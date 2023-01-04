Эти автомарки пришли в Россию в 2022-м. Будем брать?

Мы уже составляли список американских, европейских и японских автомобильных брендов, покинувших российский рынок в 2022 году — в основном 1 марта. Некоторые попытались сохранить за собой право вернуться, но сделать это будет очень трудно — например, потому, что вместо старых марок пришли новые, большинство — из КНР.
Москвич
Renault потеряла московский завод, он перешел под контроль столичного правительства. До 2000-х на этом месте делали Москвичи. Марку решили возродить. Конвейер, оставшийся от Renault, пока не задействовали. 23 ноября методом крупноузловой сборки начали делать копию компактного кроссовера Sehol X4 (JAC JS4). Но планы у руководства «Москвича» большие:
Tank
Этот суббренд (правильно — «Тэнк», не «Танк») принадлежит известной компании Great Wall Motors.
Появился весной 2021 года.
Под этой маркой производят только рамные внедорожники. По плану моделей должно быть пять, пока две — Tank 300 и Tank 500, поменьше и побольше, соответственно, попроще и понавороченнее.
Официальных цен пока нет, а неофициальные за Tank 500 — от 5,1 млн до 6,3 млн рублей.
Evolute
В Липецкой области, на заводе, созданном под Great Wall, а потом переключившемся на Changan и остановленном в 2019 году, решили в массовом порядке производить электромобили, начав с кроссовера Evolute i—Jet (Seres SF5 или Dongfeng Е3). В будущем там же должны начать производство Evolute i-Pro (Dongfeng Aeolus E70), i-Van и i-Joy, также электрических. Заявленный объем производства — 242 тысячи в год, уровень локализации по условиям СПИК (специального инвестиционного контракта) высочайший, выше, чем у российских моделей:
Sollers
Разойдясь с «Фордом», Sollers на освободившихся площадях решил выпускать легкие коммерческие автомобили Atlant и Argo — полукапотный фургон и бескапотный грузовичок, аналог Портера. В основе новых для нас моделей — китайские JAC Sunray и N25/35. Но Sollers обладает полным правом вносить в конструкцию любые изменения. Производство планируют начать в августе 2023 года и довести локализацию до 75%, выпуская даже дизельные двигатели.
Omoda
Omoda, дочерняя марка Chery, взяла с места в карьер, заключив десятки дилерских контрактов и с размахом презентовала первую новинку — компактный кроссовер C5 (его представили на родине, в КНР, в июне). В основе переднеприводная платформа, созданная совместно с Jaguar Land Rover (используется на Chery Tiggo 4 Pro). В движение автомобиль приводит 1,5-литровый 147-сильный турбомотор серии Acteco, сочетающийся с вариатором CVT25. Выглядит машина модно, стильно, молодежно, ездит весело. А еще C5 умеет сама тормозить, соблюдать дистанцию, вести по полосе, предупреждать о трафике сзади-сбоку, переключать свет и многое другое.