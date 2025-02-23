#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Kia Sportage Ace
23 февраля
В Россию привезли необычную и хорошо оснащенную версию Kia Sportage: известна цена
Новые Kia Sportage Ace предлагаются в России по...
Для замены подходит универсальный ремень размерности 4РК810.
23 февраля
Оборвался ремень кондиционера на авто — меняем сразу!
Chevrolet Niva из парка «За рулем» вновь...
Эти детали чаще всего меняют у популярных автомобилей
23 февраля
Эти детали чаще всего меняют у популярных автомобилей
«Авторусь»: популярным машинам чаще всего...

Корейский седан из прошлого с минимальным пробегом и в идеальном состоянии продают в РФ

Kia Spectra с пробегом 7900 км продают в России за 899 тыс. рублей

В России продают редкий Kia Spectra по цене 899 тысяч рублей.

Продавцом утверждается, что автомобиль находился в одних руках с момента покупки и сохранился в идеальном состоянии. Заявленное состояние подкрепляется целым рядом аргументов: «запах нового автомобиля», оригинальные стёкла, заводская резина Amtel и идеальное лакокрасочное покрытие.

Kia Spectra
Kia Spectra
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
199 л.с., 8-ступенчатая АКП и 92-й бензин: тестируем семейный кроссовер

Добавим к этому внушительный список базового оборудования для своего времени: кондиционер, бортовой компьютер, ABS, электростеклоподъёмники, центральный замок и подогрев зеркал. Дополнительные опции – аудиосистема и сигнализация.

Технические характеристики Kia Spectra, предлагаемой за такую цену, достаточно стандартны для этой модели: 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 101 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Kia Spectra
Kia Spectra
Kia Spectra
Интерьер Kia Spectra

Источник: Avito

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Avito
Количество просмотров 11
23.02.2025 
Фото:Avito
Поделиться:
Оцените материал:
0