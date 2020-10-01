Все машины — с атмосферными моторами 2.5 и классическими автоматами. Диапазон мощности — 180–194 л.с. Цены тоже рядом: топовые версии тянут на 2,16–2,39 млн рублей.

Toyota Camry — бессменный лидер класса. Новой Сонате даже смена поколений не принесла популярности: Камри продается почти в пять раз лучше. А как насчет Kia K5? Напомним, новый большой седан Kia больше не называется Optima.

Toyota Camry Лучше всех продается в этом классе. Производится по полному циклу в Санкт-Петербурге. Текущее поколение выпускается с 2018 года, рестайлинга у него пока не было. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

2.0 (150 л.с.) — от 1 718 000 ₽

2.5 (181 л.с.) — от 1 918 000 ₽

3.5 (249 л.с.) — от 2 515 000 ₽ Kia K5 Седаны калининградской сборки только-только поступили в продажу. Из середнячков модель за последние годы выбилась в лидирующую группу. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

2.0 (150 л.с.) — от 1 489 900 ₽

2.5 (194 л.с.) — от 1 839 900 ₽ Hyundai Sonata Вышла в прошлом году, для российского рынка выпускается в Калининграде. В гамме два бензиновых атмосферника и 6‑ступенчатый автомат. Механика, турбомоторы, гибрид и заряженные версии у нас не представлены. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

2.0 (150 л.с.) — от 1 549 000 ₽

2.5 (180 л.с.) — от 1 849 000 ₽

Спорт не пройдет

По мощности немного выигрывает Kia со 194 «лошадями». Превосходство в 14 сил над родственным Hyundai обеспечил непосредственный впрыск GDI вместо распределенного MPI. Тем не менее оба мотора можно кормить 92‑м бензином — равно как и тойотовский.

Неудивительно, что К5 выходит на обгоны увереннее коллег. Частично эффект можно списать на более острую настройку акселератора, но и запасец под педалью имеется. Хотя до прыти 245‑сильной машины прежнего поколения в турбоверсии GT далеко. Для себя я взял бы именно мотор 2.5, потому что с двухлитровым совсем скучно. Правда, даже с двумя с половиной литрами в заявленные 8,6 с до сотни не верится. Kia едет веселее соперников, но в том заслуга унылого фона. Особенно Camry с ее флегматичным характером. Sonata где-то посередине.

Едет Sonata уверенно, но жестковато: такой характер не всем понравится. Основной шум в салон Сонаты проникает через колесные арки. После покупки их нелишне дополнительно изолировать.

Тем, кто любит помягче и повсеяднее, больше импонирует Toyota. Ее подвеске всё нипочем. Перед «лежачими» и ямами можно не тормозить.

Соплатформенные Hyundai и Kia ведут себя схоже. На выбоины «корейцы» реагируют острее. Рулятся четче Тойоты, кренятся в поворотах меньше. Оба дают лучшее чувство дороги, более прозрачную обратную связь. Это при том, что на российских версиях Сонаты и К5 стоит подвеска с увеличенным на 20 мм клиренсом.

Toyota Camry идеальна с точки зрения пассажиров: тихо, мягко, комфортно. Для фаната драйва машина подходит хуже, чем «корейцы». На разгон Camry уходит с ленцой. Выбора ездовых режимов не предусмотрено: тут всё строго.

Camry тише обоих «корейцев», и это очевидно не только профессиональному шумомеру. Основной фон прорывается через колесные арки — как на многих азиатских машинах. На седанах стоят шины не только одинаковой размерности 235/45 R18, но и одной модели — Continental PremiumContact 6.

В дизайне передка К5 упорно мерещится «восьмой» Mitsubishi Galant или свежий Peugeot 508. Запоминающаяся машина! Kia K5 не реагирует на колеи, но не любит неровности. Для плохих дорог — не лучший выбор.

Цифровая крепость

В зимнем тесте участвовала старая Optima: интерьер Camry на её фоне выглядел неплохо. Теперь же Toyota смотрится простушкой. Мультимедиа с архаичной графикой и максимум восьмидюймовым дисплеем. Да и тот ставят лишь в трёх максимальных комплектациях. Кнопки вокруг экрана, замышлявшиеся как стильные, сегодня вызывают ассоциации с ретро. При этом качество материалов в Тойоте лучше, чем у корейских седанов. Только за унылой простотой линий этого не замечаешь.

