Эксперты «За рулем» провели испытания популярных бизнес-седанов и подготовили подробный технический справочник по ним.

Как проходил и что показал сравнительный тест седанов D-класса стоимостью до двух с половиной миллионов, читайте здесь.

Безопасные игры

Активный круиз-контроль, система удержания в полосе, функция автоматического экстренного торможения перестали быть экзотикой. Все участники теста сами тормозят вместе с потоком и стоят, пока водитель нажатием на газ или на клавишу на руле не даст команду трогаться. Замедляет седаны автоматика заранее и с адекватной интенсивностью. Не срабатывает такое в двух вариантах — когда на приличной скорости подъезжаешь к стоящему на светофоре хвосту и когда перестраиваются в ряд прямо перед бампером . Сейчас так работают все системы — Kia, Hyundai и Toyota в этом отношении от премиума не отстают.

На корейских седанах я бы переписал алгоритм поведения активного «круиза». Автомобили под контролем автоматики очень флегматично набирают скорость и держат слишком большую дистанцию, даже если в меню выбрать минимальную. Из-за этого постоянно кто-то влезает в ряд, автоматика бьет по тормозам, напрягая едущих сзади. Toyota шустрее и лучше приспособлена к российской манере езды.

На трассе претензий к «круизу» не возникло. Hyundai и Kia настолько зоркие, что даже при отсутствии разметки шли по полосе, как надо. В чем секрет? Поэкспериментировал и понял: электроника принимает за разметку границы свежеуложенного асфальта ! Глюк, конечно, но так как стыки пролегали аккурат по траектории будущей разметки, автомобили ехали правильно. Вывод: расслабляться на неразмеченных дорогах нельзя.

«Корейцы» выводят предупреждение о текущем ограничении скорости из памяти навигации — Camry умеет распознавать реально установленные знаки. Автоматической корректировки скорости под лимиты не происходит. И для нас это хорошо: в России бестолковая организация движения в порядке вещей, а электронике не объяснишь, какие знаки можно игнорировать.

Если желаете приобщиться к высоким технологиям, выгоднее всего выбрать Hyundai. Минимальная цена машин ­с зачатками автопилота — 1 849 000 за Сонату, 2 199 900 за К5 и 2 113 000 руб­лей за Camry. Только Hyundai ставит продвинутых ассистентов на версию с мотором 2.0. Отсюда и ценник.

Не бей лежачего

Toyota позволяет водителю не сильно притормаживать перед искусственными неровностями. Мы проверили машину на скоростях 40, 60 и 80 км/ч, выложив на закрытой дороге нашего «карманного лежачего полицейского». В Camry мягко на любой скорости, и с увеличением показаний спидометра по ощущениям становится только лучше.

Hyundai Sonata и Kia K5 близнецы, но с другим характером. Неровности они отрабатывают жестко, подвеска иногда сопро­вождает проезд дополнительными звуками. На черепашьей скорости 20–30 км/ч совсем грустно. Отметка «40» делает машины покладистее. Едешь быстрее — становится мягче, но вряд ли кто-то будет ­практиковать такой способ преодоления «лежачих».

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HYUNDAI SONATA KIA К5 TOYOTA CAMRY Снаряженная / полная масса, кг 1618 / 1980 1629 / 1990 1625 / 2030 Время разгона 0–100 км/ч 9,2 с 8,6 с 9,9 с Максимальная скорость 210 км/ч 210 км/ч 210 км/ч Радиус поворота 5,5 м 5,5 м 5,8 м Топливо / запас топлива, л АИ-92, АИ-95 / 60 АИ-92, АИ-95 / 60 АИ-92, АИ-95 / 60 Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 11,4 / 5,5 / 7,7 л / 100 км 10,1 / 5,4 / 7,1 л / 100 км 11,5 / 6,4 / 8,3 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 P4 / 16 Рабочий объем 2497 см³ 2497 см³ 2494 см³ Степень сжатия 10,5 13 10,4 Мощность 132 кВт /180 л.с. при 6000 об/мин 143 кВт /194 л.с. при 6100 об/мин 133 кВт /181 л.с. при 6000 об/мин Крутящий момент 232 Н·м при 4000 об/мин 246 Н·м при 4000 об/мин 231 Н·м при 4100 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач A6 A8 A6 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 4,21 / 2,64 / 1,80 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / — / — / 3,39 4,72 / 2,91 / 1,86 / 1,42 / 1,22 / 1,00 / 0,79 / 0,64 / 3,24 3,30 / 1,90 / 1,42 / 1,00 / 0,71 / 0,61 / — / — / 4,15 Главная передача 2,89 3,2 3,82 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилиру­емые / дисковые дисковые вентилиру­емые / дисковые дисковые вентилиру­емые / дисковые Шины 235/45 R18 235/45 R18 235/45 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры Hyundai Sonata 15 000 км иили 12 месяцев 3 года или 100 000 км 185 Kia K5 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 198 Toyota Camry 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 113

