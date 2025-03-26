Сами китайцы составили рейтинг наиболее надежных китайских машин

В Китае составили список самых качественных авто на рынке КНР в 2024 году

Китайская Сеть качества автомобилей составила перечень самых надежных автобрендов 2024 года. Победителем стал Voyah от компании Dongfeng, продемонстрировавший лучший результат среди 96 марок.

Рейтинг основан на анализе жалоб собственников авто о неисправностях и дефектах. Так, марка Voyah набрала всего 153 штрафных балла.

Далее следуют Dongfeng Honda со 156 и Volvo со 157 штрафными баллами. На четвертом месте оказался GAC Hyptec, на пятом – Great Wall со 160 штрафными баллами.

В десятку самых качественных китайских машин также вошли GAC Trumpchi (161), GAC Aion (162), Jetta (163), Changan Nevo (167) и YangWang (170).

Марка Chery набрала 224 штрафных балла (51-е место), Haval с 210 баллами стал 42-м, Geely со 192 баллами – 27-м, а Changan со 194 штрафными баллами занял 30-ю строчку рейтинга.

Ранее «За рулем» сообщал, что около 80% россиян ожидают возвращения ушедших автобрендов.

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Источник: Китайские автомобили