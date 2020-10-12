Как проходил и что показал сравнительный тест седанов D-класса стоимостью до двух с половиной миллионов, читайте здесь.
Безопасные игры
Активный круиз-контроль, система удержания в полосе, функция автоматического экстренного торможения перестали быть экзотикой. Все участники теста сами тормозят вместе с потоком и стоят, пока водитель нажатием на газ или на клавишу на руле не даст команду трогаться. Замедляет седаны автоматика заранее и с адекватной интенсивностью. Не срабатывает такое в двух вариантах — когда на приличной скорости подъезжаешь к стоящему на светофоре хвосту и когда перестраиваются в ряд прямо перед бампером. Сейчас так работают все системы — Kia, Hyundai и Toyota в этом отношении от премиума не отстают.
На корейских седанах я бы переписал алгоритм поведения активного «круиза». Автомобили под контролем автоматики очень флегматично набирают скорость и держат слишком большую дистанцию, даже если в меню выбрать минимальную. Из-за этого постоянно кто-то влезает в ряд, автоматика бьет по тормозам, напрягая едущих сзади. Toyota шустрее и лучше приспособлена к российской манере езды.
На трассе претензий к «круизу» не возникло. Hyundai и Kia настолько зоркие, что даже при отсутствии разметки шли по полосе, как надо. В чем секрет? Поэкспериментировал и понял: электроника принимает за разметку границы свежеуложенного асфальта! Глюк, конечно, но так как стыки пролегали аккурат по траектории будущей разметки, автомобили ехали правильно. Вывод: расслабляться на неразмеченных дорогах нельзя.
«Корейцы» выводят предупреждение о текущем ограничении скорости из памяти навигации — Camry умеет распознавать реально установленные знаки. Автоматической корректировки скорости под лимиты не происходит. И для нас это хорошо: в России бестолковая организация движения в порядке вещей, а электронике не объяснишь, какие знаки можно игнорировать.
Если желаете приобщиться к высоким технологиям, выгоднее всего выбрать Hyundai. Минимальная цена машин с зачатками автопилота — 1 849 000 за Сонату, 2 199 900 за К5 и 2 113 000 рублей за Camry. Только Hyundai ставит продвинутых ассистентов на версию с мотором 2.0. Отсюда и ценник.
Не бей лежачего
Toyota позволяет водителю не сильно притормаживать перед искусственными неровностями. Мы проверили машину на скоростях 40, 60 и 80 км/ч, выложив на закрытой дороге нашего «карманного лежачего полицейского». В Camry мягко на любой скорости, и с увеличением показаний спидометра по ощущениям становится только лучше.
Hyundai Sonata и Kia K5 близнецы, но с другим характером. Неровности они отрабатывают жестко, подвеска иногда сопровождает проезд дополнительными звуками. На черепашьей скорости 20–30 км/ч совсем грустно. Отметка «40» делает машины покладистее. Едешь быстрее — становится мягче, но вряд ли кто-то будет практиковать такой способ преодоления «лежачих».
