Есть рекорд: самый длинный автопробег через Антарктиду

Экспедиция под началом Валдиса Пельша покорила три полюса Земли.

В преддверии двухвекового юбилея кругосветки первооткрывателей Антарктиды Лазарева и Беллинсгаузена группа из семи человек под началом известного телеведущего и музыканта (а по совместительству и экстремала) Валдиса Пельша пересекла сразу три полюса: Южный, полюс Холода и полюс Недоступности. Экспедиция была организована для съемок документального фильма «Антарктида. 200 лет открытий», и таким сложным маршрутом еще никто не проходил.

«У нашей команды есть принцип, от которого мы никогда не отступаем. Нельзя снимать кино про Эверест, сидя в Москве, нельзя делать настоящее кино про большую белую акулу в океанариуме. Равно нельзя снимать и фильм про Антарктиду, если ты не прошел своим путем через этот континент. Надо понять, почувствовать ауру места и атмосферу событий. Так ты будешь честен и с собой, и со зрителем», — говорит Валдис Пельш.

В принципе, для трансантарктического перехода достаточно проехать чуть больше 1400 километров. Но экспедиция выбрала максимально длинный маршрут, посетив практически все полярные станции, работающие и закрытые.

В итоге протяженность маршрута составила 5519 километров, экспедиция заняла 34 дня. Группа передвигалась на вездеходах «Емеля», в двигателях и трансмиссиях которых использовались горюче-смазочные материалы ЛУКОЙЛ. Машины с колесной формулой 6х6 оснащены турбодизелями Toyota. Вездеходы для экспедиции были собраны вручную создателем «Емели», конструктором и путешественником Василием Елагиным, который также вошел в состав экспедиции.

Продукция ЛУКОЙЛа и финской Teboil (принадлежит российской компании) использовалась во всех агрегатах вездеходов: двигателе, трансмиссии, системах охлаждения, ступичных подшипниках и других системах. Заправлены машины были арктическим топливом ДТ-А-К5.

Из-за особенностей климата (он не только холодный, но и самый ветреный на планете) скорость вездеходов колебалась в пределах 5–20 км/ч, а покрытие навевало участникам ассоциации с ледяной «стиральной доской». Самое медленное движение было в прибрежных зонах, где наибольший риск встречи с ледниковыми трещинами, занесенными «снежными мостами».

Около 70% маршрута пролегало по настоящей ледяной целине — в стороне от «проторенных» тракторно-санными поездами дорог. Перепад высоты над уровнем моря по ходу продвижения постепенно менялся от 100 метров у полярной станции Новолазаревская на севере континента до 3500 метров у станции Восток, расположенной вблизи от Южного геомагнитного полюса Земли.

Экспедиция стала самым продолжительным автомобильным путешествием через Антарктиду. Сейчас фильм «Антарктида. 200 лет открытий» монтируется, его покажут ближе к концу года.

Фото: ЛУКОЙЛ