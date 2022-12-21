Новинка калужской сборки: фургон всего за миллион

Электрический микрогрузовик китайского происхождения назвали затейливо — Kangaroo.

Помните индийского малыша Bajaj Qute? Автомобильчик размерами меньше Оки с мотоциклетным мотором на 200 «кубиков». Шесть лет назад его пытались продавать у нас. Запас хода в 300–400 км и цена ниже базовой Гранты не заставили полюбить кроху: одной партией для сети пиццерий всё и закончилось.

Тогда, на еще живом российском рынке, это было предсказуемо. Теперь всё поменялось, и в новой реальности попытать счастья решила машинка под забавным именем Кенгуру (Kangaroo).

Корни у нее китайские, но сборку уже наладили близ границы Московской и Калужской областей.

Длиннее Оки, но поуже, чем Twizy

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Крохи вроде Renault Twizy или нашей Оки обаятельны, потому что пропорциональны. Кенгуру же напоминает поставленный на бок спичечный коробок. В длину он ощутимо больше Оки (3600 мм против 3200 мм), а в ширину — меньше Twizy (1345 мм против 1381 мм). И это не все парадоксы.

В первый раз вижу машину, ширина которой определяется не боковыми зеркалами, а выдающимися (в обоих смыслах слова) арками задних колес. С водительского места их увидеть невозможно, поэтому при маневрах на парковке легко царапнуть соседский бампер. Высокий фургон при микроскопической колее внушает опасения. Даже пустой. А когда в нём будет груз и центр тяжести повысится — как поворачивать?

Kangaroo J2-P фургон. Цена в России от 1 062 200 ₽. Задняя колея грузовичка на 175 мм шире передней (1000 и 1175 мм). С немощным мотором есть большие сомнения, что зимой Кенгуру хватит сил пробить в снегу две колеи. Впрочем, из западни его можно просто вынести. На ходу думал, что мне кажется, но мойка подтвердила: щели присутствуют.

Кабина представляет собой пространственную стальную раму, обшитую композитными материалами. Тяну за дверную ручку — панель двери подается за ней, а вся машина ходит ходуном. Хочется верить, что в основе — рама достаточной прочности, но при аварии водителю не позавидуешь. Ноги вытянуты к передним углам кабины, подушки безопасности нет. Вся надежда на ремень безопасности, которым пристегиваешься на британский манер, справа налево.

Юридически Kangaroo это квадрицикл (не путайте с квадроциклом). Для управления им нужна категория В1 в правах. Скромная мощность не служит поводом относить аппарат к мопедам, а мотоциклетный номер не делает достаточной категорию А. На велосипедные и автобусные полосы машине выезжать запрещено.

Поехали!

Подготовка к старту сродни предполетным проверкам. Сначала у основания кресла включаю клавишей 12‑вольтовый аккумулятор (нужен для питания всех систем и запуска силовой установки) и вытяжной рукояткой — тяговую батарею. Затем — поворот ключа в замке зажигания и нажатие клавиши Start-stop. Загорается ЖК-дисплей комбинации приборов, но трогаться пока рано. Опускаю ручник, перевожу селектор из нейтрали в положение D. Вот теперь — можно.

Обзора назад нет. Боковые зеркала стоят на зауженной кабине, поэтому дают картинку не строго назад, а по диагонали. Сделать более широкие ножки-выносы нельзя: зеркала пропадут за стойками кабины. Что происходит в полосе за вами — тайна, в боковых мертвых зонах легко помещается легковушка. Велосипедисты и мотоциклисты должны бояться Кенгуру как огня.

Сиденье по-китайски богатое: «кожа», перфорация, ромбовидная строчка. Профиль подушки и спинки абсолютно плоский, спина начинает ныть при одном взгляде на него. Загнутый назад подголовник ничем при аварии не поможет. Салазки закреплены на несиловом элементе — кожухе аккумулятора. Так что вряд ли при аварии сиденье останется на своем месте. Настроек положения две (длина и угол наклона спинки), руль не регулируется.

Педальный узел смещен к правому борту. Зеркала регулируются вручную снаружи. Видно в них немногое, а сдвигать — некуда.

Уедет далеко?

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На Кенгуру ставятся три варианта батареи: емкостью 6,7; 13,2 и 26,4 кВт·ч с заявленным запасом хода 90; 170–180 и 340 км соответственно. Самому скромному варианту положен электромотор мощностью 5,4 л. с., топовый везут 6,8 «лошадей». Средний может комплектоваться обоими двигателями, чем и обусловлен разброс в автономности. Мощнее мотор — меньше пробег на одной зарядке, зато максималка 65 км/ч вместо 55 км/ч.

Мне выдали грузовичок с аккумулятором на 13,2 кВт·ч и двигателем помощнее. Но что-то не клеится: пустая машина не набирает больше 52 км/ч по прямой, а за первые 10 км пробега батарея просела на 10%.

На основные узлы (включая тяговую батарею) дается скромная гарантия в два года без ограничения по пробегу. Из плановых замен прописаны только масло в редукторе и тормозная жидкость — каждые 60 тысяч км. Раз в 30 тысяч Кенгуру нужно пригонять на сервис для диагностики и осмотра. С учетом примитивности конструкции и работ, полагаем, дилер после продажи машину уже не увидит.

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К третьему дню Кенгуру разошелся до 60 км/ч. При такой максималке единственно возможный режим движения для Кенгуру — газ в пол. Поэкономить энергию нельзя в принципе. Рекуперации нет, при отпускании газа машина свободно катится. Если крутиться по городу, где ниже скорости, то до заявленных 170 км электромобилю всё равно далеко. Выйдет, по моим прикидкам, около 120–130 км. Это без груза, без печки (автономный отопитель на солярке входит в базовое оснащение) и с энергоэффективной, полностью светодиодной оптикой.

Запас хода на Кенгуру нужно просчитывать очень тщательно. Дело в том, что функции ускоренной зарядки у него нет, в середине смены энергии по-быстрому не перехватишь. Даже если купить опциональный комплект зарядки от 380 В за немалые 79 тысяч рублей, провести у розетки придется часа три. От обычной сети аккумулятор емкостью 13,2 кВт·ч будет заряжаться 6–8 ч.

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