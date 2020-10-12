Kia K5, Hyundai Sonata, Toyota Camry — тест в цифрах — журнал За рулем

Kia K5, Hyundai Sonata, Toyota Camry — тест в цифрах

Эксперты «За рулем» провели испытания популярных бизнес-седанов и подготовили подробный технический справочник по ним.

Как проходил и что показал сравнительный тест седанов D-класса стоимостью до двух с половиной миллионов, читайте здесь.

Безопасные игры

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Kia K5, Sonata, Camry — большой тест

Активный круиз-контроль, система удержания в полосе, функция автоматического экстренного торможения перестали быть экзотикой. Все участники теста сами тормозят вместе с потоком и стоят, пока водитель нажатием на газ или на клавишу на руле не даст команду трогаться. Замедляет седаны автоматика заранее и с адекватной интенсивностью. Не срабатывает такое в двух вариантах — когда на приличной скорости подъезжаешь к стоящему на светофоре хвосту и когда перестраиваются в ряд прямо перед бампером. Сейчас так работают все системы — Kia, Hyundai и Toyota в этом отношении от премиума не отстают.

На корейских седанах я бы переписал алгоритм поведения активного «круиза». Автомобили под контролем автоматики очень флегматично набирают скорость и держат слишком большую дистанцию, даже если в меню выбрать минимальную. Из-за этого постоянно кто-то влезает в ряд, автоматика бьет по тормозам, напрягая едущих сзади. Toyota шустрее и лучше приспособлена к российской манере езды.

На трассе претензий к «круизу» не возникло. Hyundai и Kia настолько зоркие, что даже при отсутствии разметки шли по полосе, как надо. В чем секрет? Поэкспериментировал и понял: электроника принимает за разметку границы свежеуложенного асфальта! Глюк, конечно, но так как стыки пролегали аккурат по траектории будущей разметки, автомобили ехали правильно. Вывод: расслабляться на неразмеченных дорогах нельзя.

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«Корейцы» выводят предупреждение о текущем ограничении скорости из памяти навигации — Camry умеет распознавать реально установленные знаки. Автоматической корректировки скорости под лимиты не происходит. И для нас это хорошо: в России бестолковая организация движения в порядке вещей, а электронике не объяснишь, какие знаки можно игнорировать.

Если желаете приобщиться к высоким технологиям, выгоднее всего выбрать Hyundai. Минимальная цена машин ­с зачатками автопилота — 1 849 000 за Сонату, 2 199 900 за К5 и 2 113 000 руб­лей за Camry. Только Hyundai ставит продвинутых ассистентов на версию с мотором 2.0. Отсюда и ценник.

Не бей лежачего

Toyota позволяет водителю не сильно притормаживать перед искусственными неровностями. Мы проверили машину на скоростях 40, 60 и 80 км/ч, выложив на закрытой дороге нашего «карманного лежачего полицейского». В Camry мягко на любой скорости, и с увеличением показаний спидометра по ощущениям становится только лучше.

Hyundai Sonata и Kia K5 близнецы, но с другим характером. Неровности они отрабатывают жестко, подвеска иногда сопро­вождает проезд дополнительными звуками. На черепашьей скорости 20–30 км/ч совсем грустно. Отметка «40» делает машины покладистее. Едешь быстрее — становится мягче, но вряд ли кто-то будет ­практиковать такой способ преодоления «лежачих».

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HYUNDAI SONATA

KIA К5

TOYOTA CAMRY

Снаряженная / полная масса, кг

1618 / 1980

1629 / 1990

1625 / 2030

Время разгона 0–100 км/ч

9,2 с

8,6 с

9,9 с

Максимальная скорость

210 км/ч

210 км/ч

210 км/ч

Радиус поворота

5,5 м

5,5 м

5,8 м

Топливо / запас топлива, л

АИ-92, АИ-95 / 60

АИ-92, АИ-95 / 60

АИ-92, АИ-95 / 60

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

11,4 / 5,5 / 7,7 л / 100 км

10,1 / 5,4 / 7,1 л / 100 км

11,5 / 6,4 / 8,3 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

P4 / 16

Рабочий объем

2497 см³

2497 см³

2494 см³

Степень сжатия

10,5

13

10,4

Мощность

132 кВт /180 л.с. при 6000 об/мин

143 кВт /194 л.с. при 6100 об/мин

133 кВт /181 л.с. при 6000 об/мин

Крутящий момент

232 Н·м при 4000 об/мин

246 Н·м при 4000 об/мин

231 Н·м при 4100 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

A6

A8

A6

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.

