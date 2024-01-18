#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тизер нового Ford Ranger Raptor
20 января
Ford приоткрыл завесу тайны над своим новым Ranger Raptor для «Дакара»
Компания Ford анонсировала гоночный суперпикап...
Hyundai Ioniq продемонстрировал свои характеристики на Нюрбургринге
20 января
Hyundai Ioniq продемонстрировал свои характеристики на Нюрбургринге
Электрокар Hyundai Ioniq оказался быстрее...
«Автостат» назвал самый популярный автомобиль на «вторичке» в 2023 году
20 января
«Автостат» назвал самый популярный автомобиль на «вторичке» в 2023 году
Автостат решил назвать самый популярный...

Кузов стойкий, управляемость на славу – семейное авто от 850 тысяч

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах популярного Opel Insignia

Достойная (и доступная!) альтернатива кроссоверу – 5 вариантов за 800 тысяч

Opel Insignia первого поколения (выпускался с 2008 по 2016 год) – очень интересный автомобиль, хоть и подпорченный обилием передовых решений, но не полностью безнадежный.

Глобальная разработка была призвана потеснить лидеров среднего класса D.

Три типа кузова, десяток моторов, полноприводная версия. Лифтбеков и универсалов на вторичке почти столько же, сколько и седанов. Около 15% машин – 4×4. Линейку двигателей многократно пересматривали. С 2011 года собирали в Калининграде.

Opel Insignia первого поколения (2008-2016)
Opel Insignia первого поколения (2008-2016)
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Достоинства

  • Богатое оснащение.
  • Отлично противостоит коррозии.
  • Прекрасная управляемость.
Внутри – изящно и до сих пор вполне современно. Материалы стойкие, эргономика близка к эталону. Штатную «музыку» многие ругают.
Внутри – изящно и до сих пор вполне современно. Материалы стойкие, эргономика близка к эталону. Штатную «музыку» многие ругают.

Недостатки

  • Мало надежных сочетаний мотора и коробки.
  • Многовато отказов электроники и электрики.
  • Дорогое содержание, дефицит запчастей.

Моторы

Самые благополучные моторы – атмосферники 1.6 (115 л. с.) и 1.8 (140 л. с.), такие же работают на Астрах. Динамикой не радуют, зато ресурс под 350 тысяч км. Из проблем – хилые модули зажигания и текущие термостаты.

К мотору 1.6 позже приладили турбокомпрессор, получилось 180 л. с., но система охлаждения не справлялась. От перегревов пробивало прокладки головки блока, разрушались поршни. В 2013 году мотор заменили иным 1.6 «турбо» (170 л. с.) – катастроф стало меньше, но вместе с прямым впрыском добавились масложор и отказы ТНВД, а на пробегах 60–80 тысяч зависал клапан EGR.

Моторы и коробки Opel и Сhevrolet — все проблемы и решения

Самые массовые моторы – 2.0 «турбо», в версиях до и после рестайлинга (220 и 249 л. с.). После 50–80 тысяч км сдаются шестерни и цепи привода ГРМ, топливный насос, также могут развалиться поршни и турбина. Поздняя версия, если что, чуть получше.

Младший 1.4 (140 л. с.) и топовый V6 2.8 (260 л. с.) к нам почти не попадали. Они чуть спокойнее, хотя растяжение цепи ГРМ и перегревы присущи и им.

Дизели 2.0 также делятся на «до и после» рестайлинга. Старый вариант (130, 160 л. с.) часто умирал от масляного голодания из-за неудачного насоса. В новом (140, 163, 170 л. с.) эта проблема решена. Остались типовые дизельные слабости: топливная аппаратура, клапан EGR, сажевый фильтр да подтекающий теплообменник.

Пришедший под занавес дизель 1.6 (136 л. с.) заточен на Евро‑6, слишком современный и сложный – нужна «мочевина» AdBlue. Цепь ГРМ растягивается к 100 тысячам км, а ресурс не превышает 250 тысяч.

Коробки передач

Со всеми моторами до 1,8 литра дружит механическая коробка М32. До 2012 года выхаживала 200 тысяч км только с самыми маломощными: изнашивались синхронизаторы и подшипники. После модернизации стало лучше. С более мощными моторами работает МКП F40, к ней вопросов нет, ресурс 300 тысяч км

.

5 проблем АКП, которую устанавливают на 20+ моделей (и 2 предостережения)

Гидроавтоматов три. С малыми моментами – GM 6T45 (самый болезненный), с большими – GM 6Т90 или адаптированный Aisin TF‑80SC. Последний лучший по надежности и ресурсу, но его легко перегреть – мал теплообменник. Для продления жизни хорошо установить внешний радиатор.

Полноприводная трансмиссия в двух вариантах – просто муфта Haldex либо она же с опционной блокировкой заднего дифференциала.

Эксплуатационные болячки

  • Подвеска крепкая и живучая. Есть вариация с адаптивным шасси FlexRide – едет превосходно, но умные амортизаторы очень дороги, а выходят из строя быстро.
  • Большинство неисправностей связано с электрикой и электроникой. Количество их прямо зависит от комплектации: чем богаче – тем больше неурядиц. Часто ломаются обогрев сидений, адаптивные фары, стеклоподъемники, моторчики боковых зеркал, звуковой сигнал, замок багажника и центральный замок. Перегорают лампочки и глючит головное устройство. Электроника обычно легко лечится пере­прошивкой.

Легковушка за полмиллиона – 5 моделей с надежными автоматами

Euro NCAP: 2009 – пять звезд. Водитель/пассажир – 94%, ребенок – 79%, пешеход – 40%, системы содействия безопасности – 71%.

Самое массовое предложение на вторичке: Insignia 2.0 (220 л. с.) АКП 4×2

Оптимальный выбор: Insignia 1.8 МКП 4×2

За те же деньги: Ford Focus, Kia Ceed, Skoda Octavia, Toyota Corolla, Volkswagen Passat

  • Пять неубиваемых легковушек за полмиллиона мы собрали тут
  • «За рулем» можно читать в Viber
Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЗиновьев Сергей
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 41740
18.01.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Opel Insignia

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв