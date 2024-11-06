6 ведущих, 750 мм под днищем, запас хода – 2000 км: самый надежный российский внедорожник
Выезд на дороги общего пользования запрещен, ширина транспортного средства 2,9 метра. Так гласит предупреждающая наклейка. Не очень-то и хотелось! Вездеход Бурлак создан для тех районов нашей планеты, где не то что дорог – вообще ничего нет.
Недавно Бурлак установил рекорд в Антарктиде, добравшись от станции Прогресс до станции Восток за 2,5 дня. А еще он умеет плавать и преодолевать почти отвесные стенки. Диаметр колес сравним с ростом взрослого человека.
За пять лет успели собрать почти две сотни вездеходов: для такой техники огромный тираж. Но компании «Вездеходы «Бурлак» из Кургана этого мало, и сейчас вступает в строй новое сборочное производство, с которым можно будет собирать до двухсот Бурлаков в год. Неужели они насколько хороши?
Покажите зубья!
Находясь рядом с машиной, даже не сразу понимаешь, работает двигатель или нет. Ощущение, что просто где-то в недрах кабины гудит отопитель. Турбодизель Cummins с пятиступенчатой газовской – как на Газели Некст. А вот раздаточная коробка и колесные редукторы – оригинальные. Вместе с редукторами передаточное отношение понижающего ряда достигает умопомрачительного числа 12! На первой передаче можно ползти со скоростью 1,5 км/ч.
Я взбираюсь по лестнице и через небольшую дверь попадаю в жилой модуль. Отдельной водительской двери нет, ибо «капитанский мостик» расположился аккурат над передней осью. Рабочее место вполне гражданское – сиденье от Газели Некст, как и приборная панель с большинством органов управления. Разве что на руле красуется оригинальная эмблема.
Чтобы тронуться, нужно побольше газа. Но затем Бурлак легко и весело набирает ход. По твердому грунту он спокойно держит 50–60 км/ч.
Только непривычно, что на первые пол-оборота руля машина вообще никак не реагирует: боковой увод огромных шин гигантский. Но управлять легко.
Главное – не выезжать на асфальт, иначе мгновенно сотрутся баллоны низкого давления. А они оригинальные и стоят больше 100 тысяч рублей за штуку! Интересно, что подкачка осуществляется не отдельным компрессором, а прямо от двигателя. Тот случай, когда турбина качает во всех смыслах!
С ростом скорости растет и шум от трансмиссии. Забавно, что внутри Бурлак громче, чем снаружи. Но это временное явление: в ближайшее время все оригинальные элементы полноприводной трансмиссии будут делаться самостоятельно и должны стать тише.
Сейчас это главная беда, потому что крупные автомобильные заводы, которые могут обеспечить качество, связываться с мелким производством не хотят. А мелкие этого самого качества чаще всего обеспечить не могут. А оно нужно, ведь надежность – ключевой момент для подобной техники. Если что-то случится, на помощь никто не придет
!Продолжение – на следующей странице