Тест ГАЗели с российским дизелем – как едет, какой расход?

Эксперт «За рулем» дал оценку новому дизелю для ГАЗели

Откуда мотор?

Новые турбодизели G-серии выпускают в Нижнем Новгороде. В ближайшее время они станут основными двигателями в модельном ряду ГАЗа.

В основе российского агрегата китайский турбодизель Foton FD20. Объем двигателя меньше, чем у мотора Cummins ISF (2,5 против 2,8 л), который до недавнего времени устанавливали на ГАЗели. Но по мощности новый дизель не уступает (150 л.с). А по крутящему моменту даже выигрывает.

Причем турбодизель G-серии выпускается в трех версиях. Тип А устанавливается на ГАЗели Некст и автобусы Сити Некст в паре с пятиступенчатой коробкой передач. У этого мотора максимальный крутящий момент ограничен 330 Н·м – больше не может «переварить» коробка.

У версий В и С момент выше — 420 Н·м. С такими двигателями работает более выносливая шестиступенчатая механика.

Тип С используется на ГАЗели NN и Соболе NN. Турбодизель версии В ставится на Валдаи и отличается дополнительным компрессором для пневматической системы тормозов.

По конструкции отличается?

Самые большие отличия между дизелем G-серии и Камминсом – в конструкции ГРМ. У Камминса используется единственный распредвал и четыре клапана на цилиндр. Каждый клапан приводится через траверсы, а тепловые зазоры необходимо периодически регулировать.

У нового двигателя конструкция проще — два вала, а в приводе клапанов используются гидротолкатели. Так что зазоры регулировать не нужно. Кроме того меньшее число деталей в приводе ГРМ теоретически снижает вероятность поломок. Впрочем, Cummins не вызывал массовых нареканий по надежности.

Новый дизель тише, в том числе из-за иного привода ГРМ – у Камминса используется цепь. И расположена она в задней части двигателя. Для замены цепи мотор придется демонтировать.

У моторов G-серии в приводе ГРМ установлен ремень, который находится в передней части агрегата. Доступ к нему свободный. Регламент замены ремня — каждые 80 тысяч км.

Доступ к ремню ГРМ открывается из-под капота.

Как теперь едет ГАЗель?

Существенной разницы в мощностных характеристиках у старого и нового дизелей нет, но управлять тягой на ГАЗели с мотором G-серии удобнее. Потому, что полка максимального крутящего момента у этого мотора заметно шире. Уже с 1000 оборотов появляется уверенная тяга. На пустой машине можно легко трогаться со второй передачи.

И шевелить рычагом коробки приходится реже. А при раннем переходе на повышенную передачу кабину трясет, как на машинах с Камминсом.

Расход топлива ниже. В городе даже на ГАЗели с длинной базой можно укладываться в 10 л/100 км. На трассе – меньше 8 л/100 км. У Некста с Камминсом расход топлива на 3-4 литра выше.

Дизель серии А устанавливают на ГАЗели Next с пятиступенчатой коробкой передач.

Сколько стоит?

Новый двигатель совершеннее предшественника по конструкции и значительно экономичнее бензинового ульяновского мотора. Доплата за дизельную модификацию составит 250-300 тысяч рублей.

Если цельнометаллическая ГАЗель Некст с бензиновым двигателем обойдется в 2,9-3 млн рублей то дизельный Некст будет стоить 3,2-3,3 млн рублей.

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