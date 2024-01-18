Кузов стойкий, управляемость на славу – семейное авто от 850 тысяч

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах популярного Opel Insignia

Opel Insignia первого поколения (выпускался с 2008 по 2016 год) – очень интересный автомобиль, хоть и подпорченный обилием передовых решений, но не полностью безнадежный.

Глобальная разработка была призвана потеснить лидеров среднего класса D.

Три типа кузова, десяток моторов, полноприводная версия. Лифтбеков и универсалов на вторичке почти столько же, сколько и седанов. Около 15% машин – 4×4. Линейку двигателей многократно пересматривали. С 2011 года собирали в Калининграде.

Opel Insignia первого поколения (2008-2016)

Достоинства

Богатое оснащение.

Отлично противостоит коррозии.

Прекрасная управляемость.

Внутри – изящно и до сих пор вполне современно. Материалы стойкие, эргономика близка к эталону. Штатную «музыку» многие ругают.

Недостатки

Мало надежных сочетаний мотора и коробки.

Многовато отказов электроники и электрики.

Дорогое содержание, дефицит запчастей.

Моторы

Самые благополучные моторы – атмосферники 1.6 (115 л. с.) и 1.8 (140 л. с.), такие же работают на Астрах. Динамикой не радуют, зато ресурс под 350 тысяч км. Из проблем – хилые модули зажигания и текущие термостаты.

К мотору 1.6 позже приладили турбокомпрессор, получилось 180 л. с., но система охлаждения не справлялась. От перегревов пробивало прокладки головки блока, разрушались поршни. В 2013 году мотор заменили иным 1.6 «турбо» (170 л. с.) – катастроф стало меньше, но вместе с прямым впрыском добавились масложор и отказы ТНВД, а на пробегах 60–80 тысяч зависал клапан EGR.

Самые массовые моторы – 2.0 «турбо», в версиях до и после рестайлинга (220 и 249 л. с.). После 50–80 тысяч км сдаются шестерни и цепи привода ГРМ, топливный насос, также могут развалиться поршни и турбина. Поздняя версия, если что, чуть получше.

Младший 1.4 (140 л. с.) и топовый V6 2.8 (260 л. с.) к нам почти не попадали. Они чуть спокойнее, хотя растяжение цепи ГРМ и перегревы присущи и им.

Дизели 2.0 также делятся на «до и после» рестайлинга. Старый вариант (130, 160 л. с.) часто умирал от масляного голодания из-за неудачного насоса. В новом (140, 163, 170 л. с.) эта проблема решена. Остались типовые дизельные слабости: топливная аппаратура, клапан EGR, сажевый фильтр да подтекающий теплообменник.

Пришедший под занавес дизель 1.6 (136 л. с.) заточен на Евро‑6, слишком современный и сложный – нужна «мочевина» AdBlue. Цепь ГРМ растягивается к 100 тысячам км, а ресурс не превышает 250 тысяч.

Коробки передач

Со всеми моторами до 1,8 литра дружит механическая коробка М32. До 2012 года выхаживала 200 тысяч км только с самыми маломощными: изнашивались синхронизаторы и подшипники. После модернизации стало лучше. С более мощными моторами работает МКП F40, к ней вопросов нет, ресурс 300 тысяч км

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Гидроавтоматов три. С малыми моментами – GM 6T45 (самый болезненный), с большими – GM 6Т90 или адаптированный Aisin TF‑80SC. Последний лучший по надежности и ресурсу, но его легко перегреть – мал теплообменник. Для продления жизни хорошо установить внешний радиатор.

Полноприводная трансмиссия в двух вариантах – просто муфта Haldex либо она же с опционной блокировкой заднего дифференциала.

Эксплуатационные болячки

Подвеска крепкая и живучая. Есть вариация с адаптивным шасси FlexRide – едет превосходно, но умные амортизаторы очень дороги, а выходят из строя быстро.

Большинство неисправностей связано с электрикой и электроникой. Количество их прямо зависит от комплектации: чем богаче – тем больше неурядиц. Часто ломаются обогрев сидений, адаптивные фары, стеклоподъемники, моторчики боковых зеркал, звуковой сигнал, замок багажника и центральный замок. Перегорают лампочки и глючит головное устройство. Электроника обычно легко лечится пере­прошивкой.

Euro NCAP: 2009 – пять звезд. Водитель/пассажир – 94%, ребенок – 79%, пешеход – 40%, системы содействия безопасности – 71%.

Самое массовое предложение на вторичке: Insignia 2.0 (220 л. с.) АКП 4×2

Оптимальный выбор: Insignia 1.8 МКП 4×2

За те же деньги: Ford Focus, Kia Ceed, Skoda Octavia, Toyota Corolla, Volkswagen Passat

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