Hyundai Sonata

Изображение слепой зоны выводится на панель Hyundai и Kia при включении поворотника. Нужно привыкнуть смотреть не только в зеркало. Мультимедиа с навигацией и экраном на 10,25 дюйма (на фото) ставится на Сонаты стоимостью от 1,75 млн рублей. В «базе» дисплей на 8 дюймов с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

К кнопочному управлению автоматом привыкаешь в момент. Отсутствие рычага визуально делает консоль просторнее.

Камера заднего вида с хорошим разрешением появляется во втором уровне оснащения из шести. Двум топовым комплектациям ­положена система кругового обзора. В топ-версии ставится проекционный дисплей. Он цветной и с массой информации: полезная штука. Такой же есть и у Kia.

Повальный переход с классичес­ких приборок на полностью цифровые не остановить, хотя красивый аналоговый инструментарий нередко оказывается более стильным и информативным. Но это не тот случай: электронные щитки Hyundai и Kia оформлены с большим вкусом.

Корейские седаны при включении указателя поворота выводят на приборку изображение с камеры в зеркале с соответствующей стороны, и водитель видит всю мертвую зону. Красиво, безопасно и функционально. И сразу же оправдывает отказ от классики. У Camry дисплей между циферблатами цветной и немаленький (семь дюймов), но снова оформление из 90‑х всё портит. Графика отсталая, и компоновка показаний вызывает сомнения.

Toyota Camry

Цветной дисплей комбинации приборов неинформативен и раздражает графикой. Полностью цифрового инструментария на Camry нет. Мультимедиа с дисплеем на 7–8 дюймов и графикой приставки Dendy — какое-то неразумение. Компания наверняка это понимает, но пока ничего не делает.

Когда Camry появилась, приборка выглядела интересно. Спустя три года она безнадежно устарела.

Камера заднего вида с самым скромным разрешением в трио. Парадокс, но динамическая разметка — это опция, ставится только в пять комплектаций из восьми (от 2,13 млн рублей). Хочется спросить: много наэкономили? Беспроводная зарядка ставится на большинство комплектаций Camry (как и на Hyundai с Kia). Лишний повод сменить свой смартфон на более современный.

Из двух корейских интерьеров мне больше по душе Hyundai. Что руль приятнее — это вкусовщина. Оригинальности придает кнопочное управление автоматом. Его бы в «ка-пятый», где олдскульный рычаг коробки. Хотя в управлении микроклиматом Kia наоборот перешла на сенсоры, тыкать в которые на ходу — так себе удовольствие. Кнопочный пульт Сонаты удобнее, да и в целом маркого черного глянца в ней меньше.

Сиденья всей троицы наделены одинаковым функционалом: по десять электрорегулировок, обогрев, вентиляция. Тойотовские под стать характеру автомобиля — помягче. Корейские отформованы более явно, однако в поворотах тоже удерживают не ахти. А раз нет разницы по профилю и набору настроек, я бы предпочёл сидеть на мягком.

Kia K5

В базе ставится совсем простенькая мультимедиа с монохромным экраном на 3,8 дюйма. Такая, как на фото, диагональю 10,25 дюйма, положена машинам ценой от 1,85 млн. Навигация умеет показывать пробки. В мультимедийке зашиты шесть расслабляющих мелодий со звуками природы и уличного кафе. Задумка классная, но лично меня усыпляет.

Сенсорный блок климата требует привыкания. Недели на это мне не хватило. Хотя автоматика работает неплохо, и часто тыкать в него не придется. Странно видеть в технологичном К5 классический рычаг коробки. Ему бы пошел электронный джойстик или кнопки, как в Сонате.

Камера заднего вида с динамической разметкой есть на всех К5, кроме базового. Систему кругового обзора получите минимум за 1,8 млн рублей. Беспроводная зарядка для смартфона реализована оригинально: это наклонный полукарман. Удобно и экономит место.

А король-то сзади!

«Я остаюсь, я буду здесь жить», - хочется кричать крылатой фразой из «Брата 2» с дивана Camry. Места на втором ряду не больше, чем в Сонате и К5, но как всё обставлено! Только Toyota предлагает почувствовать себя пассажиром бизнес-класса, поигравшись электрорегулировками заднего сиденья. Правда, из-за их механизмов спинка не складывается, и объем багажника не увеличить.

Hyundai Sonata

Передние сиденья жестковаты, зато с обогревом и вентиляцией.

