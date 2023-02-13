Большая новинка российского производства - иномарки позавидуют

Пока только с дизелем
Под капотом Соболя NN стоит хорошо знакомый дизель Cummins 2.8. В инструкции по эксплуатации указаны варианты мощности от 120 до 150 л.с.
Сейчас в продаже только Соболи со 139-сильными агрегатами. Этот мотор хорошо себя зарекомендовал — простой по конструкции и с большим ресурсом.
Межсервисный интервал — 20 000 км, а гарантию на машину дают на 4 года или 200 000 км пробега.
Позже гамму расширят за счет бензиновых и битопливных (бензин + газ) версий. Ждет замена и дизель — на мотор собственной разработки ГАЗа. Но о нем пока никакой официальной информации нет.
Новая коробка для экономии
Практически готов автомат, который ГАЗ разработал самостоятельно. И механику в Нижнем успели сделать свою. Вместо 5-ступенчатой коробки теперь стоит 6-ступенчатая.
Порожняком Соболь NN легко трогается со второй. Это типично для коммерческих автомобилей: первая нужна для сложных условий и езды с грузом.
Благодаря шестой ступени улучшится экономичность на трассе. Даже на 110 км/ч обороты не выходят за пределы зеленой зоны (примерно 1600–2400 об/мин). И использовать ее можно уже с 70 км/ч.
Маневренность легковушки
У ГАЗели минимальная колесная база составляет 3145 мм. Соболь NN еще компактнее — 3005 мм между осями. А общая длина машины — 5110 мм.
Благодаря этому радиус разворота равен всего 5,4 м. Не каждая легковушка и кроссовер могут таким похвастать! Соболь легко разворачивается там, где этого не ждешь от развозного фургона.
Плюс почти отсутствующий капот и большие двухсекционные зеркала — Соболь отлично подготовлен к работе в городской тесноте. Осталось только дождаться появления в комплектации парктроника и камеры заднего вида.
Без ограничений
Грузоподъемность Соболя в исполнении 3.5 (полная масса 3,5 т) — 999 кг. Это означает, что такому автомобилю разрешен въезд в центр Москвы (под ограничения попадают машины грузоподъемностью больше тонны).
Но в столице для грузовиков есть и другое ограничение. По так называемому «грузовому каркасу» (основным дорогам города) они могут передвигаться беспрепятственно, а вот в жилые зоны разрешено заезжать только автомобилям полной массой не более 2,5 т.
И под это сделан Соболь NN 2.5. Конструктивно он не отличается от 3,5-тонной машины и может везти ту же тонну. И даже больше: газовские модели всегда конструктивно (это неофициальная информация!) готовы взвалить на себя больше груза.
Но вот что любопытно. Снаряженная масса 3,5-тонного Соболя — 2501 кг. И чтобы сделать из него автомобиль полной массой 2,5 т, конструкцию пришлось облегчить. Двойное пассажирское сиденье заменили на одинарное, отказались от запаски и обшивки фургона.
Формально получилась смешная грузоподъемность — 139 кг. Но кто из перевозчиков смотрит на заводские показатели...
Уже в продаже
Соболь NN пока предлагают только в исполнении со средней крышей — в виде цельнометаллического фургона или грузопассажирского комби. Цена — 2,7–2,9 млн рублей.
Комплектация в настоящее время одна. Но очень богатая: медиасистема, датчики света и дождя, LED-фары, обогревы ветрового стекла, зеркал и сидений, кондиционер, круиз-контроль.
Постепенно Соболь будет обрастать новыми комплектациями и агрегатами. Обещают даже полный привод. Иными словами, учтут все пожелания покупателей.
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