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Новый мотор для ГАЗов — все подробности

В конце июня начались полномасштабные поставки дилерам Соболей NN и ГАЗелей NN с односкатной ошиновкой заднего моста и с абсолютно новым дизелем G‑серии.

Под него в Нижнем Новгороде запущено производство, нацеленное на практически полную локализацию. Мотор объемом 2,5 литра идет на смену отлично знакомому российским газелистам дизелю Cummins 2.8. Конфигурация у обоих моторов одинаковая, четыре цилиндра в ряд. И корни тоже: новый двигатель тоже из Китая, в оригинале нес марку Foton.

ГАЗель NN в реальной жизни: все плюсы и минусы

Первое существенное отличие – масса. Мотор версии G21C (экокласс 2 для Соболей и ГАЗелей с 6‑ступенчатой коробкой) легче Камминса на 65 кг, а версия G51C (то же самое, но пятого экокласса) – на 57 кг. Дело в том, что вместо цельночугунной конструкции у нового дизеля головка блока цилиндров алюминиевая, а коленвал стальной. Привод ГРМ осуществляется ремнем вместо цепи. В результате сухая масса G‑дизеля под второй экокласс в исполнении без EGR и прочей «экологии» составляет всего 220 кг.

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Дизель G-серии выпускается с различными вариантами навесных агрегатов.
Дизель G-серии выпускается с различными вариантами навесных агрегатов.

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При меньшем рабочем объеме новый дизель мощнее (150 л. с.), в него заливается на литр масла меньше (5,5 л). Превосходство по моменту тоже на стороне новичка, причем существенное. Он выдает 305 Н·м на холостом ходу и 415 Н·м в пике против 250 и 320 Н·м соответственно. Плюс сниженный на 4 дБ уровень шума и на 4–5% меньший расход топлива.

Ресурс (не менее 300 тысяч км) и межсервисные интервалы (20 тысяч км) у двух моторов одинаковые.

Дизель G‑серии можно с завода заказать с одним или двумя компрессорами. Один (на иллюстрации в середине) приводит кондиционер кабины, второй (справа) – холодильную установку кузова.

  • Тест и видео грузовика Соболь NN тут.

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За РулемМилешкин Кирилл
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