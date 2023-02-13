Большая новинка российского производства - иномарки позавидуют

Соболь Next (в отличие от ГАЗели) так и не появился на свет: с 1998 года и до сих пор эти модели оснащали кабинами от ГАЗелей первого поколения. В том числе поэтому Соболь NN - большой шаг вперед.

Пока только с дизелем

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Под капотом Соболя NN стоит хорошо знакомый дизель Cummins 2.8. В инструкции по эксплуатации указаны варианты мощности от 120 до 150 л.с.

Сейчас в продаже только Соболи со 139-сильными агрегатами. Этот мотор хорошо себя зарекомендовал — простой по конструкции и с большим ресурсом.

Межсервисный интервал — 20 000 км, а гарантию на машину дают на 4 года или 200 000 км пробега.

Позже гамму расширят за счет бензиновых и битопливных (бензин + газ) версий. Ждет замена и дизель — на мотор собственной разработки ГАЗа. Но о нем пока никакой официальной информации нет.

Новая коробка для экономии

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Практически готов автомат, который ГАЗ разработал самостоятельно. И механику в Нижнем успели сделать свою. Вместо 5-ступенчатой коробки теперь стоит 6-ступенчатая.

Порожняком Соболь NN легко трогается со второй. Это типично для коммерческих автомобилей: первая нужна для сложных условий и езды с грузом.

Благодаря шестой ступени улучшится экономичность на трассе. Даже на 110 км/ч обороты не выходят за пределы зеленой зоны (примерно 1600–2400 об/мин). И использовать ее можно уже с 70 км/ч.

На современной приборной панели около двух десятков мест для хранения. Всё продумано до мелочей.

Маневренность легковушки

У ГАЗели минимальная колесная база составляет 3145 мм. Соболь NN еще компактнее — 3005 мм между осями. А общая длина машины — 5110 мм.

Благодаря этому радиус разворота равен всего 5,4 м. Не каждая легковушка и кроссовер могут таким похвастать! Соболь легко разворачивается там, где этого не ждешь от развозного фургона.

Плюс почти отсутствующий капот и большие двухсекционные зеркала — Соболь отлично подготовлен к работе в городской тесноте. Осталось только дождаться появления в комплектации парктроника и камеры заднего вида.

Сиденье по меркам коммерческого автомобиля шикарное. Регулируются поясничный упор, длина, высота и угол наклона подушки. Вдобавок оно подрессоренное.

Без ограничений

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Грузоподъемность Соболя в исполнении 3.5 (полная масса 3,5 т) — 999 кг. Это означает, что такому автомобилю разрешен въезд в центр Москвы (под ограничения попадают машины грузоподъемностью больше тонны).

Но в столице для грузовиков есть и другое ограничение. По так называемому «грузовому каркасу» (основным дорогам города) они могут передвигаться беспрепятственно, а вот в жилые зоны разрешено заезжать только автомобилям полной массой не более 2,5 т.

И под это сделан Соболь NN 2.5. Конструктивно он не отличается от 3,5-тонной машины и может везти ту же тонну. И даже больше: газовские модели всегда конструктивно (это неофициальная информация!) готовы взвалить на себя больше груза.

Но вот что любопытно. Снаряженная масса 3,5-тонного Соболя — 2501 кг. И чтобы сделать из него автомобиль полной массой 2,5 т, конструкцию пришлось облегчить. Двойное пассажирское сиденье заменили на одинарное, отказались от запаски и обшивки фургона.

Формально получилась смешная грузоподъемность — 139 кг. Но кто из перевозчиков смотрит на заводские показатели...

Комбинация приборов — новая. Центральный дисплей заточен под отображение работы систем активной безопасности, включая адаптивный круиз-контроль.

Уже в продаже

Соболь NN пока предлагают только в исполнении со средней крышей — в виде цельнометаллического фургона или грузопассажирского комби. Цена — 2,7–2,9 млн рублей.

Комплектация в настоящее время одна. Но очень богатая: медиасистема, датчики света и дождя, LED-фары, обогревы ветрового стекла, зеркал и сидений, кондиционер, круиз-контроль.

Постепенно Соболь будет обрастать новыми комплектациями и агрегатами. Обещают даже полный привод. Иными словами, учтут все пожелания покупателей.

Потребительский тест Газели NN — подробности тут.

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