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
HYUNDAI SONATA
KIA К5
TOYOTA CAMRY
Снаряженная / полная масса, кг
1618 / 1980
1629 / 1990
1625 / 2030
Время разгона 0–100 км/ч
9,2 с
8,6 с
9,9 с
Максимальная скорость
210 км/ч
210 км/ч
210 км/ч
Радиус поворота
5,5 м
5,5 м
5,8 м
Топливо / запас топлива, л
АИ-92, АИ-95 / 60
АИ-92, АИ-95 / 60
АИ-92, АИ-95 / 60
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
11,4 / 5,5 / 7,7 л / 100 км
10,1 / 5,4 / 7,1 л / 100 км
11,5 / 6,4 / 8,3 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, поперечно
спереди, поперечно
спереди, поперечно
Конфигурация / число клапанов
Р4 / 16
Р4 / 16
P4 / 16
Рабочий объем
2497 см³
2497 см³
2494 см³
Степень сжатия
10,5
13
10,4
Мощность
132 кВт /180 л.с. при 6000 об/мин
143 кВт /194 л.с. при 6100 об/мин
133 кВт /181 л.с. при 6000 об/мин
Крутящий момент
232 Н·м при 4000 об/мин
246 Н·м при 4000 об/мин
231 Н·м при 4100 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
передний
передний
передний
Коробка передач
A6
A8
A6
Передаточные числа:
4,21 / 2,64 / 1,80 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / — / — / 3,39
4,72 / 2,91 / 1,86 / 1,42 / 1,22 / 1,00 / 0,79 / 0,64 / 3,24
3,30 / 1,90 / 1,42 / 1,00 / 0,71 / 0,61 / — / — / 4,15
Главная передача
2,89
3,2
3,82
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
McPherson / многорычажная
McPherson / многорычажная
McPherson / многорычажная
Рулевое управление
реечное, с электроусилителем
реечное, с электроусилителем
реечное, с электроусилителем
Тормоза: спереди / сзади
дисковые вентилируемые / дисковые
дисковые вентилируемые / дисковые
дисковые вентилируемые / дисковые
Шины
235/45 R18
235/45 R18
235/45 R18
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры
Hyundai Sonata
15 000 км иили 12 месяцев
3 года или 100 000 км
185
Kia K5
15 000 км или 12 месяцев
5 лет или 150 000 км
198
Toyota Camry
10 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
113
УРОВЕНЬ ШУМА, дБ
Hyundai Sonata
Kia K5
Toyota Camry
60 км/ч
63,5
64
62
80 км/ч
65,5
65,5
64,5
100 км/ч
68
68
67
Шины
Continental PremiumContact 6
ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм
Hyundai Sonata
Kia K5
Toyota Camry
180–210
230–260
170–200
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Модель
Hyundai Sonata
Kia К5
Toyota Camry
Рабочее место водителя
Сиденья одинаковы по набору регулировок, атрибутам комфорта, близки по удобству профиля и набивки. Рабочее место водителя отличается стилистически, но с точки зрения эргономики везде организовано на должном уровне. Hyundai и Kia вышли вперед по части обзорности за счет удобных видеокамер, смотрящих в слепые зоны при перестроениях.
Сиденье
8
8
8
Органы управления
8
8
8
Обзор
9
9
8
Салон
Еще чуток прогресса конкурентов, и Camry начнет хватать 7 баллов за переднюю часть салона. Ее нужно срочно подтягивать. Sonata и К5 с учетом принадлежности к массовым брендам — на пике прогресса. Сзади картина обратная: равных навороченной Тойоте не найти. «Корейцы» умеют сами открывать крышку багажника, его объем больше и может увеличиваться за счет складного сиденья. Минус — только в зауженном проеме. Но Hyundai оштрафован за необъяснимое отсутствие копеечной внутренней ручки на крышке.
Передняя часть
9
9
8
Задняя часть
8
8
9
Багажник
8
9
8
Ходовые качества
Корейские седаны динамичнее и по цифрам на бумаге, и по ощущениям. Характер можно взбодрить переходом в спортивный режим настроек. Kia чуть обходит Hyundai за счет лишних «лошадей». И управляются они почетче Тойоты, хотя «японка» в этой дисциплине не провальная. К тормозам вопросов не возникло, у соперников паритет.
Динамика
8
9
8
Тормоза
8
8
8
Управляемость
9
9
8
Комфорт
Camry тише и мягче соперников. Это чувствуется и без приборов. На Сонате нет обогрева ветрового стекла ни в каком виде. К5 выполнил обязательную программу для сегмента. Camry круче за счет третьей зоны климата, однако греет руль только в местах правильного хвата, а ветровик в базовых комплектациях — только в зоне покоя дворников.
Шум
8
8
9
Плавность хода
8
8
9
Климат
7
8
8
Приспособленность к России
По геометрическим параметрам троица идет ноздря в ноздрю. У Тойоты меньше дилеров и короткий межсервисный интервал. Kia лидирует по охвату официальными центрами и поддерживается пятилетней гарантией. У всех седанов в подполье лежат полноразмерные запаски на литом диске. У Camry выше риск угона, что отразится на стоимости каско.
Геометрическая проходимость
8
8
8
Сервис
8
9
7
Эксплуатация
8
8
8
Общая оценка
8,13
8,40
8,13