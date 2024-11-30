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Закрытия заводов не избежать: глава Volkswagen рассказал о перспективах бренда

Томас Шефер: закрытия заводов и увольнения рабочих избежать не удастся

Немецкий автогигант Volkswagen оказался перед сложным выбором: ради выживания в условиях жесткой конкуренции и падения спроса компания намерена сократить расходы на €4 млрд, что неизбежно повлечёт за собой закрытие заводов в Германии и увольнение рабочих. Генеральный директор Томас Шефер недвусмысленно заявил о необходимости этих радикальных мер, подчеркнув, что откладывание решения грозит серьёзными последствиями для всего концерна.

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Заявление Шефера стало шоком для немецкой экономики и миллионов работников автомобильной отрасли. Он ясно дал понять, что сокращение избыточных мощностей и затрат – это не просто желательная, а жизненно необходимая мера. В качестве основных инструментов оптимизации концерн рассматривает увольнения и досрочный выход сотрудников на пенсию. Кроме того, на кону оказались зарплаты работников структуры Volkswagen AG, которые, по планам руководства, должны быть снижены на 10%. Это предложение уже вызвало бурную реакцию профсоюзов и обещает стать причиной серьёзного трудового конфликта.

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Шефер подчеркнул, что восстановление спроса в Европе сейчас маловероятно, а затраты на рабочую силу в Германии в два раза превышают аналогичные расходы Volkswagen на предприятиях в Южной и Восточной Европе, а также расходы конкурентов. Эта разность в стоимости труда становится критическим фактором в условиях жёсткой конкуренции на мировом рынке. Хотя руководство не уточнило, какие именно заводы окажутся под угрозой закрытия, ранее уже появлялась информация о планах закрыть минимум три предприятия в Германии, одним из которых, предположительно, станет завод в Оснабрюке. Под ударом окажутся не только заводы по сборке автомобилей, но и предприятия, производящие комплектующие.

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Стратегия Volkswagen подразумевает масштабную финансовую реструктуризацию в течение 3-4 лет. Отсрочка этих мер до 2035 года, по словам Шефера, поставит компанию в крайне невыгодное положение по сравнению с конкурентами. Уже сейчас концерн добился экономии в €7,5 млрд, но этого недостаточно. Дополнительные €4 млрд должны быть сэкономлены в кратчайшие сроки, что и диктует необходимость принятия столь непопулярных, но, по мнению руководства, необходимых решений.

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Источник: Reuters

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Лежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 14
30.11.2024 
Фото:Wikimedia
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