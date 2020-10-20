Opel Astra с пробегом: 3 «за», 4 «против» и 4 недочета — журнал За рулем

Opel Astra с пробегом: 3 «за», 4 «против» и 4 недочета

У Астры генерации J приятная внешность, хорошее оснащение, умеренная цена. Однако у эксперта «За рулем» есть несколько вопросов к ее кузову и агрегатам.

Астры поколения J (2010 — 2015 гг.) для российского рынка собирали на заводе GM в Шушарах. Седан появился только в 2012 году вместе с рестайлингом, так что хэтчбеки — большинство проданных машин. Даже универсалов на вторичке больше, чем седанов. У версий GTC и OPC более мощные моторы и спортивная подвеска.

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ДОСТОИНСТВА

  • Живучие кузов и подвеска.
  • Интересный дизайн и неплохое оснащение.
  • Большой выбор двигателей, все экономичные.

Астру с индексом J критиковали за изобилие кнопок. Но потом вспоминали, что каждая кнопка — какая-то полезная функция. После рестайлинга число опций заметно выросло.
Астру с индексом J критиковали за изобилие кнопок. Но потом вспоминали, что каждая кнопка — какая-то полезная функция. После рестайлинга число опций заметно выросло.

НЕДОСТАТКИ

  • Все трансмиссии — неженки.
  • Многочисленные сбои электрики и электроники.
  • Днище слабо защищено от коррозии.
  • Замена перегоревших ламп — настоящий квест.

МОТОРЫ

Благополучные атмосферники 1.4 (90 л.с.), 1.6 (115 л.с.) и 1.8 (140 л.с.) проверены на предыдущей Астре Н. Доживают до 400 тысяч, несмотря ­на мелкие слабости.

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Opel Astra с пробегом: 4 «за» и 3 «против»

Турбомоторы 1.4 (140 л.с.) и 1.6 (180 л.с.) созданы из атмосферных и близки к ним по механической части. Турбины простые и ходят 150–200 тысяч км. Однако никуда не делось «атмосферное наследство» в виде текущих теплообменников, капризных клапанов регулятора фаз, неудачных дорестайлинговых термостатов (иногда ставят более надежные от Chevrolet Cruze), быстро загрязняющегося впускного коллектора. К этому добавляется невысокий ресурс цепи (на 1.4) и ремня (на 1.6) привода ГРМ.

Более удачен мотор 1.4, он менее термонагружен. У 180‑сильного двигателя A16LET характер сложнее из-за недостаточной производительности системы охлаждения (особенно страдает четвертый цилиндр). Непрост и более современный турбомотор 1.6 SIDI (A16XHT, 170 л.с.) У ранних версий нередко отваливались электроды свечей и трескались поршни: из-за неудачно подобранного материала и быстрого образования нагара. Цепь могла растянуться к 50 000 км. Мотор вылечили к 2015 году, но вскоре Opel покинул Россию.

При выборе побегавшего мотора 1.6 «турбо» рекомендуется диагностика с замером компрессии. Бензин АИ‑92 у всех турбомоторов вызывает детонацию и ускоряет образование отложений. Но при хорошем уходе пробег 250 000 км для них не предел.

Машин с турбодизелями мало. Все особенности современных турбодизелей у них налицо — в первую очередь, слишком нежная топливная аппаратура.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Древняя механическая пятиступка F17 работает со всеми атмосферниками. Ее недостатки — слабые подшипники дифференциала и вторичного вала. Чем выше крутящий момент, тем быстрее износ. С турбомоторами дружит шестиступенчатая коробка М32WR — проблемы схожи, но она крепче и живет дольше.

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Джиэмовские автоматы 6T30, 6T40 и 6Т45 (под моторы с разным крутящим моментом) конструктивно схожи. Гидроблок у всех уязвим примерно одинаково, плохо переносит агрессивный стиль езды и пиковые нагрузки, к 100 000 км иногда требуется переборка. Общая болячка — течи шлангов охладителя рабочей жидкости.

Замена масла желательна (хотя производитель её не требует) даже механическим коробкам — каждые 40–50 тысяч км, а автоматам лучше уменьшить интервал до 25–30 тысяч км. При бережном отношении все они способны дожить до 300 000 км.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

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  • При езде по плохим дорогам готовьтесь часто менять рулевые наконечники, стойки и опорные подшипники стабилизатора.
  • В морозы подвеска может постукивать — посторонние звуки издают амортизаторные стойки и тормозные суппорты.
  • Замена щеток стеклоочистителя требует перевода в сервисный режим — читайте инструкцию по эксплуатации.
  • Вопящие о неисправностях индикаторы — часто намек о «соплях» в бортовой сети. Помочь может, например, затягивание гайки «массового» провода.

Euro NCAP: 2009: водитель/пассажир 95%, ребёнок 84%, пешеход 46%, системы безопасности 71%

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Самое массовое предложение на вторичке: Astra 1.4 turbo (140 л.с.), АКП

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Astra 1.6 (115 л.с.), МКП или АКП

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Chevrolet Cruze, Ford Focus 3, Hyundai Elantra, Kia Cerato, Volkswagen Jetta

Фото: Opel

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Отзывы о Opel Astra (7)

Opel 2012 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Удобный салон, большой багажник, бодрый мотор

Недостатки:

Надежность и качество покраски

Комментарий:

Универсал Астра стал для меня первой новой машиной. Брал только в топе Космо и турбомотором в 180 сил. Считаю, что если комплектация не максимальна, то это вообще не автомобиль. Машина очень нравилась. Но несколько визитов по гарантии я совершил. Кондиционер несколько раз упускал фреон. А еще оче...

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