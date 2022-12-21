Новинка калужской сборки: фургон всего за миллион

Помните индийского малыша Bajaj Qute? Автомобильчик размерами меньше Оки с мотоциклетным мотором на 200 «кубиков». Шесть лет назад его пытались продавать у нас. Запас хода в 300–400 км и цена ниже базовой Гранты не заставили полюбить кроху: одной партией для сети пиццерий всё и закончилось.
Тогда, на еще живом российском рынке, это было предсказуемо. Теперь всё поменялось, и в новой реальности попытать счастья решила машинка под забавным именем Кенгуру (Kangaroo).
Корни у нее китайские, но сборку уже наладили близ границы Московской и Калужской областей.
Длиннее Оки, но поуже, чем Twizy
Крохи вроде Renault Twizy или нашей Оки обаятельны, потому что пропорциональны. Кенгуру же напоминает поставленный на бок спичечный коробок. В длину он ощутимо больше Оки (3600 мм против 3200 мм), а в ширину — меньше Twizy (1345 мм против 1381 мм). И это не все парадоксы.
В первый раз вижу машину, ширина которой определяется не боковыми зеркалами, а выдающимися (в обоих смыслах слова) арками задних колес. С водительского места их увидеть невозможно, поэтому при маневрах на парковке легко царапнуть соседский бампер. Высокий фургон при микроскопической колее внушает опасения. Даже пустой. А когда в нём будет груз и центр тяжести повысится — как поворачивать?
Кабина представляет собой пространственную стальную раму, обшитую композитными материалами. Тяну за дверную ручку — панель двери подается за ней, а вся машина ходит ходуном. Хочется верить, что в основе — рама достаточной прочности, но при аварии водителю не позавидуешь. Ноги вытянуты к передним углам кабины, подушки безопасности нет. Вся надежда на ремень безопасности, которым пристегиваешься на британский манер, справа налево.
Поехали!
Подготовка к старту сродни предполетным проверкам. Сначала у основания кресла включаю клавишей 12‑вольтовый аккумулятор (нужен для питания всех систем и запуска силовой установки) и вытяжной рукояткой — тяговую батарею. Затем — поворот ключа в замке зажигания и нажатие клавиши Start-stop. Загорается ЖК-дисплей комбинации приборов, но трогаться пока рано. Опускаю ручник, перевожу селектор из нейтрали в положение D. Вот теперь — можно.
Обзора назад нет. Боковые зеркала стоят на зауженной кабине, поэтому дают картинку не строго назад, а по диагонали. Сделать более широкие ножки-выносы нельзя: зеркала пропадут за стойками кабины. Что происходит в полосе за вами — тайна, в боковых мертвых зонах легко помещается легковушка. Велосипедисты и мотоциклисты должны бояться Кенгуру как огня.
Уедет далеко?
На Кенгуру ставятся три варианта батареи: емкостью 6,7; 13,2 и 26,4 кВт·ч с заявленным запасом хода 90; 170–180 и 340 км соответственно. Самому скромному варианту положен электромотор мощностью 5,4 л. с., топовый везут 6,8 «лошадей». Средний может комплектоваться обоими двигателями, чем и обусловлен разброс в автономности. Мощнее мотор — меньше пробег на одной зарядке, зато максималка 65 км/ч вместо 55 км/ч.
Мне выдали грузовичок с аккумулятором на 13,2 кВт·ч и двигателем помощнее. Но что-то не клеится: пустая машина не набирает больше 52 км/ч по прямой, а за первые 10 км пробега батарея просела на 10%.
К третьему дню Кенгуру разошелся до 60 км/ч. При такой максималке единственно возможный режим движения для Кенгуру — газ в пол. Поэкономить энергию нельзя в принципе. Рекуперации нет, при отпускании газа машина свободно катится. Если крутиться по городу, где ниже скорости, то до заявленных 170 км электромобилю всё равно далеко. Выйдет, по моим прикидкам, около 120–130 км. Это без груза, без печки (автономный отопитель на солярке входит в базовое оснащение) и с энергоэффективной, полностью светодиодной оптикой.
Запас хода на Кенгуру нужно просчитывать очень тщательно. Дело в том, что функции ускоренной зарядки у него нет, в середине смены энергии по-быстрому не перехватишь. Даже если купить опциональный комплект зарядки от 380 В за немалые 79 тысяч рублей, провести у розетки придется часа три. От обычной сети аккумулятор емкостью 13,2 кВт·ч будет заряжаться 6–8 ч.
Продолжение — на следующей странице.