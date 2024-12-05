Потеряли выручку: президент об опрометчивом решении автоконцерна уйти из России

Путин назвал ошибочным решение Volkswagen покинуть авторынок России

Уход Volkswagen с российского рынка был напрасным, потому что это решение самым негативным образом отразилось на деятельности автопроизводителя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания форума ВТБ «Россия зовет!».

Российский лидер подчеркнул, что на протяжении многих десятилетий у нашей страны с Германией были хорошие отношения. И отличительной особенностью немецких вложений были инвестиции в промышленность.

«Сейчас смотрите, какие проблемы у Volkswagen. Ну зачем Volkswagen ушел с российского рынка? Он не только бы здесь работал, значит, не только бы продавал свою продукцию даже в условиях высокого уровня локализации этой продукции, а еще и компоненты бы продолжал поставлять, получал бы замечательную выручку», – подчеркнул глава России.

Теперь на фоне кризиса немецкого автопрома регуляторам на уровне Правительства ФРГ, принимающим соответствующие решения, проще переложить вину за произошедшее на топ-менеджмент Volkswagen, отметил Путин.

Напомним, в Германии трудящиеся девяти заводов концерна Volkswagen вышли на предупредительные забастовки против решения руководства концерна сократить персонал.

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Источник: iz.ru