199 л.с., 8-ступенчатая АКП и 92-й бензин: тестируем семейный кроссовер

«За рулем» оценил китайский кроссовер VGV U75Plus белорусской сборки

Что за бренд?

Sinotruk VGV U75Plus – замысловатое имя. И пока мало кто знает в России, что стоит за этой китайской маркой. Основой бизнеса Sinotruk является производство автобусов и грузовых автомобилей. Масштабы проще всего оценить по слайду внизу. Достаточно упомянуть, что у компании целых 12 сборочных предприятий только в Китае и еще 25 – за его пределами.

Новый форм-фактор

С некоторых пор у Sinotruk появилась легковая линейка автомобилей. В классе SUV сразу два очень похожих кроссовера. Это модели U70Pro и U75Plus. Обе машины переднеприводные, и обе доступны как в пяти-, так и в семиместном исполнении. Но если у первой сзади установлена балка, вторая оснащена независимой многорычажной подвеской. На тесте у нас флагманский U75Plus в топовой комплектации Premium. Длина этой машины составляет 4825 мм. Это чуть больше, чем у Skoda Kodiaq или Kia Sorrento четвертого поколения.

В России машина продается с осени 2024 года. Собирают VGV U75Plus для нашего рынка на белорусском заводе Юнисон из машинокомплектов.

Да, полного привода не предусмотрено, а нужен ли он? Именно таким вопросом в последнее время задаются китайцы и все чаще приходят к выводу, что современному городскому жителю не нужна полноприводная трансмиссия. В итоге на рынке появляется все больше относительно крупных кроссоверов, которым изначально недоступен полный привод. Одна из таких новинок, кстати, Livan X6 Pro. Сравнительный тест Belgee X50, Livan X6 Pro и VGV U75Plus мы уже провели – читайте в одном из ближайших выпусков журнала «За рулем». А пока присмотримся к VGV.

Мотор и коробка передач

В Китае этот мотор развивает 224 л.с. В России - 199 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Производитель разрешает использовать 92-й бензин.

Под капотом двухлитровый турбомотор с непосредственным впрыском на 199 л.с. Двигатель для России специально дефорсировали до «доналоговой» величины. В Китае этот мотор развивает 224 л.с. Ощущения при езде такие, будто дефорсировали мотор только «на бумаге». Разгонная динамика у машина очень даже неплохая.

Работает двигатель в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. Именно это сочетание и есть главная фишка VGV U75Plus. Конечно, у нас представлены большие кроссоверы с гидромеханикой, но не в таком ценовом сегменте. С учетом стоимости VGV U75Plus (от 2 949 900 до 3 149 900 руб. в зависимости от комплектации) - это без преувеличения уникальное предложение на рынке. Конкуренты предлагают либо вариатор, либо робот, то есть куда более требовательные к условиям эксплуатации агрегаты.

Рядом с шайбой АКП кнопка разблокировки электропривода стояночного тормоза, кнопка режима Auto Hold (удерживает машину при кратковременных остановках без нажатия на тормоз) и кнопка выбора режимов движения. Всего таких режимов 4: Стандарт, Спорт, Экономичный и Снег.

Адаптация для России?

Без этого сегодня никуда. Производитель заявляет, что после испытаний в России было внесено не менее 170 конструктивных изменений. К примеру, увеличили бачок стеклоомывателя. Теперь он вмещает чуть меньше 4 л. В принципе, вполне достаточно. Расход небольшой – форсунки распыляют жидкость экономно.

Пороги прикрыты пластиковой накладкой двери и отлично защищены от дорожной грязи. Водителю и пассажирам можно не опасаться за чистоту одежды при посадке и высадке.

Не забыли и про «зимний пакет». Четыре из семи посадочных мест оснащены электроподогревом, причем трехступенчатым. Сиденья нагреваются быстро, буквально за 1,5 минуты. Есть и подогрев рулевого колеса (двухступенчатый), а также электрообогрев лобового стекла и боковых зеркал.

При адаптации для российских условий кроссоверу увеличили дорожный просвет. По заявлению производителя, теперь он составляет 190 мм.

Кстати, ОТТС на эту модель предусматривает установку фаркопа. Не все современные китайские кроссоверы позволяют легализовать фаркоп в России.

Дверь багажника оснащена электроприводом. Правда, человеку выше 175 см придется пригибать голову, чтобы подойти к открытому багажнику. Чуть больший запас пространства под открытой дверью багажника не помешал бы.

Вместительность и комфорт

Второй ряд сидений разделен на две неравные части, каждая из которых не только складывается, но сдвигается вперед/назад, а еще предусмотрена регулировка спинки по углу наклона. На третьем ряду ожидаемо тесновато, но детям там будет удобно.

