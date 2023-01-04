Эти автомарки пришли в Россию в 2022-м. Будем брать?

Массовый исход иностранных производителей с российского рынка привел к логичному результату: освободившиеся места заняли другие, из КНР в первую очередь. И их немало.

Мы уже составляли список американских, европейских и японских автомобильных брендов, покинувших российский рынок в 2022 году — в основном 1 марта. Некоторые попытались сохранить за собой право вернуться, но сделать это будет очень трудно — например, потому, что вместо старых марок пришли новые, большинство — из КНР.

Москвич

Renault потеряла московский завод, он перешел под контроль столичного правительства. До 2000-х на этом месте делали Москвичи. Марку решили возродить. Конвейер, оставшийся от Renault, пока не задействовали. 23 ноября методом крупноузловой сборки начали делать копию компактного кроссовера Sehol X4 (JAC JS4). Но планы у руководства «Москвича» большие:

Tank

Этот суббренд (правильно — «Тэнк», не «Танк») принадлежит известной компании Great Wall Motors.

Появился весной 2021 года.

Под этой маркой производят только рамные внедорожники. По плану моделей должно быть пять, пока две — Tank 300 и Tank 500, поменьше и побольше, соответственно, попроще и понавороченнее.

Официальных цен пока нет, а неофициальные за Tank 500 — от 5,1 млн до 6,3 млн рублей.

Tank 500 Tank 300

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