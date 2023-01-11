2 российские новинки, которые заменят Ford

Из рыночного сегмента LCV ушли все иномарки. Остались только ГАЗели и УАЗы — посредственно продающийся Профи и древние «буханки», нужные лишь в госзакупках.
Поэтому появление коммерческих автомобилей под собственным брендом «Соллерс» выглядит очень своевременным.
Как Эволюты и Москвичи — это «китайцы», только с переклеенными эмблемами. Модель Атлант — JAC Sunray, Арго — JAC N25/N35.
Неизвестные машины
Коммерческий автомобиль должен быть надежным и зарабатывать деньги. Репутацию все ушедшие с нашего рынка бренды заслужили положительную.
Китайские же машины стали популярными в легковом сегменте, более-менее известны в группе среднетоннажников и самосвалов. А вот среди LCV они темные лошадки. И это определенный риск для перевозчиков.
Газ будет?
В моторной гамме Арго есть бензиновый атмосферник — 2-литровый агрегат развивает 147 л.с.
Вероятно, такой вариант сделан для переоборудования на газ.
Но в прайс-листе его пока нет. И неясно, предложит ли «Соллерс» штатный комплект ГБО.
Сейчас подобные переделки нужно регистрировать в ГИБДД. И лучше бы все формальности с законом прошел сам производитель.
Разные колеса
На Арго стоят передние колеса на 15 дюймов и задние (сдвоенные) на 13. Сделано это для уменьшения погрузочной высоты. К счастью, в комплектацию входят два запасных колеса.
Однако это не избавляет водителя от лишних сложностей с заменой и покупкой зимней резины.
Выхлоп с мочевиной
На Атлант ставят рядные дизельные «четверки» объемом 1,9 и 2,7 л. Разница в отдаче невелика.
Один двигатель выдает 139 л.с. и 310 Н·м, другой — 150 л.с. и 355 Н·м.
Но более существенное отличие в том, что у мотора 2.7 в очистке выхлопа применяется впрыск мочевины.
Придется владельцу тратиться еще и на нее.
Богатая комплектация
Комплектация у обеих моделей одинаковая: ABS, ESP, две подушки безопасности, центральный замок с кнопками на ключе, аудиосистема с управлением на руле, круиз-контроль, кондиционер, электропакет, обогрев зеркал и сидений.
На Атланте вдобавок стоит задний парктроник. Щедро! Мне кажется, многие перевозчики предпочли бы сэкономить и взять машину победнее. И возможно, в будущем появится больше уровней оснащения.
Особенности эргономики
Бескапотная компоновка Арго усложняет посадку в кабину. Подножка вынесена далеко вперед — чтобы забраться на сиденье, нужно цепляться за ручку на передней стойке и стараться не испачкать брюки.
В Атлант садиться проще. Видимо, поэтому ручку в него решили не ставить. И рулевая колонка, в отличие от Арго, не регулируется по углу наклона. На дверь не облокотиться — она очень далеко. Подстаканника нет ни одного, и бумаги положить некуда: ни кармашка, ни полки под них.
А что с ценами?
Соллерс Арго стоит от 2 546 000 рублей за бортовую платформу без тента и укладывается в ценовую нишу между ГАЗелями Бизнес и Next.
Атлант стартует с 2 904 000 рублей, и он чуть дороже Некста в аналогичных версиях.
Дорого получается! Но и газовские машины сейчас недешевы. А при отсутствии выбора перевозчики, возможно, и начнут покупать незнакомые китайские фургоны.
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