Если третий ряд сидений не занят, то второй ряд можно отодвинуть назад до упора - тогда у пассажиров будет вагон места в ногах. Можно даже усесться «нога на ногу».

Спереди тоже неплохо. Высокий центральный тоннель плавно перетекает в большой сенсорный дисплей с диагональю 10,1 дюйма. Перед подлокотником достаточно глубокая ниша, на дне которой размещены подстаканники. К небольшому стаканчику кофе тянуться не особо удобно, зато уместится даже литровая бутылка воды или газировки. При этом саму нишу можно прикрыть сдвижной крышкой, спрятав напиток от палящего солнца. Добавить бы сюда воздуховод от кондиционера – такое решение частенько встречается в подлокотнике или бардачке машин других производителей.

Руль регулируется только по наклону. Не беда. Регулировок кресла достаточно, чтобы водитель любой комплекции нашел для себя удобное положение. Перед глазами электронная приборная панель, такая же, как и у младшего U70Pro. Доступно два варианта оформления. Вот как это выглядит:

Интересная фишка — в меню борткомпьютера есть возможность настроить усилие на рулевом колесе.

А недостатки есть?

Да, как и у любой машины. Но не критичные. Впрочем, судить вам. Самый заметный, на мой взгляд, недостаток: отсутствие климат-контроля. Даже в максимальной комплектации вам доступен только кондиционер. То есть автоматического режима поддержания температуры в салоне нет. Важно это? Для меня не особо, потому что уже много лет я не встречал автомобиль, в котором не приходилось бы что-то постоянно настраивать во время движения. Даже если машина оснащена полноценным климат-контролем. А вы довольны работой климата в своей машине? Отпишитесь обязательно в комментариях.

Пиктограммы сенсорных кнопок (нижний ряд) очень похожи на пиктограммы дисплея. В темноте не сразу разберешь, куда нажимать, чтобы включить рециркуляцию, к примеру, или чтобы изменить зоны обдува.

Есть еще ряд решений, которые не сочетаются с классом автомобиля. Например, отсутствие датчика света в салонном зеркале. Чтобы уберечься от ослепляющего света, придется по старинке перевести рычажок на корпусе зеркала в ночной режим. Не помешает создателям обратить внимание и на шумоизоляцию. Она в целом неплохая, но в некоторых режимах движения в салон проникает многовато дорожного шума.

VGV U75Plus оснащен системой кругового обзора. Четыре камеры транслируют подробные изображения. Жаль, что при включенной задней передаче нельзя переключиться на боковую камеру, к примеру.

Зато на этом фоне приятно удивили возможности центрального дисплея. По сути, это обычный планшет на базе Android. Здесь уже предустановлены приложения Яндекс навигатора, есть браузер и Google Play. Достаточно расшарить на своем телефоне точку доступа в интернет, подключить головное устройство машины по Wi-Fi – и всё, можно скачать необходимые приложения прямо через предустановленный Google Play!

Характеристики головного устройства достаточны, чтобы не лагала самая популярная в РФ навигационная система от Яндекса.

Где собирают этот кроссовер?

Машины поступают к нам из Белоруссии. Там VGV U75Plus выпускают методом крупноузловой сборки. Кузов окрашивают пока тоже в Китае. Насколько качественно? Сейчас проверим:

Дистрибуцией занимается компания ООО «Мотор-Плейс», которая помимо бренда VGV, также сотрудничает с Honda.

На официальном сайте бренда VGV указано уже 20 официальных дилеров по всей России.

Выводы

Меня эта машина подкупила классной согласованностью силового агрегата. Автомат переключает вовремя, быстро и со свойственным гидромеханике комфортом. Отклик на педаль акселератора почти мгновенный. Двигатель бодро разгоняет машину. Словом, при разгоне всё происходит вовремя и по делу. То есть это послушный и предсказуемый кроссовер. Кстати, то же самое можно сказать и о тормозах. Спереди двухпоршневые суппорта, которые замедляют машину вовремя. Дозировать усилие на педали тормоза тоже легко. Вопросы только к управляемости. Баланс настроек явно смещен в сторону комфорта. Машина поэтому относительно валкая. Однако при спокойной езде такой баланс однозначно играет в плюс.

Sinotruk VGV U75Plus - это заманчивый вариант для тех, кто ищет удобный и вместительный кроссовер для города по адекватной цене. По нынешним временам ценник очень даже заманчивый. При этом машина будет на гарантии, а доступность запчастей, с учетом расположения сборочной площадки, не вызывает опасений.