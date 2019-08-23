Универсал за 600 тысяч: 4 лучших предложения

Новых универсалов в России мало. Выбор подержанных шире, но тоже особо не размахнешься. Эксперт «За рулем» присмотрел интересные (в том числе по бюджету) варианты в разных классах.

CHEVROLET CRUZE SW (первое поколение, рестайлинг)

За 600 тысяч продают Крузы последних годов выпуска. Это лишь чуть дешевле самых дорогих предложений на рынке, поэтому можно приглядеть машину в хорошем состоянии, с пробегом менее 100 000 км.

Chevrolet Cruze SW

Материалы по теме Серьезные седаны за 800 тысяч рублей: выбираем лучший

Годы выпуска: 2013–2015

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,6 л (124 л.с.); 1,8 л (141 л.с.)

Коробки передач: М5, A6

Привод: передний

КУЗОВ: антикоррозионная защита — на достойном уровне, оголенный металл не корродирует продолжительное время. А качество лакокрасочного покрытия посредственное: слой тонкий, сколы появляются быстро.

МОТОРЫ: для атмосферных бензиновых моторов 1.6 и 1.8 семейства Ecotec характерны большой ресурс и отсутствие серьезных механических проблем. Но навесное оборудование очень капризно и часто требует затрат на ремонт.

ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка надежна, беспокоит только частыми течами сальников приводов. Автомат GM серии 6T30/6T40 заработал репутацию проблемного из-за серьезных недостатков по механической части, для устранения которых требуется дорогой ремонт.

Chevrolet Cruze SW

Материалы по теме Круз-контроль: слабые места Chevrolet Cruze с пробегом

ШАССИ: электрическая рейка со встроенными компонентами усилителя не вызывает нареканий. Расходники в передней подвеске — только задние сайлент-блоки рычагов. Сзади установлена простая упругая балка — нечему ломаться.

САЛОН: у отделки салона — неплохая износостойкость и качественное изготовление (по меркам класса). Правда, руль затирается очень быстро.

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Cruze хорошо продается на вторичном рынке. Быстрее всего уходят машины в богатых комплектациях. Тип коробки передач и модель двигателя практически не влияют на ликвидность.

ИТОГ: Cruze — достойный представитель своего класса. Он построен на удачных узлах и агрегатах (за исключением проблемного автомата), которые не имеют серьезных недостатков, кроме обидных и неприятных ­детских болячек. Его содержание не будет слишком обременительным, хотя обилие мелких неисправностей может утомить.

FORD FOCUS WAGON (третье поколение, рестайлинг)

Оговоренный бюджет — ниже среднерыночной стоимости таких машин. Однако и за 600 тысяч предлагают свежие варианты с относительно небольшим пробегом. Есть из чего выбрать.

Ford Focus Wagon

Материалы по теме Ford Focus 3 на вторичке: все его косяки

Годы выпуска: 2015–2017

Двигатель: бензиновый, Р4, 1,6 л (105 и 125 л.с.)

Коробки передач: М5, Р6

Привод: передний

КУЗОВ: Focus, как и другие модели Ford, имеет стойкое лакокрасочное покрытие и хорошую антикоррозионную защиту.

МОТОРЫ: двигатели 1.6 Ti-VCT — представители старой гвардии, надежные, проверенные временем. Из недостатков — лишь пара несерьезных неисправностей.

Ford Focus Wagon

ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка надежна, но грешит частой течью сальников приводов и шумной работой. «Сухой» робот PowerShift имеет массу слабых мест, характерных для коробок этого типа, - его репутация хуже, чем у аналогичной DSG.

Ford Focus Wagon

Материалы по теме Ford Kuga на вторичке: все его неисправности

ШАССИ: гидравлическая рейка (версия с мотором 1.6 и роботом) не доставляет хлопот. А ее электрический вариант со встроенными элементами усилителя начинает стучать уже на небольших пробегах (непреодолимая конструктивная особенность). В передней подвеске быстро сдаются лишь задние сайлент-блоки рычагов и опорные подшипники, а в задней к 100 000 км капитулируют все сайлент-блоки.

САЛОН: вставки из кожзама в комбинированном салоне быстро изнашиваются, от них не отстает пластиковый руль. Однако общее качество отделки выше среднего уровня одноклассников.

ХОЧУ ПРОДАТЬ: марку Ford очень любят на вторичке. Даже посредственный на фоне предшественника Focus 3 быстро находит своего покупателя. Его ликвидность зависит в первую очередь от уровня комплектации: чем он выше, тем проще продать.

ИТОГ: Focus 3 — глубокая модернизация успешной машины предыдущего поколения. Он перенял ее основные достоинства и недостатки. Вполне радужную картину портит голосистая электрическая рейка (с этим еще можно мириться) и очень ненадежный «сухой» робот. Если покупать подержанный автомобиль, то исключительно с механикой.

KIA CEE’D SW (второе поколение, дорестайлинг)

Среднерыночная стоимость корейских универсалов составляет как раз 600 000 рублей. За эти деньги можно присмотреть машину в хорошем состоянии с пробегом около 100 000 км — предложений много.

