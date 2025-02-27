Когда вернутся в Россию ушедшие автобренды?

Максим Кадаков: Первыми начнут продажи на нашем рынке корейцы и японцы

Сразу после телефонного разговора президентов России и США не только в российской, но и в мировой прессе поползли слухи, что корейские, японские и даже европейские автопроизводители могут возобновить продажи своих автомобилей на российском рынке.

В частности, корейские СМИ пишут, что Hyundai и Kia «внимательно следят за политической ситуацией».

Неужели могут вернуться? Да, могут. Но могут и не вернуться.

От чего зависит

От геополитического расклада. Пока Минфин США не скажет, что можно – никто не рыпнется. А скажет он это только после того, как первый разговор президентов России и США перерастет в реальную работу над сближением сторон. Дай бог, чтобы мирный процесс действительно начался. Но на переговоры и дальнейшее сближение, как вы понимаете, требуется время. И пока не видно предпосылок к тому, что это случится в ближайшие полгода.

Кто вернется

Первыми придут корейцы. Они с 2022 года на низком старте. Собственно, они и не уходили: Hyundai и Kia лишь остановили продажи новых автомобилей. А еще корейцы продали свой завод в Петербурге. Но дилерская сеть сохранена, гарантия на автомобили поддерживалась, лояльных клиентов полно.

Практически сразу же после корейцев к нам вернутся некоторые японские бренды. Некоторые и не уходили – просто новыми машинами не торгуют. Скорость возвращения тех и других будет зависеть исключительно от решения сертификационных вопросов. Понадобится им на это около полугода.

Если сигнал прозвучит, допустим, в середине 2025 года, то уже к концу года в хорошо знакомых автосалонах мы увидим пополнение из корейских и японских машин – на официальных правах, с гарантией и обслуживанием.

Европейцам на это потребуется раза в два больше времени – или даже в три. В силу сложности принятия решений на уровне Евросоюза.

А производство?

С этим сложнее. Некоторые заводы были проданы без права обратного выкупа. И здесь вновь в лучшем положении концерн Hyundai: у корейцев пока еще сохраняется право обратного выкупа, а завод в Петербурге не только находится в хорошем состоянии, но и работает – и выпускает автомобили под брендом Solaris (суть, те же Hyundai и Kia).

Если корейцы вернутся на свой завод, то в перспективе максимум одного года они начнут выпускать автомобили нового поколения – поскольку новый Solaris был почти готов к производству еще в начале 2022 года.

А нам это надо?

Очевидно, что для обратного выкупа заводов нужны не только соответствующие внешнеполитические условия и желание бывших владельцев, но и разрешение от российских властей – просто так заводы не покупаются и не продаются.

И так же очевидно, что в случае положительного решения перед корейцами поставят новые условия: по участию во владении предприятием российского собственника с долей не менее 50%, по технической документации, по программному обеспечению и так далее.

Многие скажут: не пущать! Пусть теперь локти кусают! Но эмоциям здесь не место. Нам-то не просто заводы нужны, а динамичное развитие. Китайцы по части локализации ничего нового пока не дали – за исключением давно работающего завода Haval. Если корейцы быстро выведут свой завод на прежний объем – а это 230 тысяч машин в год – то почему нет?

Делать нужно то, что выгодно нашей стране. Автопроизводство – это выгодно.