Skoda Octavia, Kia K5, Mazda 6: проверка на жесткость

Эксперты «За рулем» испытали соперников на «лежачих полицейских» и подготовили подробный технический справочник по ним.

Как проходил и что показал сравнительный тест Шкоды Октавии, Киа К5 и Мазды 6, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.

Испытание «лежачим полицейским»

Подавляющее большинство Октавий имеют колеса диаметром 16 или 17 дюймов. Поэтому наш проезд через «лежачего полицейского» на 18‑дюймовых колесах не должен вас слишком пугать. Но — очень жестко! С ростом скорости становится мягче, однако задняя подвеска с простенькой балкой грохочет на любых скоростях. А если подобные неровности попадаются в повороте, корму переставляет наружу.

Соперники с задней многорычажкой подобного себе не позволяют. Kia на 18‑дюймовых колесах мягче Шкоды, и с ростом скорости разрыв становится заметнее. Подвеска работает явно тише.

Mazda 6 на высокопрофильных шинах диаметром 17 дюймов оказалась самой мягкой. На топ-версии ставят «девятнадцатые» колеса — такие машины гораздо жестче.

Безопасность

Возраст Мазды не скроешь. Адаптивного круиз-контроля нет. Из ассистентов водителя в пакете с несколькими другими опциями есть только системы контроля рядности и слепых зон, функции автоторможения при движении вперед и назад. Цена кусается: от 111 тысяч рублей для машин с мотором 2.5 турбо до 200 тысяч для базовой версии 2.0.

На Kia K5 в комплектации Prestige (1,89–2,02 млн рублей) стоят сканер мертвых зон и ассистент выезда с парковки. В GT Line (2,2 млн, только для мотора 2.5) при перестроениях на панель приборов выводится изображение с боковых камер, добавляется функция безопасного выхода из машины. И только в самом дорогом исполнении GT Line+ за 2,29 млн появляются адаптивный «круиз», ассистент поворота налево (мониторит опасность столкновения со встречным транспортом), контроль рядности и автоматическое управление дальним светом.

Шкода практикует гибкий подход. Системы контроля мертвых зон и помощи при выезде с парковки задним ходом есть в Октавии в комплектации Style Plus (от 1,7 млн рублей) и стоят 20 тысяч для среднего исполнения Ambition Plus. На любую Октавию можно поставить радар контроля дистанции с автоторможением (28 тысяч рублей) и помощника движения по полосе (27 тысяч). Адаптивный круиз-контроль стоит 47 тысяч рублей и недоступен только младшей версии Active Plus, а работает он более топорно нежели на Kia, и не всегда видит перестраивающиеся машины: на К5 едешь с автоматикой спокойнее.

Такси EDITION

А можно подешевле? Можно! Но кое-чем придется поступиться.

Только Октавию можно купить с механической коробкой передач — за 1 409 000 рублей. У таких машин простые штампованные колеса, обычный кондиционер, подушек безопасности всего четыре. Но при этом — LED-фары, электропакет, обогрев передних сидений, мультимедиа с интерфейсом Bluetooth и 8‑дюймовым экраном, круиз-контроль. Система старт-стоп ставится на все версии, а отключается только через меню. Окраска «металлик» обойдется в 20 тысяч рублей.

Kia K5 за 1 579 900 имеет шесть подушек безопасности, светодиодные фары, «круиз», датчик света, систему выбора ездовых режимов и литые колеса диаметром 16 дюймов. Обогре­ваются передние сиденья и форсунки стеклоомывателя (за последнюю опцию Skoda жадно просит 1000 рублей сверху). Но нужно смириться с простым кондиционером, монохромным дисплеем аудиосистемы (всего 3,8 дюйма) и упрощенными задними фонарями. Доплата за металлик — 15 тысяч рублей.

Самая скромная Mazda 6 стоимостью 1 635 000 рублей оснащена двухзонным «климатом», обогревом передних сидений, шестью надувными подушками, LED-фарами, литыми колесами на 17 дюймов, электропакетом. Аудиосистема — с маленьким экраном, Bluetooth отсутствует, ходовые огни имеют лампы накаливания, «круиза» нет. В зависимости от «крутости» цвета кузова надбавка за него составит 19, 25 или 33 тысячи рублей. Самый дорогой — фирменный красный.

Все модели — с историей

Skoda Octavia появилась в 1959 году и в виде двухдверного седана и трехдверного универсала выпускалась до 1971‑го.

Возрождение имени случилось в 1996 году с пятидверными лифтбеком и универсалом. Они с первых лет производства завоевали популярность в России за соотношение цены и качества.

Семейство делали до начала 2010‑х, то есть почти до конца жизненного цикла Октавии второй генерации.

Mazda 6 (в Японии — Atenza) вышла в 2002 году. Первые два поколения продавались в России полной гаммой из седана, лифтбека и универсала и запомнились короткими жизненными циклами по 5–6 лет. В третьем лифтбека не стало, а к нам перестали возить и универсал.

Интересный факт: в Китае до 2016 года делали все три генерации «шестерки» одновременно.

Предшественник Мазды 6 — семейство Capella/616/626, известное с 1970 года.

Если заглянуть в историю Kia K5, седан окажется дальним родственником Мазды!

