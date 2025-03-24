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Россияне ждут возвращения западных автомобилей

CarMoney: около 80% россиян ожидают возвращения ушедших автобрендов

Около 80% россиян ожидают возвращения покинувших в 2022 году РФ автобрендов, сказано в сообщении сервиса CarMoney. По данной теме был проведен опрос в начале марта текущего года, в нем приняли участие 3 тысячи человек.

Исследование показало, что треть россиян откладывают покупку в ожидании возобновления продаж ушедших европейских, корейских и японских брендов. 40% отметили, что в этом случае готовы сменить машину быстрее.

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47% опрошенных надеются на возвращение покинувших РФ брендов, но не рассчитывают, что это произойдет в ближайшее время.

Лишь 20% респондентов заявили, что им всё равно, вернутся ли ушедшие компании, и что они полностью переориентировались на китайские или отечественные машины либо уже купили авто привычного бренда по параимпорту.

Выяснилось, что россияне больше всего ждут возвращения таких марок, как Volkswagen (46,7%), BMW (45,3%), Toyota (43,6%), Audi (34,5%), Nissan (31,6%), Mercedes-Benz (26,7%), Renault (18%) и Ford (17%).

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли кроссовер Mazda CX-50 2025 г. в., известна цена.

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Источник: CarMoney

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Ушакова Ирина
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
Количество просмотров 5
24.03.2025 
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
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