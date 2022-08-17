Б/у авто из Европы: в чем подвох?

Пятиметровый полноприводный универсал Opel Insignia второго поколения с пробегом 100 тыс. км и в отличном состоянии - как думаете, в какую сумму он обошелся и с какими приключениями попал к новому владельцу?

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Машина была найдена в Германии и покупалась фактически без осмотра — как именно, об этом ниже.

Универсал с полным приводом, мощным дизелем (210 л.с.) и в богатом оснащении изначально стоил 20 тысяч евро. Еще «пятерку» пришлось накинуть за услуги посредника, доставку, растаможку и прочие «веселья».

Insignia второго поколения дебютировала уже после ухода Опеля из России и официально к нам не поставлялась. Нам эта машина, считай, неизвестна: Как быть с ремонтом и запасными частями?

Вагон класса люкс

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Все-таки жаль, что Opel от нас ушел!

Годы и пробег практически не сказались на состоянии машины. Сколов на краске почти нет, оптика не затерта.

Салон тоже не затаскан. Складывается впечатление, что есть все возможные опции. Бывает, что европейские машины лишены каких-то дополнительных обогревов, но тут про сиденья и руль не забыли.

Opel давно навострился делать качественные интерьеры. Доля мягкого пластика высока, а сверчков нет.

Комбинация физических приборов и здоровенного дисплея между ними оптимальна. Экран не впечатляет размером на фоне сегодняшних «телевизоров», зато функционал отличный. Apple CarPlay и Android Auto имеются.

Битурбодизель выдает 210 л.с. и полтысячи ньютонов момента, изящно разгоняя почти двухтонный Opel. Даже легкого касания педали достаточно, чтобы уйти в числе первых со светофора.

Средний расход солярки едва переваливает за семь литров на сотню. К уникальным этот двигатель не относится и является дальнейшим развитием моторов Multijet. Встречаются они и на Фиатах, и на Кадиллаках (в частности, на XT4).

На фоне машины прошлого поколения число физических кнопок в салоне заметно снизилось. Приятно, что это не коснулось двухзонного климат-контроля. Помимо обогрева, есть и вентиляция передних сидений. Кожа обода руля немного отполировалась, но еще держится. Раньше 200 тысяч перетяжка точно не понадобится.

Проблемы есть?

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Каких-то глобальных проблем с дизелем пока нет, если не считать закономерную чувствительность к качеству топлива и необходимость периодически заливать «мочевину» AdBlue.

В приводе ГРМ используется ремень, требующий замены каждые 130–140 тысяч км. На этом же пробеге наверняка придется поменять свечи накаливания.

Цены на расходники вроде масляного и воздушного фильтра сопоставимы с ценами на расходники для машин, которые продавались у нас официально (порядка 3000–3500 рублей за оригинал).

Восьмиступенчатый автомат GM серьезными болячками не страдает. Конечно, если не забывать менять масло раз в 50–60 тысяч километров.

Типичная история машин из Европы — запаски нет. Вместо нее — сабвуфер и ремкомплект. Расход AdBlue — порядка полутора литров на 1000 км. Двадцатилитровая канистра обойдется в среднем в две тысячи рублей.

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