«Зимний» пакет, АКП, можно заливать АИ-92 — чем удивил кроссовер по цене Lada Vesta

Независимые эксперты назвали плюсы и минусы бюджетного кроссовера VGV U75 Plus

Китайский кроссовер VGV U75 Plus в топовой версии белорусской сборки отлично адаптирован к эксплуатации в российских условиях. К такому выводу пришли независимые эксперты после проведенного тестирования.

VGV U75 Plus

Кроссовер имеет клиренс до 190-200 мм, перенастроенную подвеску, русифицированную мультимедийную систему, даже базовая комплектация имеет все опции для зимы. Автомобиль способен работать на бензине АИ-92 и отличается комфортабельной посадкой.

К управляемости автомобиля у экспертов тоже нет претензий: плотный старт, мягкое переключение 8-ступенчатой автоматической коробки передач и динамичный двигатель. Машина легко справится с поездками по мегаполису и редкими выездами на дачу, хотя для бездорожья его возможностей явно не хватает. Кроссоверу необходим высокий дорожный просвет и полный привод. При этом с грунтовкой VGV U75PLUS справляется достойно, подчеркивают эксперты.

Цена самой доступной версии составляет 2,2 млн рублей, для сравнения: отечественная Lada Vesta SW Cross в комплектации Enjoy'24 будет стоить минимум 1,958 млн рублей – на 12% дешевле. При этом VGV U75 Plus крупнее и его базовая версия оснащена турбодвигателем объемом 1,5 л и мощностью 143 л.с. Динамика разгона у кроссовера лучше, чем у SW Cross (13 секунд) – 11 секунд до 100 км/час, но, по мнению экспертов, для такой машины мотор слабоват.

Также эксперты отметили, что по качеству материалов отделки все неравномерно: руль приятный на ощупь, а у верха центральной консоли кожа сухая и жесткая. А боковина центральной консоли вообще сделана из пластика. Сенсорные панели бликуют, поэтому поиск в меню не всегда удобен, акустика дает плоский звук и вместо беспроводной зарядки только USB-разъем.

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Источник: 74.ru