Большая новинка российского производства — иномарки позавидуют — журнал За рулем

Большая новинка российского производства - иномарки позавидуют

Соболь Next (в отличие от ГАЗели) так и не появился на свет: с 1998 года и до сих пор эти модели оснащали кабинами от ГАЗелей первого поколения. В том числе поэтому Соболь NN - большой шаг вперед.

Пока только с дизелем

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Под капотом Соболя NN стоит хорошо знакомый дизель Cummins 2.8. В инструкции по эксплуатации указаны варианты мощности от 120 до 150 л.с.

Сейчас в продаже только Соболи со 139-сильными агрегатами. Этот мотор хорошо себя зарекомендовал — простой по конструкции и с большим ресурсом.

Межсервисный интервал — 20 000 км, а гарантию на машину дают на 4 года или 200 000 км пробега.

Позже гамму расширят за счет бензиновых и битопливных (бензин + газ) версий. Ждет замена и дизель — на мотор собственной разработки ГАЗа. Но о нем пока никакой официальной информации нет.


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Новая коробка для экономии

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Практически готов автомат, который ГАЗ разработал самостоятельно. И механику в Нижнем успели сделать свою. Вместо 5-ступенчатой коробки теперь стоит 6-ступенчатая.

Порожняком Соболь NN легко трогается со второй. Это типично для коммерческих автомобилей: первая нужна для сложных условий и езды с грузом.

Благодаря шестой ступени улучшится экономичность на трассе. Даже на 110 км/ч обороты не выходят за пределы зеленой зоны (примерно 1600–2400 об/мин). И использовать ее можно уже с 70 км/ч.

Большая новинка российского производства — иномарки позавидуютНа современной приборной панели около двух десятков мест для хранения. Всё продумано до мелочей.
На современной приборной панели около двух десятков мест для хранения. Всё продумано до мелочей.

Маневренность легковушки

У ГАЗели минимальная колесная база составляет 3145 мм. Соболь NN еще компактнее — 3005 мм между осями. А общая длина машины — 5110 мм.

Благодаря этому радиус разворота равен всего 5,4 м. Не каждая легковушка и кроссовер могут таким похвастать! Соболь легко разворачивается там, где этого не ждешь от развозного фургона.

Плюс почти отсутствующий капот и большие двухсекционные зеркала — Соболь отлично подготовлен к работе в городской тесноте. Осталось только дождаться появления в комплектации парктроника и камеры заднего вида.

Большая новинка российского производства — иномарки позавидуютСиденье по меркам коммерческого автомобиля шикарное. Регулируются поясничный упор, длина, высота и угол наклона подушки. Вдобавок оно подрессоренное.
Сиденье по меркам коммерческого автомобиля шикарное. Регулируются поясничный упор, длина, высота и угол наклона подушки. Вдобавок оно подрессоренное.

Без ограничений

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Грузоподъемность Соболя в исполнении 3.5 (полная масса 3,5 т) — 999 кг. Это означает, что такому автомобилю разрешен въезд в центр Москвы (под ограничения попадают машины грузоподъемностью больше тонны).

Но в столице для грузовиков есть и другое ограничение. По так называемому «грузовому каркасу» (основным дорогам города) они могут передвигаться беспрепятственно, а вот в жилые зоны разрешено заезжать только автомобилям полной массой не более 2,5 т.

И под это сделан Соболь NN 2.5. Конструктивно он не отличается от 3,5-тонной машины и может везти ту же тонну. И даже больше: газовские модели всегда конструктивно (это неофициальная информация!) готовы взвалить на себя больше груза.

Но вот что любопытно. Снаряженная масса 3,5-тонного Соболя — 2501 кг. И чтобы сделать из него автомобиль полной массой 2,5 т, конструкцию пришлось облегчить. Двойное пассажирское сиденье заменили на одинарное, отказались от запаски и обшивки фургона.

Формально получилась смешная грузоподъемность — 139 кг. Но кто из перевозчиков смотрит на заводские показатели...

Большая новинка российского производства — иномарки позавидуютКомбинация приборов — новая. Центральный дисплей заточен под отображение работы систем активной безопасности, включая адаптивный круиз-контроль.
Комбинация приборов — новая. Центральный дисплей заточен под отображение работы систем активной безопасности, включая адаптивный круиз-контроль.

Уже в продаже

Соболь NN пока предлагают только в исполнении со средней крышей — в виде цельнометаллического фургона или грузопассажирского комби. Цена — 2,7–2,9 млн рублей.

Комплектация в настоящее время одна. Но очень богатая: медиасистема, датчики света и дождя, LED-фары, обогревы ветрового стекла, зеркал и сидений, кондиционер, круиз-контроль.

Постепенно Соболь будет обрастать новыми комплектациями и агрегатами. Обещают даже полный привод. Иными словами, учтут все пожелания покупателей.

  • Потребительский тест Газели NN — подробности тут.
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Большая новинка российского производства — иномарки позавидуют

Соболь Next (в отличие от ГАЗели) так и не появился на свет: с 1998 года и до сих пор эти модели оснащали кабинами от ГАЗелей первого поколения. В том числе поэтому Соболь NN — большой шаг вперед.

Большая новинка российского производства — иномарки позавидуют — фото 1390181Большая новинка российского производства — иномарки позавидуют — фото 1390180Большая новинка российского производства — иномарки позавидуют — фото 1390179Большая новинка российского производства — иномарки позавидуют
Большая новинка российского производства — иномарки позавидуют

Соболь Next (в отличие от ГАЗели) так и не появился на свет: с 1998 года и до сих пор эти модели оснащали кабинами от ГАЗелей первого поколения. В том числе поэтому Соболь NN — большой шаг вперед.

Большая новинка российского производства — иномарки позавидуют — фото 1390179Большая новинка российского производства — иномарки позавидуют — фото 1390181Большая новинка российского производства — иномарки позавидуют — фото 1390180Большая новинка российского производства — иномарки позавидуют
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Отзывы о ГАЗ Соболь (13)

ГАЗ 2016 / срок владения 3 — 5 лет

Комментарий:

Хороший семейный автомобиль коротко говоря. Много вложений не требует, ломается не часто и запчасти достать не проблема по адекватной цене. Каждые 10 тыс. — меняю масло, 20–25 тыс — топливный и маслянный фильтра. Периодически смазываю и шприцую подшипники и крестовины. Машина у меня на дизеле, по...

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