Opel Astra с пробегом: 4 «за» и 3 «против»

Считается, что с помощью этой модели компания избавилась от реноме ненадежной марки.

Астру поколения H собирали в Калининграде и Шушарах, а также много ввозили из Европы (в основном польской сборки). Востребованную модель выпускали еще четыре года после выхода нового поколения, продавая с приставкой Family. Доступны седан, 3‑ и 5‑дверные хэтчбеки, универсал и даже кабриолет.

ДОСТОИНСТВА

Хорошо приспособленная к нашим дорогам подвеска, большой клиренс.

Стойкий к коррозии кузов.

Атмосферные моторы без недостатков, приемлют АИ‑92.

Неплохое оснащение в «базе».

Универсалов на вторичке много, и это очень заманчивый вариант. По объему багажного отделения Astra превосходит многие крос­соверы.

НЕДОСТАТКИ

Свойственные Опелям того периода поломки по мелочам, у ранних машин (до 2009 г.в.) много проблем с электроникой и электрикой.

Специфичные нефиксируемые рычажки поворотников.

Посредственная обзорность.

МОТОРЫ

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«Турбо» и некоторые иные двигатели официально в Россию не поставляли. На вторичке доминируют простые атмосферники 1.4 (90 л.с.), 1.6 (115 л.с.) и 1.8 (140 л.с.), все считаются благополучными. Есть отдельные слабые места, вроде клапанов EGR и модуля зажигания, но многие моторы доживают до 400 тысяч без капремонта. Иногда хандрит управляемый термостат, а на моторах 1.6 и 1.8 — фазовращатели. Нет гидрокомпенсаторов — клапаны нуждаются в регулировке (заводской интервал в 150 тысяч слишком оптимистичен).

Распространен на вторичке и турбодизель 1.3 (90 л.с.), и это явно не лучший вариант. У него строптивый характер и множество болезней — от коррозии ГБЦ до отказов турбины. Бензиновый турбо 2.0 (200 л.с.) также крайне противоречив и неважно переносит даже АИ‑95.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Удивительно, но нарекания есть к древней механической «пятиступке», примененной на множестве моделей Opel, Chevrolet, Suzuki и Daewoo. Они вызваны тем, что этой коробке (в исполнениях F17 и «облегченном» F13) недостает запаса прочности. В компании с мотором 1.4 она почти вечна, а вот уже с 1.6 можно ожидать ускоренного износа подшипника вторичного вала и зубьев — особенно при активной манере езды. Мотор 1.8 может убить коробку к 60 000 км. «Необслуживаемость» этой МКП спорна — лучше менять масло каждые 50–60 тысяч км.

Робот EasyTronic создан из F17 — к ее недостаткам добавляются невысокий ресурс сцепления и его актуаторов, а также необходимость проводить адаптацию управляющего блока по мере износа накладок диска сцепления.

Видимо, любителям двух педалей лучше предпочесть классический автомат, пусть это тоже довольно древний 4-ступенчатый Aisin (доступен в паре с мотором 1.8). Спокойно выдерживает 200 000 км, а при бережном отношении и 300 тысяч не предел. Особых проблем в самой коробке не выявлено, слабость была в системе охлаждения, склонной к протечкам (устранили в 2008‑м).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

В подвеске без сюрпризов. Опорные подшипники стоек сдаются быстро, остальные детали служат долго; ступичные подшипники чаще меняют из-за умерших датчиков АБС; потеющие задние амортизаторы — еще не признак их кончины.

В рулевом механизме у некоторых модификаций склонен к перегреву электрогидравлический усилитель — остыв, приходит в рабочее состояние.

Ресурс компрессора кондиционера и диодного моста в генераторе непред­сказуем.

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Самое массовое предложение на вторичке: Astra седан 1.8 АКП

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Astra 1.4/1.6 МКП или 1.8 АКП

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Фото: Opel