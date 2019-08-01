Журнал «За рулем» №8–2019 — все темы — журнал За рулем

Новый номер «За рулем»: тест внедорожников, Camry на вторичке, как экономить бензин

Августовский выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №8/2019 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • За потертый номерной знак — год лишения прав!
  • Фотовидеофиксация: пора покончить с бардаком
  • Авторынок России за полгода — падение продаж

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Чем Renault Arkana лучше Дастера и Каптюра?
  • Skoda Superb после обновления: матричные светодиодные фары и отличное шасси
  • Компакт-кроссовер FAW Besturn X40 — только передний привод
  • Genesis G90 с новым лицом — не узнать!
  • Чем купе-кроссовер Audi Q3 Sportback отличается от обычного Q3?
  • Обновленный Volkswagen Passat с массой электроники и маленькими приборами

ЗР АКТИВ

  • Куда деться от засилья законодательных инициатив и кто за это ответит?
  • Как утилизировать автомобиль целиком или по частям

ЗР ТЕСТ

  • Chevrolet Niva, Renault Duster и УАЗ Патриот в реальной жизни — на селе
  • Радар-детекторы против бортовой электроники автомобиля: кто кому мешает
  • Модный передний привод за полтора миллиона и дороже: Kia Soul, Toyota C‑HR и Citroen C3 Aircross

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Экспертиза антифризов и простой способ определить качественный товар
  • Уголок эконома. Несколько нехитрых правил, как сэкономить бензин
  • Своими силами: вживляем вентиляцию в передние сиденья
  • Подержанные универсалы за 600 тысяч рублей: что предпочесть?

ЗР РЕСУРС

  • Вторые руки: Toyota Camry
  • Выбираем б/у: Лада Гранта и Volkswagen Tiguan
  • Развенчиваем мифы: если ли смысл в многоэлектродных свечах?
  • Парк ЗР: Nissan X‑Trail с нескромным аппетитом и Kia Ceed за полгода

А также:

  • Какими будут автомобили Infiniti завтрашнего дня
  • Тропою 45‑летней давности: УАЗ Хантер ползет на Эльбрус
  • ГАЗ‑2402 — универсал советской мечты
  • Модернизированный Fiat Ducato с 9-ступенчатым автоматом
  • Грузовики и автобусы MAN: в чем перспектива?

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь своими идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

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Фото: Онлайн-редакция
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