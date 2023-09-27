Крепкий кузов, ресурс мотора — 400 000 км: солидное авто для всей семьи
Первые показы Mondeo пятого поколения, построенного на новой тогда глобальной среднеразмерной платформе CD4, состоялись в 2012 году. Годом позже для рынков обеих Америк (под именем Ford Fusion) он начал производиться в мексиканской Соноре и на заводе во Флэт Рок, штат Мичиган. В 2014 году сборка машин для Европы стартовала в испанской Валенсии.
У нас Ford Mondeo V появился только в 2015 году, после начала производства во Всеволожске под Санкт-Петербургом. Спустя всего четыре года вместе с другими легковыми Фордами Mondeo покинул наш рынок (однако поток подержанных машин из Европы до сих пор не иссяк).
Из трех кузовов у нас собирали только седаны, поэтому их на российской «вторичке» более 90%. В других странах также предлагались хэтчбэки и универсалы.
И если, например, в Европе Ford Mondeo был доступен с несколькими бензиновыми турбомоторами семейства Ecoboost (начиная с литрового трехцилиндрового), дизелями семейства Duratorq (объемом от 1,5 до 2,0 литров) и гибридной силовой установкой, то у нас моторов было всего два. Это атмосферник 2.5 (150 л.с.) из американской линейки Duratec и турбомотор Ecoboost 2.0 (в исполнениях с отдачей 199 и 240 л.с.) из европейского модельного ряда.
Не продавались у нас и полноприводные версии. В Европе и Америке был широчайший выбор коробок передач (включая механические пяти- и шестиступки G5M и G6M, восьмиступенчатый автомат 8F40, робот 6DCT450 и даже вариатор), то у нас был лишь один вариант – автоматическая шестиступенчатая коробка 6F35.
Кузов
Коррозионная стойкость оцинкованного кузова на высоте. Ржавчина на наружных панелях даже у экземпляров из ранних – скорее всего, свидетельство не особо качественного кузовного ремонта. Снизу неопрятно может выглядеть задний подрамник, поверхностная коррозия на сварных швах которого способна завестись уже после 4–6 зим с реагентами. Впрочем, до разрухи дело не доходит.
Лакокрасочное покрытие тоже не самое слабое – избыточного количества сколов не демонстрирует. Однако и его прочности бывает недостаточно, чтобы избежать протирания на крыльях в местах контакта с облицовками бамперов.
- Крышка багажника седанов углами набивает потертости в краске на заднем бампере, а сама аналогично страдает от ребристых боковых упоров-ограничителей на крыльях. Все эти «запрограммированные» уязвимые места лучше заранее спрятать под защитной пленкой.
- Неаккуратной сборкой с щелью между капотом и облицовкой передка или кривовато навешенными дверьми чаще страдают всеволожские экземпляры первого, 2015 года выпуска.
Адаптивные диодные фары на дорогих версиях старше 2018 года нередко отключались из-за сбоев в модуле управления. Также они способны моргать во время движения из-за ложных срабатываний автоматического режима. Благо, существенных расходов это не сулит – та и другая проблемы устраняются перепрограммированием. А вот при выходе из строя диодов в ходовых огнях придется заменять всю фару в сборе. Либо искать умельцев, готовых взяться за ремонт.
Салон
Самая неприятная проблема в салоне – волнообразное провисание края передней панели вдоль ветрового стекла, конструктивно заложенное редкостью всего трех поддерживающих ее край вставок. Из-за этого, кстати, по гарантии нередко переклеивали целое само по себе ветровое стекло. Его демонтировали, чтобы подпереть края панели дополнительными элементами. А чтобы минимизировать проблему, Mondeo лучше надолго не оставлять на парковке на солнцепеке и прикрывать панель отражающим экраном.
Обивку крыши может испортить вода, просочившаяся через уплотнения стоп-сигнала, размещенного между крышей и вырезом в заднем стекле.
По вине электронных блоков могут сбоить электроприводы кресел, стекол и зеркал, климат-контроль и медиасистема – если не спасает перезагрузка отключением питания, блокам нужно обновлять прошивки.
Двигатели
2.5
Бензиновая «четверка» 2.5 семейства Duratec стоит на подавляющем большинстве автомобилей (около 80%). Атмосферный мотор с обычным распределенным впрыском достаточно прост по конструкции и надежен – имеет ресурс около 400 тысяч км. Но алюминиевый блок цилиндров одноразовый, а досрочно к его выходу из строя может привести и некачественное топливо – если «посыпятся» нейтрализаторы, их попавшие внутрь двигателя крошки могут повредить поверхность цилиндров.
Цепь в приводе ГРМ обычно держится не менее 200–250 тысяч км, но в случае растяжения (которое в том числе выдают характерные шумы при работе) откладывать замену в долгий ящик рискованно – при сильном износе цепь может оборваться, и клапаны дорогостояще ударятся о поршни.
Гидрокомпенсаторов в клапанном механизме нет, а регулировку зазоров нужно проверять каждые 100 тысяч км. Проблемы с муфтами системы изменения фаз газораспределения VCT могут начаться через 120–150 тысяч км. Примерно в это же время в группу риска попадают датчик массового расхода воздуха и катушки зажигания.
Каждые 50–60 тысяч желательно очищать от отложений узел дроссельной заслонки – иначе начинают плавать обороты. А проблемы с запуском – повод перепрошить блок управления двигателя.
После 100 тысяч км может потечь масляный теплообменник, а из-за потерявшей герметичность прокладки клапанной крышки масло способно попадать в свечные колодцы. Склонны к протечкам сальники коленчатого и распределительных валов.
В существенном повышении расхода масла после 150 тысяч км могут быть виноваты как маслосъемные колпачки, так и залегшие поршневые кольца. А при низком давлении масла первыми страдают вкладыши коленчатого вала.
Также через 150 тысяч км способны потерять работоспособность изношенные заслонки впускного трубопровода – ремонту узел не подлежит, и придется раскошелиться на новый или подержанный узел в сборе.
Продолжение – на следующей странице.
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Отзывы о Ford Mondeo (6)
Динамика, расход топлива, устойчивость на дороге.
Клиренс
Владею Форд Мондео 2010 г/в, рестайлинг, 240 л/с. Машина очень нравиться, Единственный минус дорожный просвет, но я уже привык!!!