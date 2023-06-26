Соболь NN и ГАЗель NN получили новый дизельный мотор

Грузовые автомобили с новым дизельным двигателем семейства G 2.5 начали поставлять дилерам.

Речь идет об односкатных автомобилях ГАЗель NN и Соболь NN с дизельным двигателем семейства G 2.5 объемом 2,5 литра. Данные моторы обладают высокой прочностью и износостойкостью благодаря чугунному блоку цилиндров и кованому стальному коленвалу. ГБЦ выполнена из алюминия, что позволило снизить вес двигателя до 220-228 кг в зависимости от модификации.

Двигатели G-серии обладают высоким крутящим моментом в 420 Нм, который на 15% улучшил динамику разгона автомобилей. Мощность двигателя также увеличена на 7% и составляет 150 л. с. Высокая экономичность и увеличенный ресурс обеспечиваются за счет небольшого рабочего объема, высокого давления впрыска топлива (2000 бар) и оптимальных калибровок двигателя.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: ГАЗ