4,21 / 2,64 / 1,80 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / — / — / 3,39

4,72 / 2,91 / 1,86 / 1,42 / 1,22 / 1,00 / 0,79 / 0,64 / 3,24

3,30 / 1,90 / 1,42 / 1,00 / 0,71 / 0,61 / — / — / 4,15

Главная передача

2,89

3,2

3,82

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилиру­емые / дисковые

дисковые вентилиру­емые / дисковые

дисковые вентилиру­емые / дисковые

Шины

235/45 R18

235/45 R18

235/45 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры

Hyundai Sonata

15 000 км иили 12 месяцев

3 года или 100 000 км

185

Kia K5

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

198

Toyota Camry

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

113

УРОВЕНЬ ШУМА, дБ

Hyundai Sonata

Kia K5

Toyota Camry

60 км/ч

63,5

64

62

80 км/ч

65,5

65,5

64,5

100 км/ч

68

68

67

Шины

Continental PremiumContact 6

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

Hyundai Sonata

Kia K5

Toyota Camry

180–210
150–160 в нижней части дверей и передних крыльев

230–260
местами с повышением до 300–320
180–200 в нижней части дверей и передних крыльев

170–200
в целом неравномерно: 170 и 195 могут быть в паре см друг от друга

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

Hyundai Sonata

Kia К5

Toyota Camry

Рабочее место водителя

Сиденья одинаковы по набору регулировок, атрибутам комфорта, близки по удобству профиля и набивки. Рабочее место водителя отличается стилистически, но с точки зрения эргономики везде организовано на должном уровне. Hyundai и Kia вышли вперед по части обзорности за счет удобных видеокамер, смотрящих в слепые зоны при перестроениях.

Сиденье

8

8

8

Органы управления

8

8

8

Обзор

9

9

8

Салон

Еще чуток прогресса конкурентов, и Camry начнет хватать 7 баллов за переднюю часть салона. Ее нужно срочно подтягивать. Sonata и К5 с учетом принадлежности к массовым брендам — на пике прогресса. Сзади картина обратная: равных навороченной Тойоте не найти. «Корейцы» умеют сами открывать крышку багажника, его объем больше и может увеличиваться за счет складного сиденья. Минус — только в зауженном проеме. Но Hyundai оштрафован за необъяснимое отсутствие копеечной внутренней ручки на крышке.

Передняя часть

9

9

8

Задняя часть

8

8

9

Багажник

8

9

8

Ходовые качества

Корейские седаны динамичнее и по цифрам на бумаге, и по ощущениям. Характер можно взбодрить переходом в спортивный режим настроек. Kia чуть обходит Hyundai за счет лишних «лошадей». И управляются они почетче Тойоты, хотя «японка» в этой дисциплине не провальная. К тормозам вопросов не возникло, у соперников паритет.

Динамика

8

9

8

Тормоза

8

8

8

Управляемость

9

9

8

Комфорт

Camry тише и мягче соперников. Это чувствуется и без приборов. На Сонате нет обогрева ветрового стекла ни в каком виде. К5 выполнил обязательную программу для сегмента. Camry круче за счет третьей зоны климата, однако греет руль только в местах правильного хвата, а ветровик в базовых комплектациях — только в зоне покоя дворников.

Шум

8

8

9

Плавность хода

8

8

9

Климат

7

8

8

Приспособленность к России

По геометрическим параметрам троица идет ноздря в ноздрю. У Тойоты меньше дилеров и короткий межсервисный интервал. Kia лидирует по охвату официальными центрами и поддерживается пятилетней гарантией. У всех седанов в подполье лежат полноразмерные запаски на литом диске. У Camry выше риск угона, что отразится на стоимости каско.

Геометрическая проходимость

8

8

8

Сервис

8

9

7

Эксплуатация

8

8

8

Общая оценка

8,13

8,40

8,13

Kia K5, Hyundai Sonata, Toyota Camry — тест в цифрах

Эксперты «За рулем» провели испытания популярных бизнес-седанов и подготовили подробный технический справочник по ним.

Kia K5, Hyundai Sonata, Toyota Camry — тест в цифрах — фото 1174659Kia K5, Hyundai Sonata, Toyota Camry — тест в цифрах — фото 1174658Kia K5, Hyundai Sonata, Toyota Camry — тест в цифрах — фото 1174677Kia K5, Hyundai Sonata, Toyota Camry — тест в цифрах
Kia K5, Hyundai Sonata, Toyota Camry — тест в цифрах

Эксперты «За рулем» провели испытания популярных бизнес-седанов и подготовили подробный технический справочник по ним.

Kia K5, Hyundai Sonata, Toyota Camry — тест в цифрах — фото 1174677Kia K5, Hyundai Sonata, Toyota Camry — тест в цифрах — фото 1174658Kia K5, Hyundai Sonata, Toyota Camry — тест в цифрах — фото 1174659Kia K5, Hyundai Sonata, Toyota Camry — тест в цифрах
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