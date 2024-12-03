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Противостояние: профсоюз вывел людей на забастовки против руководства автоконцерна

По всей Германии проходят предупредительные забастовки работников Volkswagen

Десятки тысяч работников Volkswagen начали 2 декабря забастовки по всей Германии. Это крупнейшее протестное движение рабочих немецких автозаводов с 2018 года, пишут зарубежные СМИ.

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О начале предупредительных забастовок накануне, в воскресенье, сообщил крупнейший профсоюз страны IG Metall. Известно также, что очередной раунд переговоров между концерном и профсоюзом состоится 9 декабря текущего года. При этом подчеркивается, что трудящиеся пошли на проведение предупредительных забастовок с целью давления со стороны IG Metall.

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«Volkswagen поджег наши коллективные договоры и вместо того, чтобы потушить этот пожар в ходе трех раундов переговоров, продолжает лить на него бензин из бочек», – заявил главный переговорщик профсоюза IG Metall Торстен Грёгер.

На прошлой неделе более 6000 работников автоконцерна вышли на демонстрацию в городе Вольфсбург из-за планируемых сокращений, сообщили в профсоюзе. В ходе акции участники провели обряд «похорон» компании Volkswagen.

Напомним, глава производственного совета немецкого автоконцерна Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен с целью оптимизации закрыть как минимум три завода в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест. Отмечается, что на 10 заводах в настоящее время трудится порядка 120 тысяч человек.

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Глава концерна Оливер Блум объяснил новый курс на экономию стремлением конкурентов обосноваться на рынке Европе и падением конкурентоспособности Германии. СМИ пишут, что увольнения могут начаться 1 июля 2025 года, всего планируется сократить до 30 тысяч сотрудников.

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Источник: edition.cnn.com

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / standert
Количество просмотров 121
03.12.2024 
Фото:freepik / standert
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