Сзади достаточно просторно. Дополнительный уют создают шторки на боковых и заднем окне. При панорамной крыше предусмотрены выемки в обивке потолка, чтобы компенсировать уменьшение высоты. Проем грузового отсека Сонаты низкий, но больше удивляет отсутствие копеечной внутренней ручки. Запаска полноразмерная и на литом диске.

В откидном подлокотнике «японки» есть сенсорный пульт управления микроклиматом (в машине три зоны против двух у конкурентов), обогревом и музыкой. Подчеркивая, кто в машине главный, конструкторы Camry выдали клавишу подъема/опускания солнцезащитной шторки только задним пассажирам. У K5 такого аксессуара нет, на Сонате им заведуют сидящие спереди.

Toyota Camry

Сиденья Camry мягче, чем у корейской парочки. Набор регулировок, обогрев и вентиляция — по этим параметрам у соперников паритет.

Шторки, удобнейшие подголовники, автоматический режим стеклоподъёмников. Багажник Камри самого скромного объема (392 л по замерам «За рулем» против 420 л у Hyundai и Kia) урезан еще и регулируемым задним сиденьем. Такое ставится на Camry за 2,4–2,7 млн, а большинство версий с обычной складной спинкой.

Мягкость подвески обитателям заднего ряда в кайф. В качестве пассажира такси я бы хотел видеть именно Camry, а не жестковатых «корейцев». Однако не факт, что к моему мнению прислушаются. В желтой и желто-белой ливрее новые Сонаты стали появляться быстро. И даже одну новую «пятерку» Kia на извозе я успел заметить. Дело не только в уровне комфорта: он у корейской парочки не сильно ниже. А вот цена — заметно привлекательнее. Цена на Camry с двухлитровым мотором начинаются с 1 718 000 рублей, Sonata — с 1 539 000, а К5 — с 1 489 900. За эти деньги будет и коробка-автомат, и минимально необходимый набор опций .

Kia K5

Передние сиденья с десятью электрорегулировками хороши, но набивку можно было сделать помягче. Заводной характер Kia не поддерживает недостаток боковой поддержки.

В Kia и Hyundai сэкономили на автоматическом режиме задних стеклоподъемников. В К5 вдобавок нет шторок. Но если ехать вдвоем, места достаточно. Проем багажника К5 заужен в погоне за стильной внешностью. Электропривода нет, но если постоите несколько секунд у кормы, машина заметит брелок и распахнет створку.

С более подходящим всем трем моделям двигателем 2.5 соотношение сил сохраняется. Японский седан — 1 918 000–2 357 000 рублей без учета доплаты за металлик. Hyundai отдают за 1 849 000–2 149 000, Kia — за 1 839 900–2 199 900 рублей. Кроме того, Тойоту очень любят угонщики, да и короткий интервал между ТО стоит учитывать. А седан Kia не только самый доступный, но ещё и с максимальной гарантией (пусть и со многими ограничениями).

С лампами накаливания Sonata распрощалась. Фары светодиодные уже в базе, но за доплату в них появляется только автоматика включения дальнего света. Функции поворота нет. Как и на Kia, задние фонари Тойоты частично на лампах накаливания. Из наворотов LED-фар есть только автоматический дальний свет. Включается олдскульной кнопкой в слепой зоне слева от руля. Светодиодные фары и фонари положены всем комплектациям, но лампы накаливания выжили на корме. Из функциональных наворотов есть только автоматика дальнего света. Задняя ­световая «подпись» Kia завораживает.

Hyundai Sonata Цепляющий дизайн, неплохая управляемость, хорошее оснащение Непрактичный багажник, жёсткая подвеска, отсутствие обогрева ветрового стекла Toyota Camry Отменная плавность хода, выдающийся комфорт для задних пассажиров, хорошая шумоизоляция Самая высокая в тесте цена, межсервисный пробег 10 000 км, небольшой объём багажника Kia К5 Низкая цена, длинная гарантия, хорошее оснащение, выразительный дизайн Жёсткая подвеска, системы активной безопасности только в топ-комплектации

Kia K5 на фоне Camry шустрая и технологичная. Toyota берет мягкостью. Hyundai Sonata — стильная и практичная

В сегодняшней компании нет «неправильных» машин. Просто они созданы для разной аудитории. Из них бы собрать микс! Отчасти это удается Сонате. Но только отчасти — если она и середина, то не золотая.

Данные производителей, экспертную оценку и важную техническую информацию о героях нашего теста (в том числе о системах безопасности и способностях преодолевать «лежачих полицейских») вы найдете здесь