УРОВЕНЬ ШУМА, дБ

Hyundai Sonata Kia K5 Toyota Camry 60 км/ч 63,5 64 62 80 км/ч 65,5 65,5 64,5 100 км/ч 68 68 67 Шины Continental PremiumContact 6

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

Hyundai Sonata Kia K5 Toyota Camry 180–210

150–160 в нижней части дверей и передних крыльев 230–260

местами с повышением до 300–320

180–200 в нижней части дверей и передних крыльев 170–200

в целом неравномерно: 170 и 195 могут быть в паре см друг от друга

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель Hyundai Sonata Kia К5 Toyota Camry Рабочее место водителя Сиденья одинаковы по набору регулировок, атрибутам комфорта, близки по удобству профиля и набивки. Рабочее место водителя отличается стилистически, но с точки зрения эргономики везде организовано на должном уровне. Hyundai и Kia вышли вперед по части обзорности за счет удобных видеокамер, смотрящих в слепые зоны при перестроениях. Сиденье 8 8 8 Органы управления 8 8 8 Обзор 9 9 8 Салон Еще чуток прогресса конкурентов, и Camry начнет хватать 7 баллов за переднюю часть салона. Ее нужно срочно подтягивать. Sonata и К5 с учетом принадлежности к массовым брендам — на пике прогресса. Сзади картина обратная: равных навороченной Тойоте не найти. «Корейцы» умеют сами открывать крышку багажника, его объем больше и может увеличиваться за счет складного сиденья. Минус — только в зауженном проеме. Но Hyundai оштрафован за необъяснимое отсутствие копеечной внутренней ручки на крышке. Передняя часть 9 9 8 Задняя часть 8 8 9 Багажник 8 9 8 Ходовые качества Корейские седаны динамичнее и по цифрам на бумаге, и по ощущениям. Характер можно взбодрить переходом в спортивный режим настроек. Kia чуть обходит Hyundai за счет лишних «лошадей». И управляются они почетче Тойоты, хотя «японка» в этой дисциплине не провальная. К тормозам вопросов не возникло, у соперников паритет. Динамика 8 9 8 Тормоза 8 8 8 Управляемость 9 9 8 Комфорт Camry тише и мягче соперников. Это чувствуется и без приборов. На Сонате нет обогрева ветрового стекла ни в каком виде. К5 выполнил обязательную программу для сегмента. Camry круче за счет третьей зоны климата, однако греет руль только в местах правильного хвата, а ветровик в базовых комплектациях — только в зоне покоя дворников. Шум 8 8 9 Плавность хода 8 8 9 Климат 7 8 8 Приспособленность к России По геометрическим параметрам троица идет ноздря в ноздрю. У Тойоты меньше дилеров и короткий межсервисный интервал. Kia лидирует по охвату официальными центрами и поддерживается пятилетней гарантией. У всех седанов в подполье лежат полноразмерные запаски на литом диске. У Camry выше риск угона, что отразится на стоимости каско. Геометрическая проходимость 8 8 8 Сервис 8 9 7 Эксплуатация 8 8 8 Общая оценка 8,13 8,40 8,13