Полноприводный Соболь NN: первое знакомство
Из легкой техники ГАЗ привез на Комтранс несколько интересных машин – в частности, «скорую помощь» на базе ГАЗели NN заводского производства с задней пневмоподвеской и прототип электрофургона для служб доставки SDV 3.5.
Но самая долгожданная премьера – полноприводный Соболь NN.
Полноприводный Соболь NN
С прежним Соболем 4×4 – ничего общего. Спереди теперь независимая подвеска, а демультипликация в планетарной (без цепи) раздаточной коробке увеличена до 2,8!
Полный привод подключается шайбой, и уже «в базе» есть принудительные передняя и задняя блокировки. Весьма вероятно, что появится и offroad-версия на «злых» шинах.
Под капотом – 150‑сильный дизель G 2.5, коробка – 6‑ступенчатая.
В продаже ждем в 2024 году.
Соболь NN – микроавтобус
А обычный Соболь NN в варианте микроавтобуса уже продается – примерно за 3,8 млн рублей.
В широком (больше 2 м) и высоком (почти 2,5 м) кузове вольготно размещаются шесть пассажиров и водитель на подрессоренном кресле. В их распоряжении – две климатические установки, USB-розетки, камера заднего вида.
Второй ряд сидений можно переставить «спиной вперед», а третий – двигать на салазках по всему салону. Обе «лавки» раскладываются в спальные места. Правда, отделка лоском не отличается.
Робот для ГАЗели NN
Такой машине нужна и автоматическая коробка передач – поэтому ГАЗ показал первый прототип «двухпедальной» ГАЗели NN. Пока это робот с одним сцеплением и пятиступенчатой коробкой – если решат осваивать в производстве, то КПП возьмут шестиступенчатую. Заявлено, что все комплектующие, включая актуаторы, отечественные.
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Отзывы о ГАЗ Соболь (13)
Хороший семейный автомобиль коротко говоря. Много вложений не требует, ломается не часто и запчасти достать не проблема по адекватной цене. Каждые 10 тыс. – меняю масло, 20-25 тыс – топливный и маслянный фильтра. Периодически смазываю и шприцую подшипники и крестовины. Машина у меня на дизеле, по расходу на полном приводе у меня выходит в среднем 9 литров на скорости 80 км/ч по трассе. По городу выходит чуть больше.