Предок Kia Concord 1987 года был лицензионной копией Мазды 626 третьего поколения, вышедшей в 1982‑м. Kia Clarus (1995) взяла за основу «японку» уже пятой генерации.

Модель — чемпион по количеству имен. Помимо уже упомянутых, она в разные годы и на разных рынках была известна как Capital, Credos, Magentis, Optima, Lotze, K5.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

KIA K5 MAZDA 6 SKODA OCTAVIA Снаряженная / полная масса 1629 / 1990 кг 1500 / 2036 кг 1341 / 1910 кг Время разгона 0–100 км/ч 8,6 с 10,8 с 9,0 с Максимальная скорость 210 км/ч 207 км/ч 223 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 60 л АИ-95 / 62 л АИ-95 / 45 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,1 / 5,4/ 7,1 л / 100 км 7,9 / 5,5 / 6,3 л / 100 км 7,0 / 4,7 / 5,5 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 P4 / 16 Рабочий объем 2497 см³ 1998 см³ 1395 см³ Степень сжатия 13,0 13,0 10,0 Мощность 143 кВт /194 л.с. при 6100 об/мин 110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин 110 кВт/150 л.с. при 5000–6000 об/мин Крутящий момент 246 Н·м при 4000 об/мин 213 Н·м при 4000 об/мин 250 Н·м при 1500–3500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач A8 A6 A8 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 4,72 / 2,91 / 1,86 / 1,42 / 1,22 / 1,00 / 0,79 / 0,64 / 3,24 3,55 / 2,02 / 1,45 / 1,00 / 0,71 / 0,6 / — / — / 3,89 5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,00 Главная передача 3,2 4,33 3,23 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / упругая балка Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые Шины 235/45 R18 225/55 R17 225/45 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Kia K5 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 198 Mazda6 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 70 Skoda Octavia 15 000 км или 12 месяцев 2 года без ограничения пробега 124

УРОВЕНЬ ШУМА на уровне головы водителя, дБ

Kia K5 Mazda6 Skoda Octavia 60 км/ч 61 62 61 80 км/ч 63 66 65 100 км/ч 66 68 67 Шины Nokian Hakkapeliitta R2 Nordman RS2 Bridgestone Blizzak Ice

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

Kia K5 Mazda 6 Skoda Octavia 90–120 80–85 в передней части передних крыльев и по низу дверей 90–110 80–100 на крыше 130–160

Skoda щедрее всех на краску. А Mazda продолжает практиковать нанесение тонкого лакокрасочного слоя. Но, в отличие от первых двух поколений «шестерки», на третьем оно держится крепко.

Парадокс с Kia: в предыдущем тесте на другой машине такого же цвета и в той же комплектации тот же толщиномер показал 230–260 мкм, местами с повышением до 300–320 мкм. Плавает технология или это был заводской ­перекрас?

Кирилл Милешкин

По баллам у Шкоды и Kia паритет. Octavia станет привлекательнее для покупателей, когда появятся доступные версии с мотором 1.6 MPI

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель Kia K5 Mazda 6 Skoda Octavia Рабочее место водителя У Шкоды лучшая боковая поддержка, но только обогрев за такую цену — это мало. Mazda привлекает уютной, «теплой» тканью. У неё нет регулировки поясничного упора, но профиль удачный. Сиденье Kia не идеально, зато с вентиляцией. Обзорность в К5 лучше за счет камер кругового обзора и контроля мертвых зон. Сиденье 8 8 8 Органы управления 8 8 8 Обзор 9 8 8 Салон Несмотря на отдельные эргономические просчеты, спереди удобно во всех машинах. Сзади Skoda теснее, но набор опций на втором ряду покоряет. Mazda обладает неприлично маленьким для своего класса багажником с докаткой. Octavia, несмотря на принадлежность к более низкому сегменту, единственная может предложить электропривод пятой двери. Хотя и без него девять баллов обеспечили бы объем и продуманность отсека. Передняя часть 8 8 8 Задняя часть 8 8 9 Багажник 8 7 9 Ходовые качества Двухлитровая Mazda не может посоперничать в динамике со Шкодой, но на свои 150 сил мотор везет честно. У Kia это получилось лишь за счет превосходства в мощности. Управляемость К5 не столь прозрачна, как у двух других машин. В «рулевой дисциплине» Mazda на высокопрофильных шинах не проиграла Шкоде. Динамика 9 8 9 Тормоза 8 8 8 Управляемость 8 9 9 Комфорт Последний рестайлинг сделал Мазду тише, но даже с двойными передними стеклами она шумнее сегодняшних соперников. По плавности хода Skoda в арьергарде: выбирайте версии на 16‑и 17‑дюймовых колесах. У Kia есть вентиляция сидений, у Шкоды — третья зона микроклимата. Mazda даже за доплату будет греть только низ ветрового стекла, но на тестовой машине нет ни этого, ни теплого руля. Шум 8 7 8 Плавность хода 8 8 7 Климат 8 7 8 Приспособленность к России Дорожные просветы у всех почти одинаковые. В пользу Kia K5 играет длинная гарантия, изобилие дилеров и возможность использовать бензин АИ‑92. У Шкоды представителей больше, чем у Мазды, зато короче гарантийная поддержка. Геометрическая проходимость 8 8 8 Сервис 9 8 8 Эксплуатация 8 8 8 Общая оценка 8,20 7,90 8,20

