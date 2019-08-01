Новый номер «За рулем»: тест внедорожников, Camry на вторичке, как экономить бензин

Августовский выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №8/2019 — это:

ЗР МОМЕНТ

За потертый номерной знак — год лишения прав!

Фотовидеофиксация: пора покончить с бардаком

Авторынок России за полгода — падение продаж

ЗР ПРЕМЬЕРА

Чем Renault Arkana лучше Дастера и Каптюра?

Skoda Superb после обновления: матричные светодиодные фары и отличное шасси

Компакт-кроссовер FAW Besturn X40 — только передний привод

Genesis G90 с новым лицом — не узнать!

Чем купе-кроссовер Audi Q3 Sportback отличается от обычного Q3?

Обновленный Volkswagen Passat с массой электроники и маленькими приборами

ЗР АКТИВ

Куда деться от засилья законодательных инициатив и кто за это ответит?

Как утилизировать автомобиль целиком или по частям

ЗР ТЕСТ

Chevrolet Niva, Renault Duster и УАЗ Патриот в реальной жизни — на селе

Радар-детекторы против бортовой электроники автомобиля: кто кому мешает

Модный передний привод за полтора миллиона и дороже: Kia Soul, Toyota C‑HR и Citroen C3 Aircross

ЗР ЭКСПЕРТ

Экспертиза антифризов и простой способ определить качественный товар

Уголок эконома. Несколько нехитрых правил, как сэкономить бензин

Своими силами: вживляем вентиляцию в передние сиденья

Подержанные универсалы за 600 тысяч рублей: что предпочесть?

ЗР РЕСУРС

Вторые руки: Toyota Camry

Выбираем б/у: Лада Гранта и Volkswagen Tiguan

Развенчиваем мифы: если ли смысл в многоэлектродных свечах?

Парк ЗР: Nissan X‑Trail с нескромным аппетитом и Kia Ceed за полгода

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Какими будут автомобили Infiniti завтрашнего дня

Тропою 45‑летней давности: УАЗ Хантер ползет на Эльбрус

ГАЗ‑2402 — универсал советской мечты

Модернизированный Fiat Ducato с 9-ступенчатым автоматом

Грузовики и автобусы MAN: в чем перспектива?

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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