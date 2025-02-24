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В кабмине отреагировали на возможное возвращение иностранных автобрендов в РФ

Мантуров: Зарубежным автобрендам будет непросто вернуться на рынок России

Бренды зарубежного автопрома не смогут вернуться на рынок России так же легко, как уходили. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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«Если говорим про автопром, я могу сразу сказать, что здесь ситуация очень неоднозначная, и просто взять и вернуться так, как просто взяли – вышли, уже не получится. Во-первых, у нас хорошая память, и так вот легко мы принимать такие решения точно не будем», – подчеркнул вице-премьер.

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Напомним, на прошлой неделе ряд российских СМИ и Telegram-каналов распространили информацию, что некоторые ушедшие иностранные бренды, включая автомобильные марки, намерены вернуться в нашу страну. При этом в Минпромторге РФ подчеркнули, что каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение ушедших брендов в РФ никто не собирается, потому что этот вопрос не является актуальным.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 24
24.02.2025 
Фото:Depositphotos
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