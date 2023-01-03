Сколько автозаводов встало и какие марки ушли в 2022 году

Исход иномарок из России начался в конце февраля и продолжался весь год. Некоторые обещали вернуться, но сделать это будет очень непросто.

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Кризис в автобизнесе начался в 2019 году — с пандемией. Февраль 2022 года усилил его настолько, что из России, как по команде, решили уйти иностранные марки. Многие — громко хлопнув дверью. Некоторые — тихонечко прикрыв, чтобы осталась щелочка.

Суммарные потери всех автопроизводителей, ушедших из России в 2022 году, уже оцениваются в 38,5 млрд долларов США — по самым скромным подсчетам.

Оглашаем весь список.

Бывший масс-маркет

GM

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GM еще в 2015-м остановил местное производство Chevrolet и Opel, а летом 2020 года продал свою долю в СП и права на Chevrolet Niva АВТОВАЗу. У нас неплохо продавались Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe, но концерн решил, что российским рынком (и покупателями) можно пожертвовать — и ушел совсем в апреле 2022 года. Вернуться американцы не обещали, хоть и назвали свой уход «реструктуризацией бизнеса», объявив, что финансовые потери от этого мероприятия составят 600 млн долларов США.

Причинами ухода GM с российского рынка назывались низкая степень локализации местной продукции (меньше 25%) и падение рубля. Питерский завод GM в 2020 году приобрела Hyundai Motor, планируя расширение. Но, как говорят в кино, что-то пошло не так…

Ford

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Ford остановил завод во Всеволожске (выпускал Фокусы) в июне 2019 года. В декабре 2021-го площадку продали корейской компании Sungwoo Hitech под производство автокомпонентов. Еще три года Ford участвовал в СП Sollers Ford, делая Transit в Елабуге. Теперь там собирают малотоннажники Sollers Atlant и Argo (JAC Sunray и JAC N25/N35). В октябре «Соллерсу» достался и моторный завод в Набережных Челнах — вместе с гарантийными обязательствами по проданным машинам. Ford оставил за собой право выкупа своей доли в СП в течение 5 лет.

Из финансового отчета Ford следовало, что расходы на «реорганизацию бизнеса в России» составили 174 млн долларов.

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Renault

Российские активы Renault переходят в государственную собственность — об этом Минпромторг и Группа Renault объявили 16 мая. Свою долю в производстве на АВТОВАЗе (Logan и Sandero) французы могут вернуть в течение 6 лет. Московский завод марки ими потерян. Он передан Правительству Москвы, и теперь там выпускают кроссовер Москвич 3 (перелицованный JAC JS4, он же Sehol X4), пока что методом крупноузловой сборки.

Теперь конвейер московского автозавода загружен китайскими машинами с русскими шильдиками. Привыкнем и к ним, как привыкли к Renault.

Потери от ухода Renault с российского рынка составили 2,3 млрд евро (2,43 млрд долларов). По оценке президента концерна Renault Жана-Доминика Сенара, возвращение на российский рынок может стоить столько же.

Nissan

Nissan последовал примеру Renault в октябре 2022 года, передав российские активы ФГУП НАМИ. Самым крупным из них был петербургский завод, запущенный в 2009 году и выпускавший Qashqai, X—Trail, Murano. Производство остановили 14 мая из-за перебоев с поставками комплектующих. Обязательства по обслуживанию своих автомобилей в России Nissan оставил местным дилерам, сотрудничающим теперь с АВТОВАЗом. Возможно, и бывший завод Nissan под управлением АВТОВАЗа заработает уже в 2023 году, как обещает вице-премьер Денис Мантуров.

Пока же Nissan потерял около 100 млрд иен (733 с лишним миллиона долларов, или 53 млрд руб.).

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