Kia Cee’d SW

Материалы по теме Мифические и реальные проблемы двигателя Hyundai и Kia

Годы выпуска: 2013–2014

Двигатель: бензиновый, Р4, 1,6 л (129 л.с.)

Коробки передач: М6, А6

Привод: передний

КУЗОВ: лакокрасочное покрытие — посредственного качества, плохо противостоит сколам. Антикоррозионная защита также оставляет желать лучшего.

МОТОРЫ: мотор 1.6 G4FC семейства Gamma хорошо знаком по многим моделям Kia и Hyundai (например, Solaris и Rio). Агрегат довольно надежен и не имеет серьезных недостатков. Проблемы всплывают обычно только после пробега 200 000 км. Раньше времени мотор может убить керамическая пыль, которая попадает в цилиндры из нейтрализатора.

Kia Cee’d SW

Kia Cee’d SW

ТРАНСМИССИЯ: к автомату Hyundai серии A6LF нет особенных претензий, как и к механической коробке. Оба агрегата имеют хорошую репутацию.

ШАССИ: единственное слабое звено в подвеске — стойки стабилизатора. Ресурс остальных элементов зависит от условий эксплуатации. Рулевое управление с электроусилителем, встроенным в рулевую колонку, работает надежно.

САЛОН: качество отделки салона, как и износостойкость панелей, - на среднем уровне среди одноклассников. Явных недочетов нет, но существенный пробег явно отражается на состоянии интерьера.

Kia Cee’d SW

Kia Cee’d SW

ХОЧУ ПРОДАТЬ: корейский универсал очень востребован на вторичке и в этом качестве значительно опережает своих ­одноклассников. ­Наиболее привлекательны машины в дорогих комплектациях.

ИТОГ: Cee’d построен в основном на удачных узлах и агрегатах. Такой универсал является одним из самых прагматичных вариантов: надежен, неприхотлив и нерасточителен. Однако при подборе автомобиля крайне важно внимательно проверять состояние цилиндров и нейтрализатора, чтобы не столкнуться с необходимостью дорогостоящего ремонта.

OPEL ASTRA SPORTS TOURER (четвертое поколение, рестайлинг)

Формально 600 000 рублей — средняя рыночная цена для этих машин, но фактически такой бюджет близок к ее потолку. За эти деньги можно рассчитывать лишь на экземпляры с существенным пробегом.

Opel Astra Sports Tourer

Материалы по теме Гольф-класс за 600 тысяч: все лучшие варианты

Годы выпуска: 2012–2014

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,4 л (140 л.с.); 1,6 л (115 л.с)

Коробки передач: М5, М6, А6

Привод: передний

КУЗОВ: антикоррозионная защита — на высоком уровне, но слой лакокрасочного покрытия тон­коват.

МОТОРЫ: атмосферник 1.6 работает на многих моделях GM. Он надежен и обладает достойным ресурсом. Репутацию портит лишь прихотливое навесное оборудование. Наддувный мотор 1.4 имеет стандартный набор слабостей турбоагрегатов, но всё же выглядит неплохо среди одноклассников.

ТРАНСМИССИЯ: пятиступенчатая МКП серии F17 — проблемная. Ее шестиступенчатая сестра M32 тоже неидеальна, но гораздо надежнее. Автомат GM семейства 6T30/6T40 — один из наиболее опасных и непредсказуемых вариантов среди одноклассников.

Opel Astra Sports Tourer

ШАССИ: подвеска не имеет явных слабых мест. Рулевое управление с электрогидравлическим усилителем (для атмосферных моторов) капризное. На пробеге до 100 000 км может выйти из строя насос или потечь рейка. Электрический вариант более удачный и не доставляет хлопот.

САЛОН: комфортабельный и продуманный (по меркам класса), но не отличается высоким качеством отделки. Обшивка передних сидений и их боковые валики изнашиваются особенно быстро.

Opel Astra Sports Tourer

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Astra ликвидна во всех комплектациях вследствие определенного дефицита универсалов на нашем рынке, но заметно уступает конкуренту Kia Cee’d SW.

ИТОГ: Astra-универсал — интересный и недооцененный вариант, но в то же время и неоднозначный. По набору потребительских качеств машина даст фору многим прямым конкурентам, но надежность вызывает вопросы. Многовато опасных и прихотливых узлов и агрегатов, ­поэтому выбирать надо очень внимательно.

Полная версия обзора опубликована в журнала «За рулем» №8/2019. Во второй части публикации на сайте рассмотрим еще четыре интересных модели: Opel Insignia Sports Tourer, Skoda Octavia Combi, Subaru Outback, Volvo XC70. Следите за обновлениями!

Не хватает места в багажнике вашего универсала? Звоните — мы подберем автобокс под любые нужды! У нас представлен широкий ассортимент автобагажников и различных приспособлений для перевозки инвентаря.

Фото: компании-производители