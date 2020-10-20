Opel Astra с пробегом: 3 «за», 4 «против» и 4 недочета

У Астры генерации J приятная внешность, хорошее оснащение, умеренная цена. Однако у эксперта «За рулем» есть несколько вопросов к ее кузову и агрегатам.

Астры поколения J (2010 — 2015 гг.) для российского рынка собирали на заводе GM в Шушарах. Седан появился только в 2012 году вместе с рестайлингом, так что хэтчбеки — большинство проданных машин. Даже универсалов на вторичке больше, чем седанов. У версий GTC и OPC более мощные моторы и спортивная подвеска.

ДОСТОИНСТВА

Живучие кузов и подвеска.

Интересный дизайн и неплохое оснащение.

Большой выбор двигателей, все экономичные.

Астру с индексом J критиковали за изобилие кнопок. Но потом вспоминали, что каждая кнопка — какая-то полезная функция. После рестайлинга число опций заметно выросло.

НЕДОСТАТКИ

Все трансмиссии — неженки.

Многочисленные сбои электрики и электроники.

Днище слабо защищено от коррозии.

Замена перегоревших ламп — настоящий квест.

МОТОРЫ

Благополучные атмосферники 1.4 (90 л.с.), 1.6 (115 л.с.) и 1.8 (140 л.с.) проверены на предыдущей Астре Н. Доживают до 400 тысяч, несмотря ­на мелкие слабости.

Турбомоторы 1.4 (140 л.с.) и 1.6 (180 л.с.) созданы из атмосферных и близки к ним по механической части. Турбины простые и ходят 150–200 тысяч км. Однако никуда не делось «атмосферное наследство» в виде текущих теплообменников, капризных клапанов регулятора фаз, неудачных дорестайлинговых термостатов (иногда ставят более надежные от Chevrolet Cruze), быстро загрязняющегося впускного коллектора. К этому добавляется невысокий ресурс цепи (на 1.4) и ремня (на 1.6) привода ГРМ.

Более удачен мотор 1.4, он менее термонагружен. У 180‑сильного двигателя A16LET характер сложнее из-за недостаточной производительности системы охлаждения (особенно страдает четвертый цилиндр). Непрост и более современный турбомотор 1.6 SIDI (A16XHT, 170 л.с.) У ранних версий нередко отваливались электроды свечей и трескались поршни: из-за неудачно подобранного материала и быстрого образования нагара. Цепь могла растянуться к 50 000 км. Мотор вылечили к 2015 году, но вскоре Opel покинул Россию.

При выборе побегавшего мотора 1.6 «турбо» рекомендуется диагностика с замером компрессии. Бензин АИ‑92 у всех турбомоторов вызывает детонацию и ускоряет образование отложений. Но при хорошем уходе пробег 250 000 км для них не предел.

Машин с турбодизелями мало. Все особенности современных турбодизелей у них налицо — в первую очередь, слишком нежная топливная аппаратура.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Древняя механическая пятиступка F17 работает со всеми атмосферниками. Ее недостатки — слабые подшипники дифференциала и вторичного вала. Чем выше крутящий момент, тем быстрее износ. С турбомоторами дружит шестиступенчатая коробка М32WR — проблемы схожи, но она крепче и живет дольше.

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Джиэмовские автоматы 6T30, 6T40 и 6Т45 (под моторы с разным крутящим моментом) конструктивно схожи. Гидроблок у всех уязвим примерно одинаково, плохо переносит агрессивный стиль езды и пиковые нагрузки, к 100 000 км иногда требуется переборка. Общая болячка — течи шлангов охладителя рабочей жидкости.

Замена масла желательна (хотя производитель её не требует) даже механическим коробкам — каждые 40–50 тысяч км, а автоматам лучше уменьшить интервал до 25–30 тысяч км. При бережном отношении все они способны дожить до 300 000 км.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

При езде по плохим дорогам готовьтесь часто менять рулевые наконечники, стойки и опорные подшипники стабилизатора.

В морозы подвеска может постукивать — посторонние звуки издают амортизаторные стойки и тормозные суппорты.

Замена щеток стеклоочистителя требует перевода в сервисный режим — читайте инструкцию по эксплуатации.

Вопящие о неисправностях индикаторы — часто намек о «соплях» в бортовой сети. Помочь может, например, затягивание гайки «массового» провода.

Euro NCAP: 2009: водитель/пассажир 95%, ребёнок 84%, пешеход 46%, системы безопасности 71%

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Самое массовое предложение на вторичке: Astra 1.4 turbo (140 л.с.), АКП

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Astra 1.6 (115 л.с.), МКП или АКП

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Фото: Opel