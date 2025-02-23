Корейский седан из прошлого с минимальным пробегом и в идеальном состоянии продают в РФ

Kia Spectra с пробегом 7900 км продают в России за 899 тыс. рублей

В России продают редкий Kia Spectra по цене 899 тысяч рублей.

Продавцом утверждается, что автомобиль находился в одних руках с момента покупки и сохранился в идеальном состоянии. Заявленное состояние подкрепляется целым рядом аргументов: «запах нового автомобиля», оригинальные стёкла, заводская резина Amtel и идеальное лакокрасочное покрытие.

Kia Spectra

Добавим к этому внушительный список базового оборудования для своего времени: кондиционер, бортовой компьютер, ABS, электростеклоподъёмники, центральный замок и подогрев зеркал. Дополнительные опции – аудиосистема и сигнализация.

Технические характеристики Kia Spectra, предлагаемой за такую цену, достаточно стандартны для этой модели: 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 101 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

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Источник: Avito