовили подробный технический справочник по ним.

Skoda Octavia, Kia K5, Mazda 6: проверка на жесткость — фото 1221568Skoda Octavia, Kia K5, Mazda 6: проверка на жесткость — фото 1221558Skoda Octavia, Kia K5, Mazda 6: проверка на жесткость — фото 1221559Skoda Octavia, Kia K5, Mazda 6: проверка на жесткость — фото 1221669Skoda Octavia, Kia K5, Mazda 6: проверка на жесткость — фото 1221560Skoda Octavia, Kia K5, Mazda 6: проверка на жесткость — фото 1221550Skoda Octavia, Kia K5, Mazda 6: проверка на жесткость — фото 1221549Skoda Octavia, Kia K5, Mazda 6: проверка на жесткость
Skoda Octavia, Kia K5, Mazda 6: проверка на жесткость

Эксперты «За рулем» испытали соперников на «лежачих полицейских» и подготовили подробный технический справочник по ним.

Skoda Octavia, Kia K5, Mazda 6: проверка на жесткость — фото 1221549Skoda Octavia, Kia K5, Mazda 6: проверка на жесткость — фото 1221550Skoda Octavia, Kia K5, Mazda 6: проверка на жесткость — фото 1221558Skoda Octavia, Kia K5, Mazda 6: проверка на жесткость — фото 1221560Skoda Octavia, Kia K5, Mazda 6: проверка на жесткость — фото 1221559Skoda Octavia, Kia K5, Mazda 6: проверка на жесткость — фото 1221568Skoda Octavia, Kia K5, Mazda 6: проверка на жесткость — фото 1221669Skoda Octavia, Kia K5, Mazda 6: проверка на жесткость
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