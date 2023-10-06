Полноприводный Соболь NN: первое знакомство

С прежним Соболем 4×4 – ничего общего.

Из легкой техники ГАЗ привез на Комтранс несколько интересных машин – в частности, «скорую помощь» на базе ГАЗели NN заводского производства с задней пневмоподвеской и прототип электрофургона для служб доставки SDV 3.5.

Прототип электрофургона для служб доставки SDV 3.5.

Но самая долгожданная премьера – полноприводный Соболь NN.

Полноприводный Соболь NN

ГАЗ Соболь NN 4×4.

С прежним Соболем 4×4 – ничего общего. Спереди теперь независимая подвеска, а демультипликация в планетарной (без цепи) раздаточной коробке увеличена до 2,8!

Полный привод подключается шайбой, и уже «в базе» есть принудительные передняя и задняя блокировки. Весьма вероятно, что появится и offroad-версия на «злых» шинах.

Спереди у Соболя теперь независимая подвеска. ГАЗ Соболь NN 4×4. Демультипликация в планетарной (без цепи) раздаточной коробке увеличена до 2,8.

Под капотом – 150‑сильный дизель G 2.5, коробка – 6‑ступенчатая.

В продаже ждем в 2024 году.

Соболь NN – микроавтобус

А обычный Соболь NN в варианте микроавтобуса уже продается – примерно за 3,8 млн рублей.

Микроавтобус Соболь NN.

В широком (больше 2 м) и высоком (почти 2,5 м) кузове вольготно размещаются шесть пассажиров и водитель на подрессоренном кресле. В их распоряжении – две климатические установки, USB-розетки, камера заднего вида.

Второй ряд сидений можно переставить «спиной вперед», а третий – двигать на салазках по всему салону. Обе «лавки» раскладываются в спальные места. Правда, отделка лоском не отличается.

Робот для ГАЗели NN

Такой машине нужна и автоматическая коробка передач – поэтому ГАЗ показал первый прототип «двухпедальной» ГАЗели NN. Пока это робот с одним сцеплением и пятиступенчатой коробкой – если решат осваивать в производстве, то КПП возьмут шестиступенчатую. Заявлено, что все комплектующие, включая актуаторы, отечественные.

Все подробности о новом дизеле G‑серии тут.