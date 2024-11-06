6 ведущих, 750 мм под днищем, запас хода – 2000 км: самый надежный российский внедорожник

«За рулем» протестировал на суше и в воде большой вездеход Бурлак.

Выезд на дороги общего пользования запрещен, ширина транспортного средства 2,9 метра. Так гласит предупреждающая наклейка. Не очень-то и хотелось! Вездеход Бурлак создан для тех районов нашей планеты, где не то что дорог – вообще ничего нет.

Недавно Бурлак установил рекорд в Антарктиде, добравшись от станции Прогресс до станции Восток за 2,5 дня. А еще он умеет плавать и преодолевать почти отвесные стенки. Диаметр колес сравним с ростом взрослого человека.

За пять лет успели собрать почти две сотни вездеходов: для такой техники огромный тираж. Но компании «Вездеходы «Бурлак» из Кургана этого мало, и сейчас вступает в строй новое сборочное производство, с которым можно будет собирать до двухсот Бурлаков в год. Неужели они насколько хороши?

Бурлак 6×6 экспедиционный. Цена в России от 15 000 000 ₽.

Покажите зубья!

Находясь рядом с машиной, даже не сразу понимаешь, работает двигатель или нет. Ощущение, что просто где-то в недрах кабины гудит отопитель. Турбодизель Cummins с пятиступенчатой газовской – как на Газели Некст. А вот раздаточная коробка и колесные редукторы – оригинальные. Вместе с редукторами передаточное отношение понижающего ряда достигает умопомрачительного числа 12! На первой передаче можно ползти со скоростью 1,5 км/ч.

Я взбираюсь по лестнице и через небольшую дверь попадаю в жилой модуль. Отдельной водительской двери нет, ибо «капитанский мостик» расположился аккурат над передней осью. Рабочее место вполне гражданское – сиденье от Газели Некст, как и приборная панель с большинством органов управления. Разве что на руле красуется оригинальная эмблема.

Основные органы управления и сиденье – от Газели. Обзорность с водительского места отличная. Всё остекление – двойное.

В жилом отсеке предусмотрено четыре полноценных спальных места.

Чтобы тронуться, нужно побольше газа. Но затем Бурлак легко и весело набирает ход. По твердому грунту он спокойно держит 50–60 км/ч.

Только непривычно, что на первые пол-оборота руля машина вообще никак не реагирует: боковой увод огромных шин гигантский. Но управлять легко.

С центральной консоли можно управлять всеми отопителями, а также блокировками всех мостов, перекачкой топлива из одного бака в другой. Центральный манометр показывает давление в шинах. Левый тумблер необходим для прокачки «лодки» после водных процедур. Правый – управление лебедкой.

Главное – не выезжать на асфальт, иначе мгновенно сотрутся баллоны низкого давления. А они оригинальные и стоят больше 100 тысяч рублей за штуку! Интересно, что подкачка осуществляется не отдельным компрессором, а прямо от двигателя. Тот случай, когда турбина качает во всех смыслах!

С ростом скорости растет и шум от трансмиссии. Забавно, что внутри Бурлак громче, чем снаружи. Но это временное явление: в ближайшее время все оригинальные элементы полноприводной трансмиссии будут делаться самостоятельно и должны стать тише.

В салоне есть шесть блоков с розетками на 12 В и разъемами USB. Также есть блок с розетками 220 В. Вытяжка и подсветка подразумевают использование плитки для готовки.

Сейчас это главная беда, потому что крупные автомобильные заводы, которые могут обеспечить качество, связываться с мелким производством не хотят. А мелкие этого самого качества чаще всего обеспечить не могут. А оно нужно, ведь надежность – ключевой момент для подобной техники. Если что-то случится, на помощь никто не придет

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