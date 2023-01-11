2 российские новинки, которые заменят Ford

На заводе компании «Соллерс» в Елабуге начали выпускать коммерческие модели Арго и Атлант.

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Из рыночного сегмента LCV ушли все иномарки. Остались только ГАЗели и УАЗы — посредственно продающийся Профи и древние «буханки», нужные лишь в госзакупках.

Поэтому появление коммерческих автомобилей под собственным брендом «Соллерс» выглядит очень своевременным.

Как Эволюты и Москвичи — это «китайцы», только с переклеенными эмблемами. Модель Атлант — JAC Sunray, Арго — JAC N25/N35.

Неизвестные машины

Коммерческий автомобиль должен быть надежным и зарабатывать деньги. Репутацию все ушедшие с нашего рынка бренды заслужили положительную.

Китайские же машины стали популярными в легковом сегменте, более-менее известны в группе среднетоннажников и самосвалов. А вот среди LCV они темные лошадки. И это определенный риск для перевозчиков.

Атлант будет выпускаться как шасси, фургон и микроавтобус с разной длиной и высотой крыши, полной массой от 2,5 до 4,2 т. Арго предложат с одинарной или двойной кабиной.

Газ будет?

В моторной гамме Арго есть бензиновый атмосферник — 2-литровый агрегат развивает 147 л.с.

Вероятно, такой вариант сделан для переоборудования на газ.

Но в прайс-листе его пока нет. И неясно, предложит ли «Соллерс» штатный комплект ГБО.

Сейчас подобные переделки нужно регистрировать в ГИБДД. И лучше бы все формальности с законом прошел сам производитель.

Разные колеса

На Арго стоят передние колеса на 15 дюймов и задние (сдвоенные) на 13. Сделано это для уменьшения погрузочной высоты. К счастью, в комплектацию входят два запасных колеса.

Однако это не избавляет водителя от лишних сложностей с заменой и покупкой зимней резины.

Выхлоп с мочевиной

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На Атлант ставят рядные дизельные «четверки» объемом 1,9 и 2,7 л. Разница в отдаче невелика.

Один двигатель выдает 139 л.с. и 310 Н·м, другой — 150 л.с. и 355 Н·м.

Но более существенное отличие в том, что у мотора 2.7 в очистке выхлопа применяется впрыск мочевины.

Придется владельцу тратиться еще и на нее.

Богатая комплектация

Комплектация у обеих моделей одинаковая: ABS, ESP, две подушки безопасности, центральный замок с кнопками на ключе, аудиосистема с управлением на руле, круиз-контроль, кондиционер, электропакет, обогрев зеркал и сидений.

На Атланте вдобавок стоит задний парктроник. Щедро! Мне кажется, многие перевозчики предпочли бы сэкономить и взять машину победнее. И возможно, в будущем появится больше уровней оснащения.

Интерьер Атланта на фото выглядит дороже, чем есть на самом деле. В эргономике имеются промахи, и материалы — дешевле некуда.

Особенности эргономики

Бескапотная компоновка Арго усложняет посадку в кабину. Подножка вынесена далеко вперед — чтобы забраться на сиденье, нужно цепляться за ручку на передней стойке и стараться не испачкать брюки.

В Атлант садиться проще. Видимо, поэтому ручку в него решили не ставить. И рулевая колонка, в отличие от Арго, не регулируется по углу наклона. На дверь не облокотиться — она очень далеко. Подстаканника нет ни одного, и бумаги положить некуда: ни кармашка, ни полки под них.

Несмотря на китайское происхождение автомобиля, рослому водителю в Арго не тесно.

А что с ценами?

Соллерс Арго стоит от 2 546 000 рублей за бортовую платформу без тента и укладывается в ценовую нишу между ГАЗелями Бизнес и Next.

Атлант стартует с 2 904 000 рублей, и он чуть дороже Некста в аналогичных версиях.

Дорого получается! Но и газовские машины сейчас недешевы. А при отсутствии выбора перевозчики, возможно, и начнут покупать незнакомые китайские фургоны.

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